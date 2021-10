Viersen: Flüchtiger Straftäter aus Psychiatrie gefasst

Ein Straftäter, der aus der Psychiatrie in Viersen geflohen ist, wurde in Nimwegen gefasst.

Viersen. Der Straftäter, der aus der Klinik für forensische Psychiatrie in Viersen geflohen ist, wurde gefasst. Er stellte sich der Polizei in Nimwegen.

Der aus der Klinik für forensische Psychiatrie in Viersen geflohene 34 Jahre alte Straftäter ist gefasst. Der Mann habe sich in der niederländischen Stadt Nimwegen gestellt und sei der Bundespolizei übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Viersen.

Der Straftäter war von einem genehmigten, unbegleiteten Ausgang am Montagabend nicht zurückgekehrt. Nach Angaben des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) hatte der Patient schon länger unbegleiteten Ausgang.

Fast 200 Straftäter in Viersener Klinik in Behandlung

Im sogenannten Maßregelvollzug der Klinik sind nach Angaben des LVR derzeit rund 190 psychisch kranke und suchtkranke Straftäter durch gerichtliche Anordnung untergebracht.

Laut LVR kehren in etwa zwei Dritteln aller sogenannten Entweichungen die Patienten innerhalb von zwei Tagen in die Klinik zurück, in etwa der Hälfte der Fälle freiwillig. (dpa/lnw)

