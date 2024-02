Weil er fremdgegangen sei, schnitt eine Frau in Peru ihrem schlafenden Partner den Penis ab. Trotz der schweren Verletzung überlebte der Mann die Tat. (Bild: Einkaufsstraße in Lima)

Peru Kurz vor dem Valentinstag schneidet eine Frau in Peru ihrem Partner den Penis ab. Die Tat erinnert an einen anderen berüchtigten Fall.

In Peru ist ein Paarstreit auf schreckliche Weise eskaliert. Kurz vor dem Valentinstag soll eine Frau ihrem schlafenden Partner den Penis abgeschnitten haben. Mit einem Küchenmesser fügte die Frau dem Mann „eine traumatische Amputation“ zu, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus medizinischen Kreisen erfuhr.

Trotz der schweren Verletzung überlebte der Partner, er werde medizinisch versorgt und psychiatrisch betreut. Die peruanischen Behörden ermitteln gegen die 39-Jährige – und nahmen sie nach der Tat doch nicht fest.

Weil sie sich um das drei Monate alte Kind kümmern musste, wurde von einer Festnahme abgesehen, erklärte die örtliche Staatsanwaltschaft. Welches genaue Motiv die Frau hatte und welche Umstände zur Tat führten, könne erst nach den Ergebnissen eines Gutachtens bekanntgegeben werden. Doch örtliche Medien wollen bereits mehr herausgefunden haben.

Auch spannend: Totgeglaubte öffnet Augen – unmittelbar vor Einäscherung

Penis-Verstümmelung: Fall weckt Erinnerungen an John Wayne Bobbitt

Die Frau habe sich am Wochenende mit ihrem Partner gestritten, nachdem er betrunken nach Hause gekommen war, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Sie habe geglaubt, er sei ihr untreu gewesen. Nach dem Streit schlief der Mann ein, woraufhin die Frau zum Küchenmesser griff und den Penis ihres Partners abschnitt. „Wir sind schockiert, wir wollen Gerechtigkeit“, sagte der Onkel des Mannes örtlichen Medien.

Die Tat erinnert an den berüchtigten Fall von John Wayne Bobbitt aus dem Jahr 1993 in den USA, dem seine Frau Lorena den Penis im Schlaf abgeschnitten hatte. Er hatte sie ihren Angaben zufolge zuvor vergewaltigt. Das Glied wurde Bobbitt wieder angenäht. Bobbitt wurde später Pornodarsteller und dann Priester.

Lesen Sie auch: Ei aus Römer-Zeit verblüfft Forscher – „Riesiges Potenzial“

Oft verstümmeln sich Männer selbst

Erst im Dezember letzten Jahres wurde ein Fall aus Brasilien bekannt, bei dem eine Frau ihrem Ehemann den Penis abschnitt, weil dieser angeblich Geschlechtsverkehr mit der 15-jährigen Nichte hatte. Den Penis spülte sie in der Toilette herunter. Doch nur in den wenigen Fällen sind es wirklich Frauen, die gewaltsam einen Penis amputieren. In den allermeisten Fällen sind es Männer selbst, die sich ihren Penis entfernen. Häufig ist eine psychische Erkrankung die Ursache für die Selbstverstümmelung.

Auch interessant:Skurriler Sex: Fledermaus paart sich auf einzigartige Weise

So berichten deutsche Mediziner in der wissenschaftlichen Datenbank „PubMed“ vom Fall eines 31-jährigen Mannes, der sich selbst den Penis und die Hoden abschnitt. Trotz erheblichen Blutverlustes überlebte der Mann die schwere Verletzung. Laut dem Bericht überleben Männer eine solche Selbstkastration in den allermeisten Fällen. Die Chancen seien „bemerkenswert“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama