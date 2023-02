Großbrand in Restmüll-Halle - Anwohner vor Rauch gewarnt

In einer Halle in Münster haben am Dienstagmorgen mehrere Tonnen Restmüll Feuer gefangen.

Münster. Am Dienstag ist auf rund 5000 Quadratmetern Restmüll in einer Halle in Münster in Brand geraten. Über eine Warn-App sind Anwohner gewarnt worden.

In einer Anlage zur Restmüllsortierung in Münster haben mehrere Tonnen Schrott Feuer gefangen. Über die Warnapp „Nina“ wurden Anwohner am Dienstagmorgen (28. Februar) vor „Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag“ gewarnt, wie die Feuerwehr berichtet.„Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden“, hieß es in der Warnung. Verletzte habe es nicht gegeben.

5000 Quadratmeter Müll in Flammen

Laut einem Feuerwehrsprecher hatte gegen 6.20 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es seien gut 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte der Restmüll auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama