Hamburg/Berlin. Zeugen berichten von lautem Knall auf einer Grünfläche nahe der SPD-Zentrale in Hamburg. Was über die Explosion bislang bekannt ist.

In unmittelbarer Umgebung des Hauptbahnhofs in Hamburg ist es am Mittag zu einer Explosion gekommen. Wie es zu dem Vorfall gegenüber dem Kurt-Schumacher-Haus kam, der SPD-Zentrale in Hamburg, ist bislang unklar. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, den man anscheinend bis zum Hauptbahnhof gehört hätte. Durch die Detonation habe ein Mann ein Bein verloren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Explosion in Hamburg: Personen sollen geflüchtet sein

Die Ursache der Explosion war zunächst noch unklar. Man gehe aber zunächst nicht von einem Anschlag aus, so der Sprecher. Zudem werden derzeit ein bis zwei Personen gesucht, erklärte der Sprecher laut Hamburger Abendblatt, das wie dieses Portal zur Funke Mediengruppe gehört. Inwieweit sie an der Explosion beteiligt waren, ist indes noch völlig unklar.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz und kreist über dem Stadtteil. Auch Entschärfer des Landeskriminalamtes (LKA) der Abteilung Staatsschutz sind offenbar nun vor Ort. Der Bereich rund um die Adenauerallee ist aktuell weiträumig abgesperrt. (fmg/dpa)

