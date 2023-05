Funke-Familie feiert: Mit 800 geladenen Gästen und Anastacia

Essen. FUNKE feierte sein Jubiläum: Vor 75 Jahren erschien die erste WAZ. Im Essener Colosseum brachte US-Star Anastacia den Mitarbeitern ein Ständchen.

Vor 75 Jahren – am 3. April 1948 – erschien die erste Ausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Aus der WAZ erwuchs 1976 zunächst die Zeitungsgruppe WAZ und 2013 schließlich die FUNKE Mediengruppe. Mit einem großen, bunten Fest feierte FUNKE am Samstag im Essener Colosseum das Jubiläum. Stargast des Abends, der vor allem einer für die Mitarbeitenden sein sollte, war US-Sängerin Anastacia („I’m Outta Love“).

Aus Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Bayern reisten die Mitglieder der „FUNKE-Familie“ an, um gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen aus NRW auf das Erreichte anzustoßen – und die Zukunft in Angriff zu nehmen: Unter den rund 800 geladenen Gästen waren zudem einige besondere treue Leser und Leserinnen sowie Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft. Julia Becker, Nora Marx und Niklas Wilcke – alle drei Enkel von Jakob Funke, der zusammen mit Erich Brost die WAZ gegründet hatte – begrüßten die Gäste. Gemeinsam mit ihrer Mutter Petra Grotkamp sind die drei Geschwister Gesellschafter des Familienunternehmen.

Mit „Herkunft-Zukunft“ war das Motto gesetzt. Die kommenden Herausforderungen, versprach Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, zum Auftakt, werde man mit dem gleichen Spirit annehmen, mit dem die Gründer vor 75 Jahren die der Nachkriegszeit annahmen. Denn was passiert, wenn der unabhängige Lokal- und Regionaljournalismus in einem Gebiet ganz verschwinde, wisse man aus Studien, die in den USA und Kanada gemacht wurden. Etwa das: „In diesen News Deserts“, berichtete Becker, „nimmt die Korruption zu. Es fehlt einfach eine wichtige Kontrollinstanz.“

Ihr Bruder Niklas Wilcke hatte zuvor die „tragenden Prinzipien“ des FUNKE-Konzerns, die, die ihn so erfolgreich gemacht hätten, benannt: Nähe zu den Menschen, Präzision und Verständlichkeit in der Berichterstattung, „nie langweilig und ein freiheitlicher Geist“. Prinzipien, die bereits den Gründervätern wichtig waren. Zwei Männer, die man, wie Nora Marx schwärmte, für „ein bisschen größenwahnsinnig“ hätte halten können, angesichts ihres Vorhabens und der Lebensumstände nicht einmal drei Jahre nach Kriegsende. „Strom, Papier, Druckerfarbe, Blei, Schreibmaschinen, ja sogar Bleistifte: alles knapp und kaum zu bekommen… Was muss das für eine Anstrengung gewesen sein, wie viel Energie war notwendig, wie ungeheuer viel Disziplin auch, vor allem aber Überzeugung, etwas Wichtiges und Richtiges zu tun, um trotzdem dieses Vorhaben anzugehen: eine Zeitung zu gründen!“

Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sie brauche Anstrengung, hatte Julia Becker vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zuvor ihre Zuhörer beschworen. „Sie braucht das Engagement der Menschen, die Politik nicht wie nörgelnde Kinder konsumieren, sondern verantwortlich mitgestalten. Nur so werden aus Einwohnerinnen und Einwohnern eines Landes Bürgerinnen und Bürger in einem starken Sinne, Citoyens.“ Doch nur, „wer etwas weiß und verstanden hat über die öffentlichen Angelegenheiten“, werde bereit sein, sich für die Demokratie einzusetzen. Und um das zu gewährleisten, brauche es unabhängige, seriöse Journalisten - im Printbereich wie im Digitalen. „Guter Journalismus“, so Becker, „bringt Licht ins Dunkel.“

Auf einer Podiumsdiskussion, die die stellvertretende Chefredakteurin des Hamburger Abendblatts, Cordula Schmitz, gemeinsam mit Funke-Unternehmenssprecher Tobias Korenke moderierte, ging es anschließend um die Zukunft des Journalismus; in einer Ausstellung konnten das „WAZ-Wunder“ sowie die „Funke newscity“ bestaunt werden. Dazu gab’s Popcorn, Currywurst und Burger vom Grill, viel Zeit für Plaudereien, ein buntes Bühnenprogramm und jede Menge Musik – mit Anastacia als Haupt-Act. Die amerikanische Sängerin hat gerade für ihr neues Album eine Cover-Version des „Tote-Hosen“-Partyhits „Tage wie dieser“ aufgenommen...

