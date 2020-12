Heiratsantrag Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka: Verlobung am Heiligabend

Berlin. Als „Bachelorette“ hatte sich Jessica Paszka nicht für Johannes Haller entschieden. Nun wollen die zwei heiraten - und werden Eltern.

Der Nachwuchs ist schon im Anmarsch - jetzt soll das Familienglück von Jessica Paszka und Johannes Haller auch vor dem Traualtar besiegelt werden: Die Ex-„Bachelorette“ und ihr Freund haben sich an Heiligabend verlobt.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Paszka ein Foto, auf dem ihre Hand samt Verlobungsring zu sehen ist. „24.12.2020“ schrieb sie dazu - und garnierte den Post mit eindeutigen Ring- und Herz-Emojis.

„Bachelorette“-Verlobung: Haller will Paszkas Nachnamen an den Kragen gehen

Auch Haller meldete sich via Instagram zu Wort. „She said YES!“, schrieb er zu einem Bild (deutsch: „Sie hat JA gesagt!“), auf dem er neben Paszkas beringter Hand posiert. Damit habe Paszka ihn „zum glücklichsten Mann der Welt“ gemacht.

„Sie ist die perfekte Frau für mich, das einzige, was ich an ihr ändern wollte, war ihr Nachname“, hieß es weiter in dem Beitrag.

Jessica Paszka entschied sich als „Bachelorette“ für einen Anderen

Kennengelernt hatten sich die frisch Verlobten bei der vierten „Bachelorette“-Staffel im Jahr 2017, in der Haller gemeinsam mit 20 weiteren Junggesellen um das Herz von Paszka gebuhlt hatte.

Um Liebe auf den ersten Blick handelte es sich allerdings nicht: Die Essenerin entschied sich im Finale der Kuppelshow für den Schlagzeuger David Friedrich, während Haller auf dem zweiten Platz landete. Die Beziehung mit Friedrich hatte allerdings nur kurz Bestand - das Paar verkündete noch im selben Jahr die Trennung.

Jessica Paszka und Johannes Haller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

„Bachelorette“-Baby: Jessica Paszka und Johannes Haller werden Eltern

Dass es rund drei Jahre später dann doch noch zwischen der „Bachelorette“ und dem Zweitplatzierten gefunkt hat, wurde im Herbst 2020 bekannt: Das Paar bestätigte seine Liebe im Oktober vor laufenden Kameras in der RTL-Show „Darf er das?“.

Von da an ging es Schlag auf Schlag: Mitte Dezember gaben die zwei bekannt, zum ersten Mal Eltern zu werden.