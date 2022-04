Großbrand in Maststall: Mehrere hundert Schweine sterben

Ahaus. Etwa 1800 bis 2000 Schweine sollen sich in der Halle befunden haben. Die Feuerwehr bekämpft den Großbrand in Ahaus mit 150 Einsatzkräften.

Bei einem Brand in einem Maststall in Ahaus sind mehrere Hundert Schweine gestorben. Das Feuer war am Dienstagabend in dem Dorf Altstätte nahe der niederländischen Grenze in einer etwa 1800 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte demnach bereits das gesamte Gebäude in voller Ausdehnung. Insgesamt sollen sich in der Halle etwa 1800 bis 2000 Schweine befunden haben.

Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort

Einige Schweine haben nach Angaben des Sprechers überlebt und sind in einem Nachbargebäude untergebracht worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 150 Einsatzkräften vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zwischenzeitlich aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung sei später zurückgenommen worden.

Schaden im siebenstelligen Euro-Bereich

Menschen kamen bei dem Brand demnach nicht zu Schaden. Laut einer „ersten, vorsichtigen“ Schätzung der Polizei soll ein Sachschaden im siebenstelligen Euro-Bereich entstanden sein. Am Mittwochmorgen waren die Löscharbeiten demnach noch nicht abgeschlossen und sollen noch bis in die Mittagsstunden andauern. (dpa)

