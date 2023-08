Großeinsatz gegen Messergewalt in Köln und Düsseldorf

Düsseldorf/Köln. Bei einem Einsatz gegen Messergewalt hat die Polizei Feiernde und Partygänger kontrolliert und verbotene Messer und Schlagstöcke sichergestellt.

Mehr als 400 Polizistinnen und Polizisten waren in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Ausgehmeilen in Köln und Düsseldorf im Einsatz, um gegen Messergewalt vorzugehen. Bei Kontrollen von 10.000 Personen stellten die Beamten sechs nach dem Waffengesetz verbotene Messer sowie vier weitere sicher, die innerhalb der Waffenverbotszonen verboten sind, wie das Innenministerium am Samstag in Düsseldorf mitteilte. Auch seien drei Schlagstöcke einbehalten worden. 60 Personen wurde demnach ein Platzverweis erteilt.

Verhängt wurden insgesamt 40 Strafanzeigen und in 15 Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, wie es weiter hieß. Eine Person sei aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, weitere fünf vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Vierte Kontrollnacht gegen Messergewalt in NRW

Damit ging die Polizei in NRW zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen mit einer Kontrollnacht gegen Messergewalt vor. Grund waren tragische Vorfälle in den vergangenen Monaten, in denen eine Stichwaffe eine Rolle spielte. So kam es allein an dem Feiertagswochenende vom 28. April bis 1. Mai in acht Städten in Nordrhein-Westfalen zu Angriffen mit Messer.

» Lesen Sie dazu:Kurse gegen Messerangriffe: Nur eine Taktik wirkt

In Leverkusen erlag ein 35-jähriger Mann seinen schweren Stichverletzungen.„Auch wenn statistisch gesehen selten zugestochen wird, sorgt das Gefühl, dass da Messer unterwegs sind, für Unbehagen beim Ausgehen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Die Kontrollen sollten für Sicherheit sorgen, sodass es gar nicht zur Messergewalt kommt.

Im Jahr 2022 hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen laut Innenministerium insgesamt 5.081 Fälle mit dem Tatmittel „Stichwaffe“ erfasst. In 625 Fällen wurde dabei ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer benutzt. In 4.343 Fällen ein sonstige Messer, in 113 Fällen eine andere Stichwaffe. (epd)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama