Explosion in Leverkusen: Warten auf Ergebnis von Ruß-Analyse

Leverkusen. Nach der Explosion eines Tanklagers im Chempark Leverkusen ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. Ergebnis der Umwelt-Analyse wird erwartet.

Mindestens fünf Menschen sind bei einer Explosion in einem Tanklager im Chempark Leverkusen gestorben

sind bei einer Explosion in einem Tanklager im Chempark Leverkusen Zwei Mitarbeiter werden noch vermisst , für sie gibt es laut Betreiberfirma keine Hoffnung mehr

werden noch , für sie gibt es laut Betreiberfirma Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung

unter anderem wegen fahrlässiger Tötung Riesige Rauchwolke zog über die Umgebung – Landesumweltamt (Lanuv) testet Niederschlagsfilm auf hochgiftige Dioxinverbindungen

zog über die Umgebung – Landesumweltamt (Lanuv) testet Niederschlagsfilm auf Bürgerinnen und Bürger sollen wegen Ruß weiter vorsichtig bleiben

Drei Tage nach der gewaltigen Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage rückt das Ergebnis einer Analyse der dabei freigesetzten Stoffe immer näher. Das mit der Untersuchung betraute nordrhein-westfälische Landesumweltamt (LANUV) hat einen entsprechenden Bericht für „voraussichtlich Ende der Woche“ in Aussicht gestellt.

In einer ersten Einschätzung war das LANUV davon ausgegangen, dass es sich um „Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen“ gehandelt haben könnte, die über die Rauchwolke in umliegende Wohngebiete getragen wurden. Grundsätzlich sei es so, dass Dioxine bei jedem Brandereignis in mehr oder weniger hohen Konzentrationen entstünden. Wie hoch die vorhandenen Rückstände mit diesen Substanzen belastet sind, werde sich erst nach der aufwendigen Auswertung zeigen.

Explosion in Leverkusen: Kriminalpolizei hat mit Untersuchung begonnen

Unterdessen hat die Kriminalpolizei am Donnerstag mit ihren Ermittlungen zur Ursache begonnen. Es war die erste Begehung – und auch nur dort, wo das Gelände nicht kontaminiert oder einsturzgefährdet ist. Auch Drohnen sind im Einsatz.

Das Ermittlungsteam stehe vor einer „Puzzle-Arbeit“ in den komplett verwüsteten Hallen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Es sei unwahrscheinlich, dass die Unglücksursache sofort gefunden werde.

Explosion in Leverkusen: Drei weitere Tote geborgen

Im Laufe des Donnerstags bargen die Einsatzkräfte drei weitere Leichen – damit erhöht sich die Zahl der Toten auf fünf. Nach zwei Vermissten wird noch gesucht.

Nach der Explosion im Chempark in Leverkusen ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. 31 Menschen verletzt, zwei Personen sind weiterhin vermisst, für sie gibt es jedoch kaum noch Hoffnung. Foto: Currenta/Chempark

Bei der Suche nach Vermissten könnten auch DNA-Proben von Angehörigen zum Einsatz kommen. Die Polizei beabsichtigte, „von Angehörigen der Vermissten vorsorglich DNA-Proben zu entnehmen“, um gegebenenfalls „eine Identifizierung zu erleichtern“, erklärte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Explosion in Chempark: Wenig Hoffnung für die Vermissten

Frank Hyldmar, Vorsitzender der Currenta-Geschäftsführung, hatte am Vortag wenig Hoffnung für die bis dahin noch fünf Vermissten: "Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir die fünf Vermissten nicht lebend finden." Es handle sich um vier Mitarbeiter seines Unternehmens und einen Mitarbeiter einer externen Firma. Hyldmar drückte den Angehörigen sein Beileid aus, auch wenn der Tod noch nicht bestätigt sei.

Auch der Leiter des Chemparks, Lars Friedrich, zeigte sich wenig optimistisch: „Die Hoffnung auf ein Finden der noch vermissten Personen schwindet bei mir persönlich.“ 31 Menschen wurden nach Angaben von Currenta bei dem Unglück verletzt. Mindestens einer davon schwer.

Ein Mann, der mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in ein Krankenhaus gekommen war, war am Dienstagabend in der Klinik gestorben. Es war der zweite Verstorbene nach der Explosion. Ein weiterer Mann konnte bereits am Dienstagmittag nur noch tot an der Unglücksstelle geborgen werden. Außerhalb der Anlage soll es keine Verletzten gegeben haben.

