Fürth In Fürth ist ein LKW von der Straße abgekommen und hat mehr als 30 Autos gerammt. Der Fahrer soll einem Richter vorgeführt werden.

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat in Fürth einen beispiellosen Unfall verursacht. Am Dienstagabend war er mit seinem tonnenschweren Sattelzug in mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht. 31 Autos wurden beschädigt, einige davon gingen sogar in Flammen auf. Der Fahrer wurde am Unfallort von der Polizei festgenommen.

Selbst die Polizei schien von dem Ausmaß der Zerstörung überrascht. "So ein Verwüstungsszenario habe ich noch nie erlebt", erklärte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken der dpa."

Lkw-Crash in Fürth: Drei Leichtverletzte und heilloses Chaos

Man kann nur erahnen, mit welcher Wucht der Lkw dort entlang ist. Das hätte ein Horrorszenario werden können, wenn dort mehr Passanten unterwegs gewesen wären." Zum Glück waren gegen 19 Uhr nicht mehr viele Menschen in der Fürther Hardstraße unterwegs – so wurden neben dem Fahrer des Lkw nur zwei weitere Menschen leicht verletzt.

Lesen Sie mehr: US-Rettungseinsatz: Menschen treiben hilflos auf Eisscholle

Der Polizei zufolge habe der Sattelschlepper die Autos in der engen Hardstraße "gerammt, touchiert, vor sich hergeschoben und in ein Haus gedrückt. Dabei seien mehrere Autos sowie die Fassade eines Hauses in Flammen aufgegangen. Die Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden – das Chaos blieb jedoch.

Einige Autos gingen bei der Unfallfahrt in Fürth in Flammen auf. Foto: vifogra/Augenzeuge/vifogra/dpa

Anwohnerin: "Als hätte hier eine Bombe eingeschlagen"

"Als hätte hier eine Bombe eingeschlagen, so sieht es hier aus", beschreibt die Anwohnerin Eva-Maria Mäusel dem Sender "News5" die Situation. Die Hardstraße sei ein "flammendes Inferno" gewesen. Andere Anwohnerinnen und Anwohner flüchteten aus ihren Häusern, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. "Überall war Rauch, es hat ausgesehen wie im Krieg. Die Leute haben geschrien", erzählt eine andere Anwohnerin gegenüber "News5".

Weitere Bewohnerinnen und Bewohner der Hardstraße wurden aus ihren Wohnungen evakuiert und mussten aufgrund der niedrigen Temperaturen in nahegelegenen Unterkünften übernachten. Eine ältere Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Lkw-Fahrer hatte zwei Promille

Bei dem Fahrer des Lasters konnte die Polizei einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille messen. Vor dem Unfall sei er über eine rote Ampel gefahren und dabei in ein Auto gekracht. Dessen Fahrerin sei leicht verletzt worden. Ohne sich um den Unfall zu kümmern sei der Lkw weitergefahren und anschließend in die parkenden Fahrzeuge in der Hardstraße gekracht.

Am Mittwoch soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Möglicherweise kommt er in Untersuchungshaft. Ermittelt wird wegen Unfallflucht und Körperverletzung. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama