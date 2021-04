München/Rosenheim. Sophia Thiel gesteht in einem Video, an einer Essstörung zu leiden. Sie spricht über unkontrollierte Ess-Anfälle und Brechsucht.

Sophia Thiel ist eines der bekanntesten deutschen Fitness-Models. Mit ihren Workout-Videos hat sie eine enorme Reichweite aufgebaut und Millionen von Fans zum Sport und gesunder Ernährung motiviert. Doch die Influencerin hat seit Jahren ein Geheimnis gehütet. Wie die 26-Jährige auf ihrem Youtube-Kanal nun gesteht, leidet sie an einer Essstörung.

Mehr zum Thema:

In ihrem „wahrscheinlich privatesten, intimsten, emotionalsten und mir persönlich wichtigsten“ Video spricht sie erstmals über unkontrollierte Ess-Anfälle und Brechsucht. Seit Jahre leide sie an „Bulimia Nervosa“ und hat sich deswegen auch ihre fast zweijährige Auszeit genommen. „Ich konnte diesen Kampf nicht in der Öffentlichkeit austragen“, so Thiel.

Ein schleichender Prozess

Der Instagram-Star spricht von einem „sehr schleichenden Prozess“, der sie in eine Essstörung getrieben hat. Schon als Jugendliche sei sie in eine „Magersuchts-Richtung“ gerutscht. Als Teeanager habe sie zeitweise sogar unter 50 Kilogramm gewogen – viel zu wenig bei ihrer Größe von 172 Zentimetern.

Mit dem Bodybuilding wollte sie diesem Teufelskreis rauskommen: „Ich habe gedacht, ich habe den Schlüssel für mich gefunden. Im Bodybuilding mit diesem perfektionistischen Ansatz, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken kann ich genau meinen Körper formen, so wie ich es will.“

Thiel: Habe aufgehört, auf meine Bedürfnisse zu hören

Doch auch das Bodybuilding-Training konnte sie von ihrer Essstörung nicht befreien. Das Ganze habe sich immer weiter zugespitzt: „Irgendwann habe ich aufgehört, auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören“, gesteht Thiel. Mit verschiedenen Methoden, darunter Coachings und spirituellen Ansätzen, habe sie versucht, zu ihrer Diät und ihrem Fitnessplan zurückfinden, doch alles erfolglos: „Je härter ich es versucht habe, desto mehr hat sich meine Essstörung verstärkt.“

Ebenfalls interessant:

Deswegen, so gesteht die Influncerin, hat sie sich auch ihre Auszeit genommen. Für fast zwei Jahre hat sich die junge Frau komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, postete auch nichts mehr auf ihrem Instagram-Kanal.

Seit der Therapie geht es Thiel besser

In einem „einschneidenden Moment“ hat sie sich schließlich für eine Psychotherapie entschieden und bereut, dass sie diesen Schritt nicht schon früher gegangen ist: „Therapie ist das Beste, dass ich je hätte tun können.“. Seit der Therapie gehe es ihr nun deutlich besser.

Ihren Weg aus dem Teufelskreis hat sie in einem Buch niedergeschrieben. Dieses soll am 7. Mai unter dem Titel „Come back stronger“ erscheinen.