Mindestens 31 Menschen sind bei der Explosion eines Tanklagers im Chempark Leverkusen verletzt worden. Zwei Tote wurden bereits am Dienstag geborgen, fünf weitere Menschen vermisst. Für sie gibt es wenig Hoffnung. Foto: Chempark/Currenta GmbH

Polizei Köln ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannt

Die Kölner Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts des fahrlässigen Herbeiführens eine Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Tötung gegen unbekannt. Dafür sei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der Verstorbenen veranlasst.

Laut Polizei war fraglich, ob zeitnah alle Bereiche begangen werden können: Teile seien einsturzgefährdet, andere Bereiche kontaminiert. Der Einsatz werde vermutlich mehrere Tage dauern. Die Polizei sei mit zwei Teams vor Ort, sagte der Sprecher. Ein Team stehe bereit, um die Bergung der Toten zu dokumentieren.

Falsche Fotos von Chempark-Explosion auf Twitter

In den sozialen Netzwerken machten nach der Explosion falsche Fotos des Brandes die Runde. Unter anderem wurde die Bild-Kombo von der örtlichen AfD geteilt. Die unabhängige Recherche-Redaktion correctiv ging der Quelle der Bilder nach und fand heraus: Die Bilder sind sind alt und stammen aus Mexiko.

Chempark-Betrieberfirma Currenta kommentierte die Fake-Bilder in einem Tweet: "Die echten Aufnahmen von der Explosion in Leverkusen sind schlimm genug. Trotzdem machen immer wieder Fakes die Runde. Wir geben alles, um euch so gut wie möglich zu informieren. Bitte fallt nicht auf die Falschen rein."

Die echten Aufnahmen von der #Explosion in #Leverkusen sind schlimm genug. Trotzdem machen immer wieder #Fakes die Runde. Wir geben alles, um euch so gut wie möglich zu informieren. Bitte fallt nicht auf die Falschen rein. #stopfakenews https://t.co/3gdbi8a0iC — CURRENTA (@CURRENTA) July 29, 2021

Rauchwolke nach Explosion: Lanuv befürchtet Dioxinverbindungen

Nach der Detonation hatten am Dienstag im Leverkusener Chempark Tanks gebrannt, in denen nach Angaben der Betreiberfirma Currenta „organische Lösungsmittel“ lagerten. „Das ist eine Klasse an Lösungsmitteln, die in der Chemie einfach als Reststoffe dann anfällt“, hatte Chempark-Leiter Lars Friedrich erklärt.

Das Landesumweltamt (Lanuv) geht von „Dioxin,- PCB- und Furanverbindungen“ aus, die über die Rauchwolke in umliegende Wohngebiete getragen wurden. In den Tanks seien auch chlorhaltige Lösungsmittel gelagert worden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit: Bei ihrer Verbrennung bilden sich giftige Dioxinverbindungen. Nach dem Brand waren in Leverkusen viele kleine Rußpartikel niedergegangen. Die Stadt riet ihren Bürgern unter anderem, kein Obst oder Gemüse aus dem Garten zu essen, wenn sich entsprechender Staub darauf angesammelt habe. Betroffenen seien vor allem die Stadtteile Bürrig und Opladen, teilte die Stadt mit. Auch Spielplätze, Gartengeräte und Pools sollten nicht genutzt werden, soweit dort Ruß niedergegangen ist.

„Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen werden durchaus in Zusammenhang gebracht mit Missbildungen bei Neugeborenen von Tieren, weniger beim Menschen, als Umweltöstrogene oder auch Krebs erregende Substanzen beim Menschen“, hatte der Experte Daniel Dietrich von der Uni Konstanz der Deutschen Presse-Agentur erklärt. „Aber – und das ist das große Aber – nur in hohen Konzentrationen.“ Nach seiner Einschätzung bestehe keine akute Gefahr für die Bevölkerung, wenn sie sich an die Handlungsempfehlungen des Landesumweltamtes und der anderen involvierten Behörden halte.

Explosion in Chempark Leverkusen: Hohes Maß an Zerstörung

Von der Einsatzstelle geht nach Angaben der Feuerwehr Leverkusen keine Gefahr mehr aus. Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach den Vermissten, sagte der Leiter der Leverkusener Feuerwehr, Hermann Greven, lägen am Mittwoch im Bereich der Werksfeuerwehr.

Eine gewaltige Rauchwolke zog nach der Explosion im Tanklager auf dem Chempark-Gelände über Leverkusen und die Umgebung. Foto: Roberto Pfeil/afp

Die Einsatzkräfte hätten die ganze Nacht nach den Vermissten gesucht, so Greven. "Es war ein Einsatz, der auch gestandenen Berufsfeuerwehrleuten die Schuhe auszieht“, sagt er mit angeschlagener Stimme.

