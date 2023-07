Gas mit Bremse verwechselt – Fußgänger schwer verletzt

In Ratingen hat eine Frau (87) beim Einparken die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und einen Fußgänger schwer verletzt.

Ratingen. Beim Einparken hat eine 87-Jährige in Ratingen die Bremse mit dem Gas verwechselt. Sie fuhr durch einen Zaun – und verletzte einen Mann schwer.

Beim Einparken verwechselte eine 87-jährige Frau auf einem Parkplatz in Ratingen (Kreis Mettmann) das Gas mit der Bremse. Dabei fuhr die Ratingerin durch einen Zaun – unmittelbar hinter dem Zaun saß ein 83-jähriger Mann aus Düsseldorf auf einer Bank, die durch den Unfall aus der Verankerung gerissen wurde. Der Mann stürzte, verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Polizei mit.

Sachschaden an Auto, Zaun und Bank entstanden

Die Fahrerin selbst blieb unverletzt. Ein weiterer Passant, ein 70-jähriger Ratinger wurde von der Bank touchiert und leicht verletzt.

Sowohl am Auto, als auch an dem Zaun und der Bank entstand ein Sachschaden – die Polizei schätzt die Summe auf rund 1600 Euro. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit sei außerdem ein Bericht an das Straßenverkehrsamt angefertigt worden. (red.)

