„Ich liebe Volkswagen , schon immer.“ Mit diesem Bekenntnis leitete Deutschlands Chef-Satiriker Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royale“ sein etwa 15-minütiges Dauerfeuer gegen den Wolfsburger Autobauer ein .

Nazi-Zeit, Zusammenarbeit mit Diktaturen und Unrechts-Regimen, Affen-, Abgas- Abhörskandal – der Beitrag war ein Best-of der der Ungeheuerlichkeiten, Skandale, Fehltritte und Fettnäpfe in der VW-Historie. Böhmermanns versteckte Botschaft: VW lernt nicht dazu, VW war und ist kein sauberes Unternehmen. In unserem Faktencheck prüfen wir vier Kritikpunkte.

1. Nationalsozialismus

Der Vorwurf: für Böhmermann der Ausgang allen Übels. Adolf Hitler habe der Familie des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche nicht nur eine Fabrik gebaut, sondern eine Stadt gleich dazu – Wolfsburg. Während der Kriegszeit hätten 20.000 Fremd- und Zwangsarbeiter sowie KZ-Häftlinge in der Fabrik arbeiten müssen. Porsche selbst habe sich bei SS-Chef Heinrich Himmler dafür eingesetzt, noch mehr Häftlinge zu bekommen.

Die Fakten: Von einer Verwobenheit des Unternehmens mit dem Nationalsozialismus zu sprechen, wäre eine Untertreibung. VW wurde von der nationalsozialistischen Organisation „Kraft durch Freude“ gegründet, ist also aus dem Nationalsozialismus heraus entstanden. Unbestritten ist der verbrecherische Einsatz von Arbeitskräften.

Und wir dachten immer das V in VW steht für Freiheit! https://t.co/uT2Aex1EAP#zdfmagazin pic.twitter.com/pX1VjfFDEY — ZDF Magazin Royale (@zdfmagazin) November 13, 2020

Diesen Wurzeln seiner Geschichte und dieser Verantwortung stellt sich VW. Dazu gehört einerseits die wissenschaftliche Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte im Dritten Reich. 1986 beauftrage der Autobauer den Historiker Hans Mommsen von der Ruhr Universität Bochum mit einer Studie zur Zwangsarbeit bei VW. Daraus entstand gemeinsam mit Manfred Grieger das 1991 veröffentlichte Buch „Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich“.

Dabei blieb es nicht. Das Unternehmen ermöglicht ehemaligen Zwangsarbeitern und auch ihren Kindern und Enkeln den Besuch des Werks, stellte einen Gedenkstein auf und richtete 1999 die Dauerausstellung „Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit auf dem Gelände des Volkswagenwerks“ ein, die nach VW-Angaben jährlich von bis zu 4000 Menschen besucht wird.

Auf der Internetseite von Volkswagen Heritage (Erbe) finden sich Zeitzeugenberichte ehemaliger Zwangsarbeiter und Überlebender, die Besucher der Erinnerungsstätte als Buch mitnehmen können. Das Unternehmen setzt sich ferner für den Erhalt des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz ein sowie für die internationale Völkerverständigung und Jugendarbeit. VW beteiligte sich an der Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJBS) in Auschwitz. Dem Stiftungsrat der internationalen Begegnungsstätte gehören VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sowie Ines Doberanzke-Milnikel von der Volkswagen Group Academy an.

Seit 1987 besuchen VW-Lehrlinge das ehemalige KZ. Dort verbringen sie gemeinsam mit polnischen Jugendlichen zwei Wochen in der IJBS und arbeiten im Stammlager, in Birkenau sowie in der Restaurierungswerkstatt. Sie helfen nicht nur, die Gebäude zu erhalten, sondern legen Überreste des Lagers frei, konservieren Kleidungsstücke der ermordeten Menschen und sprechen mit Überlebenden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Austausch mit polnischen Jugendlichen. Neben der Völkerverständigung ist ein Ziel, das Bewusstsein für Menschenrechte und Demokratie zu schaffen. Seit 2008 beziehungsweise 2009 können auch VW-Manager und -Meister Seminare in Auschwitz besuchen.

Als Konsequenz der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Erbes wurde 1996 die Betriebsvereinbarung „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ geschlossen. Nach VW-Angaben geschah dies erstmals in einem Großunternehmen. Der Inhalt: Bei VW ist jeder Diskriminierung aus rassischen, ausländerfeindlichen oder religiösen Gründen in Aus- und Weiterbildung vorbeugend erzieherisch entgegenzutreten. Im vergangenen Jahr wurde die Betriebsvereinbarung erneuert.

Eine große Rolle spielt auch der Sally-Perel-Preis für Respekt und Toleranz, der seit 2013 von den IG-Metall-Betriebsräten im Werk Braunschweig und dem Werkmanagement der Konzern-Komponente vergeben wird. Gefördert werden mit dem Preis junge Menschen aus Braunschweig sowie den Kreisen Peine und Wolfenbüttel, die sich für Respekt und Toleranz und gegen Gewalt und Rassismus einsetzen.

Seit 2019 vergeben die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Berufsausbildung von Volkswagen in Wolfsburg den Sara-Frenkel-Preis für Respekt, Toleranz und Zivilcourage. Ausgezeichnet werden Initiativen und Ideen, die Respekt und Toleranz in der Gesellschaft stärken und Zivilcourage gegen Gewalt und Rassismus zeigen.

2. Brasilien

Der Vorwurf: Böhmermann wirft VW die Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Militärregime von 1964 bis 1985 vor. Auf dem Gelände des VW-Werks wurden Regimegegner vom Werkschutz ausgespäht und auf dem Firmengelände verhaftet. Anschließend wurden sie gefoltert.

Die Fakten: Auch in diesem Fall beauftragte das Unternehmen einen Historiker mit der Aufarbeitung, Christopher Kopper von der Universität Bielefeld. Nach eigenen Angaben ist Volkswagen das erste Unternehmen, dass seine Rolle in Brasilien hat aufarbeiten lassen. Die oben genannten Punkte wurden in der Studie 2017 bestätigt.

Das Unternehmen hat mit der brasilianischen Staatsanwaltschaft einen Vergleich geschlossen und sich verpflichtet, lokale Organisationen und Projekte sowie den Verband der betroffenen ehemaligen Mitarbeiter finanziell zu unterstützen. Nach Medienberichten handelt es sich um ein Paket in Höhe von 5,5 Millionen Euro.

3. Katar

Das arabische Land ist eine Monarchie und gilt als Unterstützer radikaler Islamisten und Terrororganisationen. 2022 ist Katar Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Auf den WM-Baustellen soll es zu Zwangsarbeit und Todesfällen kommen.

Der Vorwurf: Böhmermann kritisiert VW in Zusammenhang mit Katar in zwei Punkten. So hält die staatliche Qatar Holding 17 Prozent der stimmberechtigten VW-Stammaktien und ist im Aufsichtsrat des Autobauers vertreten. Zweiter Kritikpunkt: VW ist Sponsor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft , die an der WM in Katar teilnimmt.

Bauarbeiter arbeiten am Lusail-Stadion, einem der Stadien der WM 2022. Foto: Hassan Ammar / dpa

Die Fakten: Dass Katar zum VW-Großaktionär aufgestiegen ist, ist keine Entscheidung des Unternehmens. Den Einstieg ermöglicht haben hingegen 2009 die Familien Porsche und Piëch. Sie halten bis heute die Mehrheit der VW-Stammaktien, die in der Porsche Holding SE (PSE) gebündelt sind. Auch interessant: Der Fußball und die Scheichs: Ein sehr teures Hobby

2008 und 2009 versuchte Porsche, den Volkswagen-Konzern zu übernehmen. Dabei verhob sich das Unternehmen, befördert durch die damalige Finanzkrise. Katar erwarb seinerzeit 10 Prozent der PSE-Aktien sowie Optionen auf eine VW-Beteiligung, die auch genutzt wurden. 2013 kauften die Familien die Anteile an der PSE zurück.

In diesem Fall trifft Böhmermanns Kritik die Falschen. Das Unternehmen kann seine Aktionärsstruktur kaum beeinflussen. Über die Stammaktien herrschen im Wesentlichen die Familien Porsche und Piëch, das Land Niedersachsen und eben die Qatar Holding als bestimmende Aktionäre; nur die Vorzugsaktien sind frei handelbar.

Die Sponsoring der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist eine Grundsatzfrage. Darf und kann VW darauf bestehen, dass sich das Löw-Team nur an Wettbewerben beteiligt, die in Ländern mit demokratisch gewählten Regierungen und hohen ethischen Standards ausgetragen werden? Dieses Thema müsste auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert und entschieden werden – sofern die Bereitschaft dafür da ist.

4. China

Auch in diesem Fall geht es ums Grundsätzliche. Das Reich der Mitte ist für die Wolfsburger der größte und wichtigste Absatzmarkt. Ohne China wäre VW nicht der größte Autobauer, ohne China sähen die Finanzen deutlich bescheidener aus.

Aber: China ist keine Demokratie, sondern ein Einheitsstaat unter der Führung der Kommunistischen Partei . Immer wieder werden China Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Unter anderem von Böhmermann.

Der Vorwurf: Das Werk in Urumqi, der Hauptstadt der nordwestchinesischen Region Xinjiang, sei umgeben von Lagern. In ihnen seien eine Million Uiguren inhaftiert, Angehörige einer islamischen Minderheit.

Die Fakten: Das Unternehmen betonte in der Vergangenheit immer wieder: „Menschenrechte, Gleichberechtigung und Integration gehören zu den Kernwerten von Volkswagen.“ Der Autobauer habe sich weltweit verpflichtet, dass durch die Geschäftstätigkeit keine Menschenrechte verletzt werden.

In Urumqi hätten alle Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag mit gleichem Entgelt für gleiche Arbeitsplätze. Über die Einstellungen entscheide allein das Gemeinschaftsunternehmen Saic Volkswagen. Für diese Unternehmen gebe es einen eigenen Verhaltenskodex, Hinweisgeber- und ein externes Ombudsmann-System, um Fehlverhalten oder Verstöße zu verhindern oder aufzudecken.

Trotz dieser Bemühungen ist absehbar, dass Volkswagen auch in Zukunft dafür kritisiert wird, in Ländern wie China Geschäfte zu tätigen. Als Konsequenz, dieser Kritik zu entgehen, bleiben zwei Möglichkeiten: Das Unternehmen ist so stark, dass es für Investitionen Bedingungen stellen und sie durchsetzen kann – was wohl unrealistisch ist –, oder es zieht sich aus China zurück. Das würde zu einem wirtschaftlichen Beben führen, das auch unsere Region mit voller Wucht träfe. Wer würde dafür die Verantwortung übernehmen?

