Menden Bei Menden sind zwei Pkw frontal zusammengestoßen, eine Person wurde schwer verletzt. Bei der Bergung kam es zu einem Zwischenfall.

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Sauerland schwebt ein 22-Jähriger in Lebensgefahr. Er saß in einem Wagen, der auf der Bundesstraße 515 am Ende einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte dem Fahrzeug am Mittwochabend in Menden im Märkischen Kreis ausweichen, ein nachfolgendes Auto prallte aber mit ihm zusammen.

Der lebensgefährlich verletzte 22-Jährige aus Menden wurde per Rettungswagen zur Feuerwache in der Stadt gebracht und von dort im Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Bei der Landung des Hubschraubers kam der Besatzung eine Drohne in die Quere, wie es hieß. Die Polizei ermittelt deshalb wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Bundestraße 515 gesperrt

Der 30-jährige mutmaßliche Unfallverursacher, seine anderen beiden Insassen im Alter von 27 und 29 Jahren sowie der 39-jährige Fahrer des entgegengekommenen Wagens erlitten nach bisherigem Erkenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden aber zur medizinischen Untersuchung und Behandlung ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Die Aufnahme des Unfalls werde mehrere Stunden in Anspruch nehmen, hieß es am späten Abend weiter. So lange bleibe die B515 gesperrt. (pcl/dpa)