Schutt- und Trümmerteile erschwerten die Suche jedoch erheblich. „Das ist keine ebene Fläche, die man einfach absuchen kann." Bis Klarheit herrsche, werde es noch dauern. „Es hat sich um eine heftige Detonation gehandelt, die zu einem hohen Maß an Zerstörung geführt hat“, so Currenta-Sprecher Maximilian Laufer. Beim Löschen sei zudem Schaum zum Einsatz gekommen. Deshalb sei dieser Bereich unübersichtlich.

Ursache für Explosion im Chempark Leverkusen noch unklar

Nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) waren am Dienstag in der Spitze 250 Feuerwehrkräfte und 200 Polizeibeamte im Einsatz. Die Brandbekämpfung und die Warnung der Bevölkerung habe gut funktioniert, sagte Reul am Mittwoch bei einer Sondersitzung des Landtags-Innenausschuss zur Unwetterkatastrophe in Düsseldorf. In Gedanken sei er bei den Angehörigen und Freunden der Betroffenen, betonte Reul. „Irgendwie erwischt es uns im Land reichlich.“

Im Chempark in Leverkusen hat es eine Explosion in einem Tanklager gegeben. Eine riesige Rauchwolke zog in Richtung Bergisches Land. Polizei und Feuerwehr waren mit Hunderten Kräften im Großeinsatz. Foto: Oliver Berg/dpa

Explosion im Chempark: Bevölkerung über Warn-App "Nina" alarmiert

Zu der Explosion mit einem anschließenden Brand war es laut Chempark-Betreiber Currenta gegen 9.40 Uhr am Dienstag im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig gekommen. Kilometerweit stieg eine Rauchwolke über dem Areal in Rhein-Nähe auf. Die Bevölkerung wurde über die Warn-App Nina und über Sirenen alarmiert. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Die Leverkusener Feuerwehr erhielt dabei Unterstützung aus Köln. Auch die Chempark-Werkfeuerwehr war im Einsatz.

Leverkusen: Polizei Köln sperrte A1, A3 und A59

Die Polizei sperrte nach der Explosion das in der Nähe verlaufende Autobahnkreuz Leverkusen-West und die A1, auch die A3 und die A59 waren bis dienstagsnachmittags nicht befahrbar. Auch auf der unmittelbar angrenzenden Baustelle der Leverkusener A1-Rheinbrücke wurden nach der Explosion alle Arbeiten sofort eingestellt.

Die Bevölkerung in Leverkusen wurde nach der Explosion via Warn-App "Nina" vor der Rauchwolke gewarnt und gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Foto: dpa

Chempark bestätigt Explosion früh auf seiner Twitter-Seite

Der Chempark Leverkusen bestätigte die Explosion schon früh auf seiner Twitter-Seite. Anwohner wurden aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten und auch Klimaanlagen außer Betrieb zu nehmen. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren, riet die Polizei. Die Stadt Leverkusen bat darum, nicht die Notrufe von Polizei und Feuerwehr zu blockieren. Die Polizei appellierte, Rettungswege und Straßen für die Einsatzkräfte frei zu halten.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Explosion im Chempark Leverkusen. Werkfeuerwehr und Luftmesswagen im Einsatz. Anwohner bitte geschlossene Räume aufsuchen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten. — CHEMPARK (@CHEMPARK) July 27, 2021

Die Rauchwolke zog nach der Explosion in Richtung Bergisches Land. So gab es etwa auch in Solingen Warnungen an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bis in den Stadtteil Ohligs sei die Druckwelle zu spüren gewesen, berichten Anwohner. Auch die Stadt Wuppertal warnte ihre Bürger vorsorglich. Sogar in Dortmund gab es am frühen Nachmittag eine Warnung seitens der Feuerwehr. Augen- und Ohrenzeugen berichteten, die Detonation sei bis hin nach Solingen zu hören und zu spüren gewesen: "Die Scheiben haben gewackelt", berichtete eine Anwohnerin in Opladen, wenige Kilometer vom Explosionsort entfernt.

Oberbürgermeister von Leverkusen: "ein tragischer Tag" für die Stadt

Bei einer Pressekonferenz in den frühen Nachmittagsstunden sprach Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath von einem "tragischen Tag" für die Stadt. Auch er selbst habe die Erschütterung gespürt. Den Bewohnern des Rheinlandes machte der Vorfall auch deshalb so große Sorgen, weil sie innerhalb weniger Wochen ein weiteres Mal bang auf die Warn-Meldungen der Behörden blicken mussten. Jüngst hatte man ja schon die Hochwasserkatastrophe erlebt – in Leverkusen etwa musste eine Klinik zeitweise geräumt werden. Nun erneut eine Gefahr, wieder vom Himmel.

