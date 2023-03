So wahrscheinlich ist ein Hai-Angriff

San Diego. Angler konnten zwei Riesenmaulhaie zum ersten Mal filmen. Eine Studie hat das Videomaterial ausgewertet - mit erstaunlichem Ergebnis.

Als Angler weiß man naturgemäß viel über die Meeresbewohner. Umso überraschter müssen die Angler aus Kalifornien gewesen sein, als sie zwei Riesenmaulhaie nahe der Küste von San Diego im Wasser entdeckten. Glück für die Wissenschaft, dass die Männer die ihnen unbekannten Fische filmten, denn die Giganten sind äußert selten und weitgehend unerforscht.

Es ist das erste Mal, dass zwei Exemplare zusammen gesehen werden. Schon die Sichtung von einem Riesenmaulhai ist extrem außergewöhnlich. Nur fünf Mal wurde er bisher frei schwimmend gesichtet. Bei den meisten Sichtungen verfing er sich in einem Fischernetz oder wurde tot angespült. Erst 1976 erfuhr man überhaupt von seiner Existenz.

Das Videomaterial aus dem letzten September ist die bisher einzige Dokumentation des Soziallebens der Tiere. Eine Studie hat die zehn Minuten deshalb nun gründlich ausgewertet. Die Riesenmaulhaie sollen laut den Forschern der University of California bei der Paarung zu sehen sein.

Die Videoanalyse brachte den Durchbruch

"Die zehn Minuten, die die Fischer mit den Haien hatten, sind das einzige Wissen, dass wir vom Sozialleben der Haie besitzen", sagte der Leiter der Studie Zachary Skelton dem Wissenschaftsmedium "Live Science".

Zwei Riesenmaulhaie bei Paarung gefilmt

Skelton und seine Kollegen verglichen die Aufnahmen mit anderen Haiarten, die sich auch von Kleinstlebewesen wie Krebsen und Plankton ernähren. Das sind neben dem Risenmaulhai der Walhai und der Riesenhai. Im Video sind bei einem Hai die typischen männlichen Fortpflanzungsorgane, sogenannte "Klammern", gut sichtbar. Sie gehen deshalb davon aus, dass es sich bei dem anderen Hai um seine Partnerin handelt.

"Weil die Begegnung so kurz war, mussten wir uns auf andere Studien und Arten verlassen, um zu verstehen, warum die Haie zusammen an diesem bestimmten Ort an der Oberfläche waren", erklärte Skelton gegenüber "Live Science".

Riesenmaulhaie: Verteilt über die ganze Welt und doch unglaublich selten

Mit ihren dunklen Augenhöhlen, einem gigantischen Kiefer und einem Körper von der Länge eines kleinen Segelbootes wirkt der Riesenmaulhai wie aus einer anderen Zeit. Kein Wunder, lebten erste Haiarten doch schon 100 Millionen Jahre vor den Dinosaueriern.

Riesenmaulhaie werden bis zu 5,5 Meter lang und erreichen ein Gewicht von bis zu 1,2 Tonnen. Sie wurden über alle Weltmeere verteilt gesichtet, von Japan bis zum Atlantik, und können bis zu einen Kilometer tief tauchen. (os)

