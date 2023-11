Flugzeug-Kollision: Flughafen Köln/Bonn probten Ernstfall

Archivbild. Am Flughafen Köln-Bonn ist an diesem Samstag eine Notfall-Übung von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Köln. Blaulicht und Martinshörner ertönten an diesem Samstag am zweitgrößten Flughafen NRWs. Alles nur zu Übungszwecken. Der Flugbetrieb lief weiter.

Am Köln/Bonner Flughafen haben Polizei und Feuerwehr am Samstag einen spektakulären Einsatz mit Rettung von Passagieren geprobt. Nach einem simulierten Zusammenstoß von zwei Flugzeugen mussten Retter die Fluggäste ins Freie geleiten und versorgen. Ein Fachmann löste eine Explosion mit Feuerball aus. Die Flugzeuge wurden nicht beschädigt.

Bei der Übung machen etwa 350 Personen mit. Darunter waren Polizisten und teils geschminkte Statisten. „Alles hat gut nach Plan funktioniert“, sagte einen Sprecherin des Airports. Solche regelmäßigen Übungen sind vorgeschrieben.

Groß-Übung an Flughafen: Flugbetrieb wurde nicht gestört

Der Betrieb am zweitgrößten Flughafen in Nordrhein-Westfalen wurde durch die etwa zweistündige Übung nicht gestört. Im Airport wurden die Menschen über Durchsagen informiert, dass die vielen Blaulichter und Martinshörner nur Teil einer Übung waren und keinen Unfall bedeuteten. Einige Schaulustige verfolgten das Spektakel, das auf einem Vorfeld des Flughafens ablief.

Beteiligt waren der Flughafen, die Feuerwehren der Bundeswehr und der Stadt Köln sowie Landes- und Bundespolizei. Verkehrsflughäfen müssen regelmäßig die Abläufe bei Notfällen proben. Die letzte Notfallübung der ICAO, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, fand 2021 in Köln/Bonn statt. In diesem März gab es eine Groß-Übung am Flughafen Düsseldorf.

