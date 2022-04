Berlin Der Süßwarenkonzern Ferrero hat seinen Rückruf wegen Salmonellen-Gefahr ausgeweitet. Welche Produkte betroffen sind, lesen Sie hier.

In zahlreichen Ländern muss der beliebte Süßwarenhersteller Ferrero Produkte zurückrufen

Grund für den großen Rückruf sind Dutzende Salmonellen-Fälle, die auf ein Werk in Belgien zurückzuführen sind

Welche Produkte sind von dem Rückruf bei Ferrero betroffen? Hier finden Sie eine Liste aller betroffenen Produkte

Kurz vor den Osterfeiertagen musste der Süßwaren-Riese Ferrero diverse Produkte zurückrufen. Grund dafür sind Salmonellen-Fälle in mehreren Ländern weltweit. Alle betroffenen Produkte kommen aus einem Werk in Belgien.

Europäische Behörden haben inzwischen 150 Fälle von Salmonellen feststellen können, die mit dem betroffenen Werk in Verbindung stehen. Die Fälle seien in neun Ländern aufgetreten, unter anderem Deutschland und Frankreich, teilten die Europäische Lebensmittelbehörde (Efsa) und die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) mit. Der Großteil der Salmonellen-Infektionen trat demnach bei Kindern unter zehn Jahren auf.

In unserer Fotostrecke finden Sie die Bilder der betroffenen Ferrero-Produkte:

Ferrero-Rückruf: Verbraucherschützer raten zu vollständigem Verzicht

Obwohl der Hersteller versichert, dass nur einzelne Produkte und ausschließlich Waren vom Produktionsort Belgien betroffen seien, warnen Verbraucherschütze nun aber vor dem Konsum jeglicher Kinder-Waren – unabhängig von Produktserie und Produktionsort. Lesen Sie hier: So finden Sie die Chargennummer auf den Ferrero-Produkten.

Bianca Pilath von der Verbraucherzentrale in Herne erklärt im Interview mit WAZ: "Es ist für den Verbraucher nicht nachvollziehbar, wo sein Überraschungsei hergestellt wurde. Deshalb raten wir dazu, im Moment generell keine 'Kinder'-Produkte zu verzehren, bis der Vorgang komplett aufgeklärt ist."

Ferrero musste Rückruf bereits erweitern

Die belgische Aufsichtsbehörde Afsca hatte der Fabrik in der Stadt Arlon die Produktionslizenz in Folge der Ermittlungen zu entzogen. Allerdings wurden laut Afsca dort bereits am 15. Dezember Salmonellen in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt. "Die von Ferrero gelieferten Informationen waren nicht vollständig", stellte die Behörde in ihrer Mitteilung fest.

Ferrero musste den Rückruf daher nun auf alle Produkte aller Mindeshaltbarkeitsdaten erweitern, die in der Fabrik in Arlon hergestellt wurden. Das betrifft nun nicht mehr nur alle Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi, Schoko-Bons und Oster-Specials, sondern auch Produkte aus dem vergangenen Weihnachtsgeschäft.

Ferrero-Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

Ferrero veröffentlichte in einer Pressemitteilung eine aktualisierte Liste mit allen betroffenen Produkten:

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400240329 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400480329 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 5413548280189 5413548283128 4008400621722 4008400280127 4008400621920 8000500269633 5413548015552 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500289877 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400231327 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400230825 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500196809 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500361207 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500234303 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400313221 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500350911 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500371466 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500269008 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500295168 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400271323 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400240527 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung Maxi Classic Ei Weihnachten 100g

EAN VB: 4008400230726

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400230726 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Überraschung Maxi Rosa Ei Weihnachten 100g

EAN VB: 4008400231723

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400231723 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mix Stiefel 219g

EAN VB: 8000500371435

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500371435 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mix Geschenktüte 193g

EAN VB: 8000500370551

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 8000500370551 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400270326

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

EAN VB: 4008400270326 Mindesthaltbarkeitsdatum: alle kinder Mix Tisch-Adventskalender 127g

EAN VB: 8000500242131

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

Der Pressemitteilung zufolge hätten Ermittlungen ergeben, dass das nachfolgende und ebenfalls von dem Rückruf betroffene Produkt in Deutschland in Testmärkten verkauft wurde:

kinder Mix Geschenktüte 194g

EAN VB: 8000500390160

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

Alle anderen Ferrero-Produkte seien davon nicht betroffen, ebensowenig wie alle anderen kinder-Produkte, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das gilt auch für die Osterhasen der Firma.

Salmonellen: Ferrero verliert Lizenz für belgische Fabrik

Afsca bat alle Vertriebsfirmen, die entsprechenden Produkte aus dem Einzelhandel zu nehmen. Das Werk in Arlon dürfe erst wieder öffnen, wenn alle Regeln und Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erfüllt seien, so die Behörde. Ferrero zufolge sei der Filter ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden. Lesen Sie hier: Dm, Müller und Co: Einzelhandel kämpft mit leeren Regalen

Warum das Unternehmen nicht schon damals die bereits im Umlauf befindlichen Produkte zurückrief, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Aktuell betroffen sind neben Deutschland zahlreiche weitere Länder wie Großbritannien, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Schweden, die USA und Australien.

Belgien, Arlon: Ein Polizeifahrzeug steht vor der Ferrero-Fabrik. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa

"Ferrero ist zutiefst betrübt darüber, was passiert ist", hieß es in der Mitteilung der Konzernzentrale in Alba in der italienischen Region Piemont weiter. Nach dem Vorfall werde alles Mögliche getan, um das Vertrauen der Kunden nicht zu verlieren.

Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ferrero

Für Ferrero könnte es allerdings schon zu spät sein: Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt bereits gegen das Unternehmen. Die Ermittlungen stehen in Verbindung zu der geschlossenen Fabrik in Arlon, wie die Nachrichtenagentur Belga und andere Medien Anfang der Woche unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft der belgischen Provinz Luxemburg berichteten.

Das italienische Unternehmen hatte am Freitag "interne Ineffizienzen" eingeräumt, "die dafür sorgten, dass es Verzögerungen bei den Rückrufen und beim Informationsaustausch gab". Deshalb seien die Untersuchungen zu dem Fall nicht so schnell und effizient wie nötig durchgeführt worden.

Der Konzern geht von einem finanziell schlechteren Frühjahr aus als sonst. "Selbstverständlich rechnen wir mit Einbußen in unserem Ostergeschäft", teilte Ferrero Deutschland auf Anfrage mit. "Allerdings hat momentan die lückenlose Aufarbeitung des Sachverhalts höchste Priorität für uns."

(dpa/afp/fmg)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

