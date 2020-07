Mixnitz. In der Bärenschutzklamm in Österreich sind zwei Wanderinnen tödlich verunglückt. Ein Felsbrocken hatte sich aus der Steilwand gelöst.

Zwei Wanderinnen – eine 50 Jahre alte Frau aus Ungarn und eine 21-jährige Österreicherin – sind am Mittwoch bei einem Felssturz in den österreichischen Alpen gestorben. Acht weitere Menschen wurden verletzt, teilweise schwer. Das teilten Bergrettung und Polizei mit. Die Wanderer waren im Grazer Bergland in der Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Steiermark unterwegs, als das Unglück geschah.

Den Angaben zufolge brach trotz besten Sommerwetters offenbar ein Felsstück aus den Steilwänden heraus. Beim Aufprall zersplitterte er und trafen die Wanderer. Rettungskräfte der Alpinpolizei, der Bergrettung und des Roten Kreuzes waren im Einsatz.

Österreich: Bärenschützklamm bei Wanderern beliebt

Die Bärenschützklamm liegt in der Gemeinde Pernegg an der Mur in der Steiermark, etwa 150 Kilometer südlich von Wien. Eine Steiganlage aus Leitern und Brücken ermöglicht die Durchquerung der wasserführenden Felsklamm auf einer Höhe zwischen 750 und 1100 Metern über dem Meeresspiegel.

Holztreppen und Leitern führen durch die bei Wanderern beliebte Bärenschützklamm (Archivbild). Foto: Bruno_il_segretario / Getty Images/iStockphoto

Die Klamm ist bei Touristen sehr beliebt. Die Kalkwände ragen bis zu 300 Meter hoch in den Himmel. In der Vergangenheit kamen laut Österreichischem Rundfunk (ORF) jährlich rund 40.000 Besucher, um die spektakuläre, mehrstündige Wanderung über mehr als 150 Brücken und einige hundert Höhenmeter zu meistern.

Bärenschützklamm bei Mixnitz vorerst gesperrt

Bis auf weiteres wurde die Bärenschützklamm am Mittwoch für Besucher und Wanderer gesperrt. Die Alpinpolizei führt noch weitere Erhebungen zum Hergang durch.

Ein Schild mit der Aufschrift „Klamm gesperrt. Durchgang verboten" hängt vor einer Unfallstelle in der Bärenschützklamm. Foto: Erwin Scheriau / dpa

Nach Darstellung der Bergrettung dürfte sich der Brocken aus einer rund 50 Meter hohen Wand gelöst haben. Die genaue Abbruchstelle sei aber unklar, meinte ein Sprecher. Beim Aufprall auf den Wanderweg und die Holztreppen sei der Gesteinsbrocken zersplittert. (jkali/dpa/AFP)

Bergunfälle – Mehr zum Thema:

