Berlin. So etwas gibt es eigentlich nur im Film: Vier Kinder – darunter ein Baby – überlebten nach einem Flugzeugabsturz allein im Regenwald.

Es ist wie ein Wunder und übersteigt jede Vorstellungskraft: Vier Kinder sind mehr als zwei Wochen nach einem Flugzeugabsturz lebend im dichten kolumbianischen Amazonas-Regenwald gefunden worden. Unfassbar: Unter den Kindern ist ein elf Monate altes Baby. Riesige Bäume, die bis zu 40 Meter hoch werden können, wilde Tiere und starke Regenfälle hatten die Suchaktion mit dem Namen „Operation Hoffnung“ erschwert. Wie nur konnten die Kinder überleben?

Eine Glücksgeschichte nach einem Flugzeugabsturz, die man eigentlich nur aus dem Kino kennt. „Freude für das Land“, erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Kinder vom indigenen Volk der Huitoto seien „nach mühsamer Suche durch unsere Streitkräfte“ wiedergefunden worden.

Das Unglück ereignete sich am 1. Mai. Drei Erwachsene, darunter die Mutter der Kinder, waren in einer Cessna 206 unterwegs, die mitten im Urwald abstürzte. Dann begann die Großaktion: Mehr als hundert Soldaten mit Spürhunden waren unterwegs, um nach den Kindern zu suchen. Sie mussten am Leben sein, das hofften die Rettungskräfte.

Schere, Haarband und Fläschchen machten den Rettungskräften Hoffnung

Denn am Unfallort waren die Kinder nicht. Das machte Hoffnung. Drei erwachsene Insassen waren bei dem Absturz ums Leben gekommen, darunter die Mutter der vier Kinder. Sie waren mit dem Flugzeug aus San José del Guaviare gekommen, einer der größeren Städte im kolumbianischen Amazonas-Regenwald

Den erfahrenen Rettungskräften war sofort klar: Die Kinder – im Alter von bis 13 und das elf Monate alte Baby – mussten durch den Dschungel im südlichen Departement Caqueta ziehen.

Nach Angaben der Armee wurde am Mittwochmorgen die Suche noch einmal intensiviert, nachdem die Helfer „einen improvisierten Unterstand aus Stöcken und Zweigen“ entdeckten, was auf mindestens einen Überlebenden hindeutete.

Die Trinkflasche war ein weiterer HInweis, dass die Retter den Kindern auf der Spur waren. Foto: Handout / AFP

Auf Fotos, die von den Streitkräften veröffentlichten wurden, waren eine Schere und ein Haarband auf dem Boden des Urwaldes zu sehen. Zuvor hatten sie bereits ein Fläschchen und eine halb gegessene Frucht gefunden.

Wilde Tiere, Riesenbäume und starker Regen erschwerten die Suche

Doch die Suche gestaltete sich extrem schwierig: Unüberwindbar scheinende Baumriesen, Raubtiere und starker Regen erschwerten die „Operation Hoffnung“. Drei Hubschrauber wurden eingesetzt. Der Clou: Aus einem wurde per Lautsprecher eine Botschaft ausgerufen, die von der Großmutter der Kinder in der Sprache der Huitoto gesprochene wurde: Die Großmutter forderte die Kinder auf, sich nicht mehr von der Stelle zu bewegen, da nach ihnen gesucht werde.



Die abgestürzte Cessna – bei dem Unglück kam auch die Mutter der Kinder.ums Leben. Foto: Handout / AFP

Die Absturzursache ist weiterhin unklar: Der Pilot hatte Probleme mit dem Motor gemeldet, bevor sein Flugzeug vom Radar verschwand, wie die kolumbianische Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

In der Region gibt es nur wenige Straßen und auch der Zugang über Flüsse ist schwierig, weshalb Flugzeuge das Verkehrsmittel der Wahl sind.



Die besonderen Fähigkeiten der indigenen Volksgruppe

Die indigene Volksgruppe der Huitoto ist dafür bekannt, dass sie in Harmonie mit dem Urwald lebt, sowie für ihre Fähigkeiten bei der Jagd, beim Fischen und beim Sammeln wilder Früchte. Dies könnte den Kindern dabei geholfen haben, mehr als zwei Wochen allein zu überleben. Durch Ausbeutung, Krankheiten und Assimilation hat sich die Population der Huitoto über viele Jahrzehnte stark verringert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama