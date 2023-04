Ferienende: ADAC erwartet viel Reiseverkehr am Wochenende

München. In sieben Bundesländern enden am Wochenende die Osterferien. Der ADAC erwartet vor allem am Freitag und Sonntag viel Verkehr und volle Straßen.

Mit dem Ferienende in sieben Bundesländern ist auch am kommenden Wochenende mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. Wie der ADAC am Dienstag in München mitteilte, werden die größten Behinderungen auf den Autobahnen der Ballungsräume und den wichtigsten Reiserouten am Freitag- und Sonntagnachmittag erwartet.

In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen enden die zweiwöchigen Osterferien.

Über tausend Autobahnbaustellen sorgen für Engpässe

Engpässe entstünden auch an den mehr als tausend sowie auf den klassischen Auslandsstrecken in Richtung Norden. Viele und lange Staus hält der Automobilklub jedoch für unwahrscheinlich.

Betroffen seien die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthardroute in der Schweiz. An den Grenzen im benachbarten Ausland könnte es kurze Verzögerungen geben. (AFP)

