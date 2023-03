Karlsruhe: Polizeieinsatz wegen möglicher Geiselnahme

Karlsruhe In Karlsruhe ist die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Offenbar sind in einer Apotheke Geiseln genommen worden.

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden.

Laut Sender "SWR" ist das betroffene Gebiet in der Nähe des Festplatzes in Karlsruhe und wurde weiträumig abgesperrt. (dpa/fmg)

Mehr in Kürze

