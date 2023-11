Staumonat November Fast 340 Kilometer Stau auf den Autobahnen in NRW

An Rhein und Ruhr Auf den Autobahnen hat es sich im morgendlichen Berufsverkehr ordentlich gestaut, auf fast 340 Kilometer Länge. Morgen kommt der Bahnstreik dazu.

Fast 340 Kilometer Stau auf den Autobahnen in NRW - so meldete es der WDR-Verkehrsfunk um 8.30 Uhr am Mittwochmorgen gegen Ende der morgendlichen Hauptverkehrszeit. Zwar gibt es aktuell keine neuen Großbaustellen auf den NRW-Autobahnen, aber dennoch staut es sich wieder ordentlich. Nicht umsonst gilt der November als Stau-Monat des Jahres.

Wenn die Tage kürzer werden, werden die Staus länger. Der ADAC bilanzierte für den November vergangenen Jahres allein in Nordrhein-Westfalen 14.528 Staus von zusammen 23.833 Kilometern Länge, in denen die Wartenden 10.931 Stunden verbrachten.

Stau: Im November sind viele mit dem Auto unterwegs

Für die vielen November-Staus gibt es mehrere Erklärungen, unter anderem, dass in diesem Monat kaum jemand Urlaub hat und wegen des schlechteren Wetters viele mit dem Auto unterwegs sind, anstatt mit dem Rad zu fahren oder am kalten Bahnsteig auf den Zug zu warten. Mehr Verkehr führt auch zu mehr Stau.

Am morgigen Donnerstag dürfte sich das Verkehrsaufkommen noch einmal erhöhen: Die GDL bestreikt ab heute Abend 22 Uhr bis morgen Abend 18 Uhr die Deutsche Bahn. Entsprechend werden wahrscheinlich viele Bahnpendler auf die Straße ausweichen. (soho)

