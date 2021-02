Zweimal Köln, einmal Dortmund: Die Spur des NSU in NRW

Dortmund/Köln. Der Nationalsozialistische Untergrund um Beate Zschäpe hat auch in NRW seine Spur hinterlassen. Die Ermittler tappten lange im Dunkeln.

Ein Granitstein an der Mallinckrodtstraße in der Dortmunder Nordstadt. Darauf steht: „Zum Gedenken an Mehmet Kubaşik - ermordet am 4. April 2006 durch rechtsextreme Gewalttäter.“ Kubaşik war ein Opfer der rechtsextremen Bande, die sich Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) nannte.

Ein Gedenkstein für den vom NSU ermordeten Kioskbesitzer Mehmet Kubasik ist vor seinem ehemaligen Kiosk, in dem sich jetzt ein Reisebüro befindet, in den Boden eingelassen. Foto: Ina Fassbender / dpa

An jenem Tag steht der türkischstämmige Kioskbetreiber Kubaşik (39) hinter der Verkaufstheke, als zwei Männer durch die Eingangstür des Ladens treten: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, wie sich später herausstellen wird. Sie töten den dreifachen Vater mit mehreren Schüssen in den Kopf. Eine Kundin entdeckt den Mann wenig später. Retten kann sie ihn nicht mehr.

Mehmet Kubaşik ist das achte von zehn Opfern

Zwischen 2000 und 2007 tötete das Neonazi-Terrortrio NSU zehn Menschen in deutschen Großstädten, neun türkisch- oder griechischstämmige Kleinunternehmer und eine Polizistin.

Die Bildkombo zeigt undatierte Porträtfotos der zehn durch die Neonazi-Terrorzelle NSU Ermordeten. (oben, v.l.) Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic und die Polizistin Michele Kiesewetter, sowie (unten, v.l) Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik und Halit Yozgat. Foto: dpa

Mehmet Kubaşik war das achte Opfer. Erst mehr als fünf Jahre nach dem Mord an Kubaşik, als Mundlos und Böhnhardt im November 2011 tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden werden und ihre Komplizin Beate Zschäpe ihre Wohnung in Zwickau abbrennt, Bekennervideos verschickt und sich stellt. Bis dahin hat die Polizei rechtsextreme Hintergründe der Verbrechen weitgehend ausgeschlossen, die Ermittler fahndeten nach den Tätern vor allem im Umfeld der Opfer.

Elif Kubaşik, die Witwe des Ermordeten, und ihre Kinder machen nach dem Mord schlimme Zeiten durch. Die Polizei kommt erst gar nicht auf die Idee, es könnten Neonazis am Werk gewesen sein. Selbst die Aussage einer Zeugin, die zu Protokoll gibt, sie habe zwei Männer in der Nähe gesehen, Junkies oder Nazis, bringt die Ermittler nicht auf den richtigen Weg.

Es reiht sich Ermittlungsfehler an Ermittlungsfehler

Jahrelang steht das Opfer im Verdacht, ein Täter zu sein, verstrickt in Drogengeschäfte. Die Information, die in Richtung brauner Sumpf hätte weisen können, versickert zwischen Dortmunder Polizei und der zentralen Ermittlungseinheit „Bosporus“ in Bayern. Bei den Morden reiht sich Ermittlungsfehler an Ermittlungsfehler. „Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hat“, sagte dagegen Kubaşiks Tochter Gamze im Fernsehen bei Günter Jauch.

Andere Motive habe sie sich nicht vorstellen können, weil ihr Vater nichts mit dunklen Geschäften zu tun gehabt habe. Die Fehler und Versäumnisse bei den Geheimdiensten, die bei der Aufarbeitung der NSU-Mordserie zu Tage traten, wurden zu einem Skandal für sich. So vernichteten Beamte des Verfassungsschutzes wichtige Dokumente, weshalb 2012 die Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und der Landesbehörden Thüringens, Sachsens und Berlins von ihren Ämtern zurücktraten. Mehrere NSU-Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in acht Landtagen untersuchten den Einsatz von V-Leuten, Ermittlungspannen, organisatorische Defizite und mögliche lokale Unterstützer. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Gehilfen begann im Mai 2013 vor dem Oberlandesgericht München.

Am 11. Juli 2018 wurde Zschäpe als Mittäterin der Morde und Sprengstoffanschläge, wegen Mitgliedschaft im NSU und wegen schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt. Vier weitere NSU-Helfer erhielten Freiheitsstrafen.

