Berlin. Ein Künstler zeigt, wie Handys und ein Bollerwagen einen virtuellen Stau bei Google Maps produzieren – und für freie Straßen sorgen.

Künstler trickst Google Maps aus – und sorgt für freie Fahrt

Google Maps ermittelt über Smartphones, wie voll es auf welchen Straßen ist

Ein Künstler hat das System nun ausgetrickst und offenbar viele von ihrem Weg abgebracht Der Berliner Simon Weckert sorgte dafür, dass auf leeren Straßen Stau angezeigt wird

Er will mit der Aktion zeigen, wie virtuelle Welt und Realität zusammenhängen – und wie viel Einfluss Google auf unser Leben hat

99 Handys auf ihrem Weg durch Berlins leere Straßen: Der Berliner Künstler Simon Weckert hat bei Google Maps eine virtuellen Stau produziert und so für autofreie Straßen gesorgt – nach eigenen Angaben mit einem Bollerwagen und 99 Handys.

In einem nun bei Youtube veröffentlichtem Video zeigt Weckert, wie er das gemacht hat: Der Künstler zieht einen knallroten Bollerwagen durch die Ortsteile Friedrichshain und Kreuzberg über die leere Straße an der Schillingbrücke. Zeitgleich ist Google Maps eingeblendet – mit einer tiefroten Spur, die einen Stau symbolisiert.

Google Maps: Algorithmus mit Handys ausgetrickst

Google nutzt für seine Stauwarnung auf seinem Kartendienst Maps die Positionen der über ihre Handys eingeloggten Autofahrer. Der Algorithmus nimmt zumindest an, dass es sich um Fahrzeuge handelt, wenn sich die Handy-Positionen auf einer Fahrbahn stetig – wenn auch langsam – ändern.

So wird der Bollerwagen mit den 99 Handys zu einer Kolonne von 99 Autos, die sich sehr langsam durch Berlins Straßen bewegt. Für den Google-Algorithmus ist das ein eindeutiges Signal: Stau!

„Google Maps Hacks“: Autofahrer umfahren virtuellen Stau

Ein selbstverstärkender Effekt. Denn wer will schon im Stau durch Friedrichshain und Kreuzberg tuckeln? „Durch diese Aktivität ist es möglich, eine grüne Straße rot zu färben, was sich in der physischen Welt auswirkt, indem die Autos auf einer anderen Route navigiert werden, um nicht im Verkehr stecken zu bleiben“, schreibt der Künstler auf seiner Website über seine Aktion „Google Maps Hacks“.

Mit der Aktion ist ihm das offenbar gelungen – zumindest bleibt die weitestgehend autofreie Straße weiter autofrei – und die Google-Karte an dieser Stelle tiefrot. Unklar bleibt, was passiert wäre, wenn ein voll besetzter Bus vorbeigefahren oder ein Auto im schnellen Tempo vorbeigerast wäre.



„Google Maps Hacks“ soll Möglichkeiten der Manipulation

Der Künstler will damit auf den zunehmenden Einfluss von Google und seinen Diensten aufmerksam machen. So habe der Kartendienst unser Verständnis davon, was eine Karte ist, wie wir mit Karten interagieren, grundlegend verändert, heißt es zu der Aktion. „Auf diese Weise nimmt Google Maps virtuelle Änderungen an der realen Stadt vor“. Seine Aktion zeigt die technologischen Grenzen und auch die Möglichkeiten der Manipulation der digitalen Dienste.

Dass Google und seine Dienste Menschen auch sehr oft weiterhelfen – und das auch auch in sehr kuriosen Zusammenhängen –, zeigte ein Fall aus dem Sommer 2019: Ein Mann in den USA löste damals einen 22 Jahre alten Vermisstenfall – dank Google Maps.

(ap)

