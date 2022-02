Berlin Der Gründer der Drogeriekette dm ist tot. Götz Werner verstarb am Dienstag im Alter von 78 Jahren. Das teilte das Unternehmen mit.

Der Gründer der Drogeriekette dm ist tot. Götz Werner verstarb am Dienstagvormittag im Alter von 78 Jahren. Das teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit.

Werner ist nach Angaben seines Sohnes Christoph friedlich verstorben. Die Familie sei in tiefer und stiller Trauer. In den vergangenen Monaten hätten die Kräfte des dm-Gründers kontinuierlich nachgelassen. Er habe seinen Tätigkeitsradius immer stärker einschränken müssen. Doch Werner habe dies "mit großer Tapferkeit ertragen", heißt es in der Mitteilung.

Götz Werner: dm ist heute in 14 Ländern vertreten

Der Sohn eines Drogisten wurde 1944 in Heidelberg geboren. Werner wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten und arbeitete nach abgeschlossener Lehre im Familienunternehmen "Drogerie Werner". Nach einer Zwischenstation in der Karlsruher "Drogerie Roth" gründete Werner 1973 seinen eigenen "dm-drogerie markt", um seine Vorstellungen von Unternehmenskultur und Innovation umzusetzen.

Heute ist Werners Kette in 14 europäischen Ländern mit 66.000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit einem Umsatz von 12,3 Milliarden Euro Marktführer in Europa. (dpa/fmg)

