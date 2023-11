Haftbefehl: 15-Jähriger soll Anschlag in NRW geplant haben

Köln. Wegen Terrorverdachts sind zwei junge Männer vorläufig festgenommen worden. Das bestätigte das Bundesamt für Verfassungsschutz am Mittwoch.

Zwei junge Islamisten sind wegen Terrorverdachts vorläufig festgenommen worden, einer von ihnen in der Nähe von Leverkusen. Ein Sprecher des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln bestätigte am Mittwoch einen Bericht des WDR auf Nachfrage.

Ersten Informationen der Behörde nach sollen sich die beiden Männer verabredet und über einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge ausgetauscht haben, hieß es. Details nannte die Behörde auf Nachfrage am Mittwoch keine.

Sicherheitsbehörden sehen Terrorgefahr in Deutschland so hoch wie lange nicht mehr

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf weitere Auskünfte. In der Mitteilung war nur noch von einer Person die Rede. Der Beschuldigten sei ein 15-Jähriger aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Er sei am Dienstag, 28. November, bei einer Wohnungsdurchsuchung vorläufig festgenommen worden. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts Leverkusen habe auf die Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW hin Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen, berichtete die Justizbehörde. Dem Jugendlichen werde der Verdacht der Planung und Vorbereitung eines terroristisch motivierten Anschlages vorgeworfen.

Weitere Einzelheiten wollte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch vorerst nicht mitteilen, „auch mit Blick auf das jugendliche Alter des Beschuldigten“, hieß es als Grund.

Die Terrorgefahr in Deutschland ist nach aktueller Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden so hoch wie lange nicht. Infolge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und der Gegenreaktion des israelischen Militärs auf Ziele im Gazastreifen befinden sich verschiedene Extremistengruppen in Aufruhr. Angestachelt wird die Stimmung durch Hass, Propaganda und Falschnachrichten in sozialen Medien. Antiisraelischer Hass und Judenfeindlichkeit wird zudem auf deutsche Straßen getragen.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, äußerte sich am Mittwoch extrem besorgt. „Wir beobachten bereits seit längerem den erklärten Willen von Islamisten, Anschläge im Westen zu verüben, und ich habe immer wieder betont, dass jeden Tag auch in Deutschland ein islamistischer Anschlag verübt werden kann“, sagte Haldenwang. „Doch nun zeichnet sich eine neue Qualität ab.“

(Red.)

