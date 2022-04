Berlin. Im Mai treten internationale Künstlerinnen und Künstler beim ESC 2022 an. Laut Statistiken der Wettbüros gibt es bereits Favoriten.

In wenigen Wochen ist es so weit: Ab dem 10. Mai treten 40 internationale Künstlerinnen und Künstler auf der weltbekannten Bühne des Eurovision Song Contests auf. Wer wird in Turin triumphieren und als Nachfolger Italiens den Sieg einheimsen?

Rund einen Monat vor dem Finale am 14. Mai lassen sich schon erste Favoriten erkennen. Lesen Sie hier, auf welche Musikerinnen und Musiker bereits gesetzt wird.

ESC 2022: Ukraine gilt als großer Favorit

Ersten Statistiken aus Wettbüros zufolge könnte die Ukraine beim Musikwettbewerb mit viel Unterstützung rechnen. Buchmacher prophezeiten angesichts des Krieges bereits im März eine Solidaritätsbekundung aller mitwirkenden Staaten des ESC.

Auch im April sehen internationale Wettanbieter die Band Kalush Orchestra vorne: So bieten sowohl Bet365 als auch Unibet am Montag, 11. April eine Siegesquote von 2,25 an. Das Portal Eurovisionworld.com errechnete in Anbetracht aller zusammengetragenen Wettquoten eine aktuelle Siegeschance von 33 Prozent – und das, obwohl der ukrainische Act sich noch für das Finale qualifizieren muss.

Die ukrainische Band Kalush Orchestra. Foto: dpa

Eurovision Song Contest: Kann Italien den Titel verteidigen?

Auch der zweite Platz der Favoritenliste bleibt laut Wettbüros seit Wochen unverändert: Mit einer aktuellen Siegesquote von 4 (Bet365) und 4,5 (Unibet) haben offenbar sowohl Wettanbieter als auch Eurovision-Zuschauer viel Hoffnung, was Italiens Titelverteidigung angeht. Die Siegeschance steht Eurovisionworld.com zufolge aktuell bei 17 Prozent. Tatsächlich konnten sich Mahmood und Blanco bereits für das Finale qualifizieren. Sie treten mit dem Song "Brividi" an.

Holt Schweden beim ESC 2022 Bronze?

Auch der dritte Platz auf dem möglichen Siegertreppchen könnte den Buchmachern nach zu urteilen feststehen: Seit Wochen wird Schwedens Kandidatin Cornelia Jakob als Bronze-Gewinnerin gehandelt. Die Musikerin tritt mit dem Lied "Hold Me Closer" an. Sowohl bei Bet365 als auch bei Unibet steht die Quote aktuell bei 5, die Siegeschance bei 14 Prozent.

Auch auf diese ESC-Kandidaten wird gesetzt

Auch jenseits der ersten drei Plätze wird weltweit fleißig gewettet. Großbritanniens Act Sam Ryder, der uch bereits fürs Finale qualifiziert ist, steht den Statistiken zufolge aktuell auf dem vierten Platz. Für seinen Song "Space Man" wird aktuell eine Quote von 13 (Bet365) und 15 (Unibet) sowie eine Siegeschance von 5 Prozent berechnet.

Den Berechnungen des Portals zufolge haben sowohl Polen (Ochman - River), Griechenland (Amanda Tenfjord - Die Together) und Spanien (Chanel - SloMo) eine Gewinnchance von 3 Prozent. Norwegen schafft es mit Subwoolfer und dem Song "Give That Wolf A Banana" auf momentan 2 Prozent, ebenso die Niederlande mit S10 und De Diepte.

Australien, Portugal, Finalist Frankreich, die Schweiz, Serbien, Belgien, Finnland, Zypern, Estland, Armenien, San Marino, Aserbaidschan sowie Malta schaffen es laut der von Eurovisionworld.com berechneten Wettquoten aktuell auf eine Siegeschance von 1 Prozent.

Für Deutschland sieht es laut aktueller Wettstatistik nicht rosig aus: Angesichts Wettquoten von 251 (Bet365) oder 151 (Unibet) steht die Siegesschance bei unter einem Prozent. Im Ranking des Portals steht Sänger Malik Harris auf Platz 26. Und das, obwohl sich der Kandidat bereits für das Finale qualifizieren konnte. (day)

