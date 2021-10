Freizeitpark Slagharen: Was Besucher jetzt wissen müssen

Slagharen. Der Freizeitpark Slagharen in den Niederlanden ist ein beliebtes Ausflugsziel. Welche Corona-Regeln gelten und welche Attraktionen Spaß machen:

Der Freizeitpark Slagharen in den Niederlanden gilt als ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. In dem Freizeitpark, der nahe der deutschen Grenze liegt, dreht sich alles um das Thema Wilder Westen. Zwar haben die Niederlande vor einigen Wochen ihre Corona-Maßnahmen gelockert, trotzdem müssen bei einem Besuch noch Corona-Regeln beachtet werden. Welche Vorgaben gelten für Besucherinnen und Besucher? Was kostet der Eintritt? Welche Attraktionen machen am meisten Spaß? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen für einen Besuch im Freizeitpark Slagharen:

Wo gibt es Tickets und wie teuer ist der Eintritt für den Freizeitpark Slagharen?

Aktuell dürfen aufgrund der Corona-Pandemie weniger Besucher in den Freizeitpark Slagharen als normalerweise. Tickets müssen daher im Vorfeld im Onlineshop gekauft werden. Dabei muss direkt ein Tag für den Besuch ausgewählt werden. Die Preise variieren je nach Wochentag und Uhrzeit. Besucher und Besucherinnen zahlen zwischen 13,90 Euro und 29,90 Euro. Wer seine Eintrittskarte fünf Tage vor dem Besuch kauft, bekommt einen Frühbucher-Rabatt. Nicht vergessen: Der Parkplatz für einen Pkw kostet 8,50 Euro. Hier können Sie Tickets kaufen.

Was kostet die Jahreskarte für den Freizeitpark Slagharen?

Für den Freizeitpark Slagharen gibt es drei unterschiedliche Jahreskarten. Mit 32,90 Euro ist die Bronze-Jahreskarte die günstigste Variante. Inhaber der etwas teureren Silber-Jahreskarte (47,90 Euro) bekommen zusätzlich 15 Prozent Rabatt in den Restaurants und Shops im Freizeitpark und dürfen kostenlos parken. Die Goldene Jahreskarte ist mit 73,90 Euro am teuersten. Dafür bekommt man unter anderem 20 Prozent Rabatt in den Shops und Restaurants, darf Großeltern umsonst mit in den Freizeitpark nehmen und kostenlos vor Ort parken.

Die Achterbahn Gold Rush ist eines der Highlights des Freizeitparks Slagharen. Wir haben die wichtigsten Corona-Regeln für Besucher gesammelt. Foto: Freizeitpark Slagharen

Welche Corona-Regeln gelten in den Niederlanden?

Je nach Infektionsgeschehen ändern sich die Corona-Schutzmaßnahmen in den Niederlanden. Hier dokumentieren wir den aktuellen Stand.

Welche Corona-Regeln müssen Besucher des Freizeitparks Slagharen beachten?

Vor einigen Wochen hat die niederländische Regierung die Corona-Maßnahmen gelockert. Seit dem 25. September ist für den Freizeitpark-Besuch kein 3G-Nachweis mehr erforderlich. Nur wer in bestimmten Indoor-Restaurants (Big Jake Dinner House, Crazy Horse Saloon und Cartwright's) essen möchte, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Ausgenommen sind Kinder unter 13 Jahren. Sie brauchen auch für den Restaurant-Besuch keinen 3G-Nachweis. Eine Maske muss im Freizeitpark Slagharen nicht getragen werden.

Freizeitpark Slagharen: Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Freizeitpark Slagharen hat im Oktober jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab November ist ein Besuch nur noch an den Wochenenden möglich. In den Weihnachtsferien (27.12. bis 7.1.) ist der Park dann wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Dann schließt der Ferienpark Slagharen, bis Ende März/ Anfang April die neue Saison beginnt.

Der Freizeitpark Slagharen bietet viele verschiedene Attraktionen, die alle unter dem Motto "Wilder Westen" stehen. So auch die Wildwasser-Bahn "Ripsaw Falls". Diese Regeln sollten Besucher beachten. Foto: Freizeitpark Slagharen

Welche besonderen Attraktionen bietet der Freizeitpark Slagharen? Hier gibt es vier Tipps

Alle der über 30 Attraktionen des Freizeitparks Slagharen stehen unter dem Motto "Wilder Westen".

