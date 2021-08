Schlagersänger Florian Silbereisen wird 40: So sehr hat er sich verändert

Berlin. Florian Silbereisen feiert seinen 40 Geburtstag. Seit 30 Jahren steht er auf der Bühne. Wie sich der Schlagersänger verändert hat.

Florian Silbereisen wird diesen Mittwoch (4. August) 40 Jahre alt. Die große Feier für den Schlagerstar und Schauspieler soll jedoch erst mehr als eine Woche später, am 14. August, stattfinden. Dann zeigt das Erste „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“. Mit großen, silbernen Luftballons ist Silbereisen auf dem Bild zur Ankündigung zu sehen: einer 40 für den runden Geburtstag und einer 30 für sein Bühnenjubiläum von drei Jahrzehnten.

Seine ersten Auftritte hatte der Entertainer auf Hochzeiten und Dorffesten. Schon mit knapp zehn Jahren bekam er seinen ersten Plattenvertrag, veröffentlichte sein erstes Album und trat das erste Mal im Fernsehen auf.

Florian Silbereisen: Vom Dorffest in die DSDS-Jury

2002 moderierte er dann seine ersten Fernsehsendungen, 2004 bekam er seine erste Samstagabendshow - mit gerade einmal 22 Jahren. Nicht nur als Schlagersänger und Moderator lief es für Silbereisen bestens.

Immer wieder probierte er sich auch als Schauspieler aus, bis er schließlich 2019 der jüngste Kapitän des ZDF-„Traumschiffs“ wurde. Eine Rolle, die ihm jedoch auch Spott eingebracht hat - nicht nur von Zuschauern, sondern auch von Kollegen.

Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän Max Parger. Foto: Dirk Bartling / dpa

Der jüngste Karriere-Coup von Helene Fischers Ex-Freund ist der Platz in der DSDS-Jury. Wie im Juni bekannt wurde, ist Silbereisen der Nachfolger von Dieter Bohlen.

Nicht nur karrieretechnisch hat sich Florian Silbereisen in den letzten 30 Jahren also gewaltig verändert. Auch optisch hat der heutige TV-Star nur noch wenig mit dem Schlagersänger von früher gemeinsam: Die blond gefärbten Haare sind ab und auch seine Kleidung passt heute mehr in eine Castingshow, als auf die Bühne eines Dorffestes.

