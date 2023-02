Mordprozess Axtmord in Kalletal: Ex-Freundin des Angeklagten sagt aus

Essen/Detmold. Im Juni 2022 erschlug ein 39-Jähriger den Liebhaber seiner Exfreundin mit einer Axt. Vor Gericht wurde die Frau aus der Ukraine zugeschaltet.

Beim Prozess gegen den sogenannten Axtmörder aus Kalletal hat die 26-jährige Exfreundin des Angeklagten ausgesagt. Die Ukrainerin wurde live aus einem Gericht bei Kiew in das Landgericht Detmold zugeschaltet. Der Angeklagte soll ihren Liebhaber im Schlaf mit einer Axt erschlagen haben.

Ex-Freund erschlug Liebhaber mit Axt

Mit Hilfe einer Dolmetscherin äußerte sie sich zu der Tat im Juni 2022. Sie habe etwa 30 Zentimeter neben ihrem Liebhaber im Bett gelegen, als ihr Ex-Freund den 39-Jährigen aus Rinteln in Niedersachsen laut Anklage aus Eifersucht mit einem Axthieb in die Schläfe tötete. Von der Tat selbst will die Frau trotz der Nähe nichts mitbekommen haben.

Erst als der Angeklagte sie mit einem Messer bedroht und zum Gang ins Badezimmer gezwungen hatte, sei sie wach geworden. Dort soll der 37-Jährige Mann aus Aserbaidschan sie mehrfach vergewaltigt haben. Den Mord hatte der Angeklagte zum Prozessbeginn gestanden, die Vergewaltigung bestreitet er.

Junge Frau hatte Angst ebenfalls getötet zu werden

Die Zeugin schilderte ihre Angst. Sie sei davon ausgegangen, dass sie als nächstes getötet werden würde. Sie hatte den Verdacht, ihr Ex-Freund wolle sie in der Badewanne ertränken. Sie habe - auch um ihrer Kinder wegen - um ihr Leben gefleht.

(dpa/red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gericht