Leverkusen: Explosion an einer Anlage für Sondermüll

Die Explosion ereignete sich im Entsorgungszentrum des Chemparks an einer Anlage, in der Sondermüll verbrannt wird, erklärte Chempark-Leiter Lars Friedrich. Die in insgesamt drei rund 300 bis 400 Kubikmeter messenden Tanks untergebrachten, teils chlorierten Lösungsmittel hätten dort entsorgt werden sollen – es sind Abfälle aus dem Chempark, rund 600.000 bis 900.000 Liter. Die Tanks wurden Friedrichs Angaben nach bei der Explosion fast vollständig zerstört. Der Chempark-Leiter versprach eine gründliche Aufklärung des Vorfalls.

CDU-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet ließ über die NRW-Staatskanzlei erklären, dass sein Mitgefühl den Familien, Kolleginnen und Kollegen gehöre. Die Chempark-Betreiberfirma Currenta färbte ihr Firma-Logo in den Abendstunden schwarz: "Heute ist ein schwarzer Tag für den Chempark und für Currenta. Wir alle sind in tiefer Trauer und in Gedanken bei den Angehörigen."

Nach dem Unfall im Chempark #Leverkusen wurde ein Beschäftigter tot geborgen, vier werden derzeit noch vermisst, mehrere Personen sind schwerst- bzw. schwerverletzt. Ministerpräsident @ArminLaschet: "Mein Mitgefühl gilt den Familien und allen Kolleginnen und Kollegen." pic.twitter.com/iArSc8dEp3 — Staatskanzlei NRW (@landnrw) July 27, 2021

Die Feuerwehr Köln gab für das Stadtgebiet der Domstadt am Mittag Entwarnung. Luftmessungen hätten ergeben, dass dort "derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung" besteht. Die Messungen würden aber fortgesetzt. Die Rauchentwicklung habe in den Mittagsstunden deutlich abgenommen. Ähnliche Meldungen kamen dann auch aus dem Bergischen Städtedreieck.

Die @Feuerwehr_Koeln befindet sich aktuell in einem Unterstützungseinsatz für die @Feuerwehr_Lev. Eine große Rauchsäule auf dem Gelände einer Müllverbrennungsanlage ist weithin sichtbar. Die Zuständigkeit liegt bei der Feuerwehr/Stadt Leverkusen. pic.twitter.com/lSr7jqlhqv — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Leverkusener sollen wegen Ruß vorsichtig bleiben

Die Stadt mahnt Bürgerinnen und Bürger wegen niedergegangener Rußpartikel weiterhin zur Vorsicht. An Orten mit sichtbaren Ruß-Niederschläge solle man kein Obst oder Gemüse aus dem Garten essen. Auch Gartenmöbel oder Pools seien besser zu meiden. Wer dringend im Garten arbeiten müsse, solle vorsorglich Handschuhe tragen. „Bitte keinen Ruß mit in die Wohnung tragen, das heißt die Schuhe ausziehen und vor der Haustür lassen“, hieß es in dem Aufruf der Stadt.

Nach Angaben der Stadt waren nach der Detonation und der anschließenden Rauchwolke „cent- bis eurogroße Partikel“ mit einer öligen Konsistenz registriert worden – vor allem im nahen Stadtteil Bürrig. Das Landesumweltamt (Lanuv) habe die Niederschläge begutachtet und sei in der Analyse. Ergebnisse seien allerdings nicht vor Donnerstag zu erwarten. Daher bleiben auch weiterhin die Spielplätze in den – nahe am Explosionsort gelegenen – Stadtteilen Bürrig und Opladen gesperrt, wie die Stadtsprecherin sagte. Fenster könnten aber wieder geöffnet werden. Die Warnung sei aufgehoben.

Der Chempark ist nach Angaben der Betreiberfirma Currenta einer der größten Chemieparks Europas. An den insgesamt drei Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen seien über 70 Firmen angesiedelt. Im Chempark Leverkusen seien rund 31.500 Beschäftigte tätig. Dort würden mehr als 5000 Chemikalien hergstellt. Im laut Currenta "überregional bedeutenden Entsorgungs- und Recycling-Zentrum", wo es zu der Explosion kam, werden chemisch belastete Sonderabfälle verwertet. (mit dpa)