Gold Rush: Die Gold Rush ist der erste Triple Launch Coaster der Niederlande. Die Achterbahn beschleunigt in drei Anläufen von 0 auf 95 km/h- davon zwei rückwärts und einer vorwärts. Während der Fahrt überschlagen sich die Gäste zwei Mal über Kopf. Die Achterbahn erreicht eine Höhe von 33 Metern.

Die Gold Rush ist der erste Triple Launch Coaster der Niederlande. Die Achterbahn beschleunigt in drei Anläufen von 0 auf 95 km/h- davon zwei rückwärts und einer vorwärts. Während der Fahrt überschlagen sich die Gäste zwei Mal über Kopf. Die Achterbahn erreicht eine Höhe von 33 Metern. Ripsaw Falls : Eine Runde mit der Wildwasserbahn Ripsaw ist wie eine Fahrt auf einem Wildwasserfluss, der es in sich hat. Besucherinnen und Besucher sollten sich gut festhalten, Stromschnellen im Auge behalten und keine Angst davor haben, nass zu werden.

: Eine Runde mit der Wildwasserbahn Ripsaw ist wie eine Fahrt auf einem Wildwasserfluss, der es in sich hat. Besucherinnen und Besucher sollten sich gut festhalten, Stromschnellen im Auge behalten und keine Angst davor haben, nass zu werden. Free Fall: Im Free Fall können Besucher und Besucherinnen erfahren, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt, verspricht der Freizeitpark. Aus 40 Metern Höhe saust man nach unten.

Im Free Fall können Besucher und Besucherinnen erfahren, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt, verspricht der Freizeitpark. Aus 40 Metern Höhe saust man nach unten. Wild West Adventure: Das Wild West Adventure verspricht eine abenteuerliche Bootsfahrt durch den Wilden Westen, vorbei an Wasserfällen, Goldsuchern und Braunbären.

Welche Show läuft derzeit im Freizeitpark Slagharen?

In der neuen Show "Das Wunder von Wishaka" dreht sich alles um einen Wunschbaum: Park-Maskottchen Randy hat einen ziemlich verrückten Wunsch auf einen Zettel geschrieben und ihn an den Wunschbaum gehängt. Doch sollte dieser in Erfüllung gehen, würde Chaos ausbrechen. Das erkennt auch Randy und versucht gemeinsam mit seiner Freundin Rosie den Wunsch rückgängig zu machen.

Alles wichtigen Infos zum Wasserpark Aqua Mexicana des Freizeitparks Slagharen

Wer ein Ticket für den Freizeitpark bestellt hat, kann zusätzlich eine Eintrittskarte (8,50 Euro) für das Aqua Mexicana kaufen. Im Wasserpark gibt's zehn Rutschen, zwei Sprayparks, zwei Wasserspielplätze, ein großes Schwimmbad und einen Whirlpool. Die höchste Rutsche ist zwölf Meter hoch, viele andere bieten besondere Spezialeffekte, wie Musik und 3D-Animationen. Das Aqua Mexicana ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

"Wilder Westen": So lautet das Motto des Freizeitparks Slagharen. Das "Wild West Adventure" verspricht eine abenteuerliche Bootsfahrt. Foto: Freizeitpark Slagharen

Wo gibt es etwas zu Essen im Freizeitpark Slagharen?

Burger, Pizza oder Pasta: all diese Gerichte können Besucherinnen und Besucher in den Restaurants des Freizeitparks Slagharen essen. Die Gaststätten sind alle an das Motto "Wilder Westen" angepasst und tragen Namen wie "Carwright's" oder "Big Jake Dinner House". Außerdem gibt es im Park viele Take-away-Angebote. Und natürlich stehen auch niederländische Klassiker wie Pommes und Poffertjes auf der Speisekarte.

Wie ist die Anreise zum Freizeitpark Slagharen?

Der Freizeitpark Slagharen liegt in der niederländischen Provinz Overijssel, unweit der deutschen Grenze. Ab Enschede sind Autofahrer noch rund eine Stunde in den 70 Kilometer entfernten Freizeitpark unterwegs. Außerdem fährt ein Bus direkt zum Freizeitpark Slagharen, ab den Bahnhöfen Hardenberg, Coevorden, Zwolle und Hoogeveen. Wer möchte, kann auch im Ferienpark übernachten – in Ferienhäusern, Wigwams oder auf dem Campingplatz.

