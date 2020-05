Die Serie „Berlin, Berlin“ machte Felicitas Woll bundesweit bekannt. 15 Jahre nach der letzten Folge gibt es jetzt eine Fortsetzung, die ursprünglich im Kino laufen sollte, wegen der Corona-Pandemie jetzt aber vom Streaming-Dienst Netflix gezeigt wird. Wir sprachen mit der 40-Jährigen.

In einer Szene von „Berlin, Berlin“ sagt Lolle, dass sie sich weniger Druck im Alltag wünscht und dafür viel mehr das pure Leben genießen möchte. Geht Ihnen das auch manchmal so?

Felicitas Woll: Ich kann die Sehnsucht danach sehr gut verstehen und finde es großartig, wenn man es schafft, tatsächlich so zu leben. Auch ich versuche das immer wieder mal – allerdings ist es im Alltag nun mal so, dass wir alle in einem gewissen Korsett aus Routine und Zwängen stecken und im Alltag auch mal funktionieren müssen. Aber solange ich Spaß an meiner Arbeit habe, ist das total in Ordnung. Trotzdem ist es mir wichtig, mich hin und wieder auszuklinken und mir Freiräume zu nehmen.

Wie schaffen Sie sich kleine Auszeiten im Alltag?

Woll: Ein erster Schritt ist für mich: Mein Handy auf Flugmodus stellen oder am Besten ganz ausschalten. Seit man seine eigene Bildschirmzeit checken kann, bin ich immer wieder erschrocken, wie viele Stunden ich pro Tag insgesamt mit dem Ding verbringe. Heute versuche ich deshalb, so oft es geht auch mal offline zu sein. Und merke auch sofort, dass ich dadurch entspannter werde.

Das Chaos ist einer von Lolles treuen Begleitern im Leben. Wie strukturiert geht es bei Ihnen zu?

Woll: Ich bin da ein Mischwesen, was sicher auch an meinem Beruf liegt. Eine feste Struktur und ein gradliniger Weg sind als Schauspielerin nicht möglich, da sich so vieles innerhalb kürzester Zeit verändern kann. Deshalb gibt es auch immer wieder mal Chaos in meinem Leben. Als zweifache Mutter versuche ich das dann aber so schnell wie möglich wieder in den Griff zu bekommen, da mir mein Alltag sonst entgleiten würde. Totale Unordnung im Leben, wie ich es aus Teenager-Tagen kannte, gibt es bei mir nicht mehr.

Apropos Teenager-Tage. Ihre erstgeborene Tochter ist vor kurzem 14 Jahre alt geworden. Gibt es inzwischen Momente, in denen Sie ihrem Kind ein wenig peinlich sind?

Woll: Ja klar. Diese Phase gibt es doch in fast jeder Mutter-Tochter-Beziehung. Das ist einfach programmiert und muss wohl einfach so sein. (lacht)

Können Sie so einen Moment verraten?

Woll: Kürzlich habe ich sie mit meinem Mini Cooper vor der Schule abgeholt: Ich hatte eine Lederjacke an, mein Haar war vom Fahrtwind leicht zerzaust und die Musik laut aufgedreht. Das war für sie der absolute Horror. Aber in diesem Alter wäre es ihr wahrscheinlich auch superpeinlich gewesen, wenn ich total unauffällig und spießig vorgefahren wäre. Es passt als pubertierender Teenager nie wirklich, ganz egal, was du auch sagst oder tust. (lacht) Ich kenne das nur zu gut von mir selbst und meiner Mutter. Einmal hat sie zu mir gesagt: Felicitas, irgendwann wirst du es verstehen! Und sie hat Recht behalten …

Lolle bekommt im Film vor dem Traualtar kalte Füße und lässt ihre Hochzeit platzen. Ist es für Sie eine Option, irgendwann zum ersten Mal zu heiraten?

Woll: Grundsätzlich ist dieser Gedanke für mich einfach nicht verlockend. Zum einen habe ich mich nie in einem Prinzessinnen-Kleid aus Tüll und Seide gesehen. Und zum anderen ist die Grundidee, die hinter dem Konstrukt Ehe steckt, ja auch alles andere als romantisch …

Was genau meine Sie?

Woll: Es geht bei der Grundidee der Ehe viel um finanzielle Sicherheit oder die Institution Kirche. Und der Garant für eine glückliche Beziehung bis ans Ende der Tage ist eine Hochzeit definitiv auch nicht. Wie viele Ehepaare lassen sich scheiden? Mir würde es völlig reichen, wenn mein Liebster mit mir an einem wunderschönen Strand sitzt. Und während ich eine Muschel in der Hand halte und aufs Meer blicke, fragt er mich dann, ob ich mit ihm zusammenbleiben möchte. Einen Vertrag unterschreiben? Das ist doch total unsexy! Aber sag niemals nie. Vielleicht sieht es bei mir in fünf Jahren schon ganz anders aus. (lacht)

Sie sind im Abstand von zwölf Jahren zweimal Mutter geworden…

Woll: … und das finde ich sehr schön, denn durch diese längere Zeitspanne zwischen den Schwangerschaften, konnte ich mit meiner erstgeborenen Tochter sehr viel Zeit verbringen. So sind wir zum Beispiel viel nach Ibiza verreist und sind dort beide hippiemäßig unterwegs gewesen. Dieses intensive Miteinander ist mir sehr wichtig und das möchte ich auch mit meiner zweiten Tochter so erleben.

Der Streaming-Gigant Netflix legt eine weitere Kult-Reihe neu auf – die „Sisi“-Serie soll mit sechs Folgen verfilmt werden. Auch wenn Netflix in Deutschland den Ton angibt, gibt es noch weitere Anbieter mit gutem Angebot – etwa Disney+ oder Amazon Prime Video.