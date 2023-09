Berlin Niemals zuvor wurden in Griechenland derart heftige Regenmengen gemessen. Noch sehen Meteorologen kein Ende des historischen Unwetters.

Griechenland kommt nicht zur Ruhe: Nach den verheerenden Waldbränden in den vergangenen Woche treffen schwere Unwetter und heftiger Regen den Mittelmeerraum. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, die Schäden sind gewaltig – und Meteorologen erwarten, dass der Regen noch bis Donnerstag andauert.

In der besonders stark betroffenen griechischen Region Thessalien spielen sich dramatische Szenen ab: In der Hafenstadt Volos werden Autos von den Wassermassen ins Meer gespült, Keller und Ladengeschäfte laufen voll. Ein Reisebus sackt ab, kippt auf die Seite und versinkt im Schlamm. Außerdem fällt vielerorts immer wieder der Strom aus. Das Handynetz und das Internet sind ebenfalls betroffen und funktionieren zum Teil nur eingeschränkt oder gar nicht. Am Flughafen der Insel Skiathos sitzen mehrere Hundert Menschen fest, weil die Flieger gestrichen wurden.

Griechenland: Unwetter mit den wohl stärksten Regenfällen seit Beginn der Aufzeichnung

Die starken Regenfälle sind untypisch Anfang September in Griechenland. Zwar herrschte zunächst vielerorts Erleichterung, als der Regen einsetzte – nach Monaten mit hoher Waldbrandgefahr. Aber solche sintflutartigen Regenfälle gibt es sonst nicht einmal in den regenreicheren Wintermonaten.

Aufräumarbeiten nach den heftigen Regenfällen in der griechischen Stadt Volos. Foto: Eurokinissi/AFP

Meteorologen betonen, so etwas „noch nie gesehen“ zu haben. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis besuchte am Dienstag den Zivilschutz, um sich über die Lage zu informieren. Dort sollen ihm die Wetterexperten gesagt haben, es handele sich möglicherweise bereits um die stärksten Regenfälle in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnung. Der staatliche Wetterdienst Meteo meldete am Dienstagabend einen Regenrekord: In der Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos wurde eine Niederschlagsmenge von 754 Millimetern pro Quadratmeter gemessen. Zum Vergleich: Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Millimeter pro Quadratmeter.

Überschwemmungen im griechischen Dorf Milina. Foto: Thanasis Kalliaras/Eurokinissi/AP/dpa

Griechenland: Unwetter wird von Omega-Wetterlage begünstigt

Wie sind die heftigen Regenfälle zu erklären? "Es ist ein zufälliges Zusammenspiel mehrerer Faktoren", sagt Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Aktuell gebe es eine angespannte Großwetterlage in Europa, eine sogenannte Omega-Wetterlage. Über Deutschland gibt es demnach ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet, um das die Luft sozusagen herum fließt. "An der südwestlichen und südöstlichen Flanke dieses Hochdruckgebiets bilden sich Tiefdruckgebiete aus. Diese treffen derzeit auf Spanien und Griechenland und sind dort sehr ortsfest" - sie bleiben also lange.

In Kombination mit einer sehr feuchten, warmen und instabilen Luftmasse führe das zu langanhaltendem Starkregen in Verbindung mit Gewittern. Zudem stoße diese Verbindung auf Gebirge, die zum Abregnen zwingen. "Die Regenmengen haben auch in unseren bekannten Statistiken außerordentlichen Seltenheitswert. Das ist wirklich extrem."

Regenmassen bringen Mauer zum Einsturz – Mann kommt ums Leben

Die griechischen Katastrophenschutzbehörden versenden immer wieder Warnmeldungen per SMS. In den Mitteilungen werden die Menschen dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben oder in bestimmten Gebieten nicht Auto zu fahren. Diese Taktik scheint aufzugehen: Trotz der schweren Regenfälle jetzt gibt es bislang nur einen Toten.

Unwetterschäden in der griechischen Hafenstadt Volos. Foto: Eurokinissi/AFP

Medienberichten zufolge wurde der Mann von einer Mauer erschlagen, die wegen der Regenmassen einbrach. Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz, und Bürgerschutzminister Vassilis Kikilias appelliert immer wieder, die Menschen sollten den Anweisungen der Behörden unbedingt Folge leisten.

Regen in Griechenland soll noch bis Donnerstag andauern

Die weiteren Wetteraussichten sind schlecht: Sturmtief "Daniel" soll am Mittwoch wieder an Fahrt aufnehmen, warnt der Zivilschutz. Und selbst am Donnerstagmorgen soll es noch stark regnen, gewittern und stürmen – gerade dort, wo es bisher schon so schlimm war, nämlich in Thessalien. Erst am Freitag soll sich das Wetter beruhigen.

Betroffen ist nicht nur Griechenland: Starkregen und schwere Gewitter gibt es auch in Bulgarien und im Westen der Türkei. In Bulgarien kamen am Dienstag an der südlichen Schwarzmeerküste zwei Menschen ums Leben, weitere drei wurden vermisst. Auch in der Türkei gab es zwei Tote und zudem vier Vermisste in der Provinz Kirklareli nahe der griechischen und bulgarischen Grenze. Die Behörden warnten vor weiteren Unwettern im Westen und Südwesten der Türkei. Es könne zu Sturzfluten, Blitzeinschlägen und Sturm kommen, hieß es. (fmg/dpa)

