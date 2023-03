Anklage wegen neunfachen versuchten Totschlags und sechsfacher gefährlicher Körperverletzung. An diesem Mittwoch startet der Prozess am Landgericht Düsseldorf gegen einen 38-jährigen Autofahrer.

Gerichtsprozess Fahrt in Menschenmenge in Düsseldorf: Autofahrer vor Gericht

Düsseldorf. Der Angeklagte soll zuerst an einer Massenschlägerei beteiligt gewesen sein und danach extra mit seinem Auto in eine Menschengruppe gerast sein.

Ein Autofahrer soll am 5. November 2022 gezielt in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sein. Deshalb muss er sich an diesem Mittwoch (10 Uhr) vor dem Landgericht in Düsseldorf wegen neunfachen versuchten Totschlags verantworten.

Der Angeklagte sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Neben der versuchten Tötung von neun Menschen wird ihm auch sechsfache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter soll vorher in Massenschlägerei verwickelt gewesen sein

Zuvor soll es auf einem Parkplatz im Norden Düsseldorfs zu einer Massenschlägerei zweier Gruppen gekommen sein. Der angetrunkene 38-Jährige war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft danach als einer der Beteiligten in seine Limousine gestiegen und absichtlich und ungebremst in die gegnerische Gruppe gefahren.

Mindestens sechs Männer soll er dabei angefahren, umgerissen und verletzt haben. Drei weitere Männer konnten ausweichen. Danach soll der Mann nach Hause nach Leverkusen gefahren sein, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Angeklagter gab an, er habe die Menschen auf seiner Motorhaube nicht bemerkt

Bei seiner Vernehmung bei der Polizei soll der Serbe angegeben haben, er sei nach den Streitigkeiten in sein Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Die Kollision und die Menschen auf seiner Motorhaube habe er nicht bemerkt.

Zwei Anwohner hatten die Schlägerei und die Fahrt in die Menschenmenge von ihrem Balkon aus gefilmt. Am ersten Verhandlungstag sollen acht Zeugen gehört werden, darunter sechs Beteiligte. Der Grund für die Massenschlägerei ist bislang unbekannt. Für den Prozess sind bis zum 17. Mai insgesamt elf Verhandlungstage angesetzt. (dpa)