"Im Prozess sind meine Fragen nicht beantwortet worden"

Wie schon die Ermittlungen, so wurde für die Angehörigen von Mehmet Kubaşik auch der Prozess eher eine Enttäuschung. Die Witwe Kubaşiks kritisierte schon während des noch laufenden Verfahrens eine unzureichende Aufklärung des Verbrechens. „Hier im Prozess sind meine Fragen nicht beantwortet worden“, sagte Elif Kubaşik in ihrem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München. „Warum Mehmet? Warum ein Mord in Dortmund? Gab es Helfer in Dortmund?“, fragte sie.

Elif (re.) und Gamze Kubaşik, die Ehefrau und die Tochter des am 4. April 2006 ermordeten Dortmunders Mehmet Kubaşik. Foto: Federico Gambarini/Archiv Foto: zgt

Unklar sei auch, was der Staat über den NSU gewusst habe. Elif Kubaşik greift auch die damalige Hauptangeklagte Beate Zschäpe direkt an: Es sei schwer für sie, den Anblick dieser Frau auszuhalten. Deren Aussage sei „einfach ekelhaft“ gewesen. „Es ist alles Lüge, was sie sagte.“ Auch die Form, wie sich Zschäpe entschuldigt habe, sei verletzend und beleidigend gewesen.

Bombenanschläge in Köln 2001 und 2004

Auch zwei Bombenanschläge 2001 und 2004 in Köln gehen auf das Konto des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Das ließ die Hauptangeklagte Beate Zschäpe im Münchner Prozess über einen ihrer Anwälte verlesen. Zschäpe selbst bestritt, an den Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. Ihr zufolge war es ihr Freund Uwe Böhnhardt, der im Januar 2001 in einem iranischen Lebensmittelgeschäft einen Korb mit dem Sprengsatz deponierte. Bei der Explosion wurde die 19-jährige Tochter des Inhabers schwer verletzt. Vom Bau der Bombe habe Zschäpe nichts mitbekommen, so Zschäpe, Böhnhardt habe die Bombe gebaut, sein Komplize Mundlos vor dem Geschäft gewartet.

Der Tatort des vom NSU verübten Bombenanschlags in der Kölner Keupstraße. Foto: Federico Gambarini / dpa

Drei Jahre später, im Juni 2004, wurden in der Kölner Keupstraße durch eine Nagelbombe mehr als 20 Menschen verletzt, einige lebensgefährlich. Der Inhaber eines Cafés erinnerte sich später an die Tat.“ Es floss Blut aus meinen Ohren, sagte er. „Erst dachten wir an eine Gasexplosion, aber dann sahen wir die Nägel.“ Auf einem Video war zu sehen, wie ein mutmaßlicher Täter ein Fahrrad über den Bürgersteig schiebt. Später wurden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf dem Video identifiziert. Die Bombe war auf einem Fahrrad montiert, das an die Fassade eines Friseursalons gelehnt war.

Ein terroristischer Hintergrund wurde zunächst ausgeschlossen

Um die Ermittlungen nach dem Anschlag gab es später immer wieder Kontroversen. Der damalige Innenminister Otto Schily (SPD) hatte am Tag danach einen terroristischen Hintergrund ausgeschlossen. Die Polizei hatte die Urheber, ähnlich wie im Mordfall Kubaşik in Dortmund, im kriminellen Milieu vermutet. Der Nebenkläger Anwalt Yavuz Narin warf dem Bundeskriminalamt (BKA) vor, die Überwachungsvideos vom Tatort nicht vollständig ausgewertet zu haben.

Einen Ort des Gedenkens, wie das Mahnmal für den Mord an Mehmet Kubaşik in Dortmund, gibt es in der Kölner Keupstraße bis heute nicht. Eine Initiative, die die Erinnerung an den Bombenanschlag wach hält, forderte im Frühjahr 2020 in einem offenen Brief die Stadtspitze auf, „einen Lern- und Erinnerungsort in Gedenken an die Opfer der rassistischen Anschläge des Nazi-Netzwerks NSU“ zu schaffen. Weiter heißt es in dem Aufruf: „20 Jahre nach dem ersten Mord an Enver Şimşek wollen wir es nicht mehr hinnehmen, dass in allen Städten, in denen der NSU gemordet oder Anschläge begangen hat, sichtbar und dauerhaft daran erinnert wird, nur in Köln nicht."

„Wir fordern Sie auf, endlich aktiv zu werden.“

Zehn Menschen sollen die Mitglieder des NSU umgebracht haben. Zwischen 2000 und 2007 töteten sie acht türkischstämmige, einen griechichstämmigen Kleinunternehmer und eine Polizistin. Eine Übersicht über die Verbrechen: