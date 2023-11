Das Heide Park Resort in Soltau wird 2024 Schauplatz eines Festivals mit Pop- und EDM-Acts.

Soltau. Adrenalin trifft auf Musik: Heide Park Festival mit The Chainsmokers, Wincent Weiss, Vanessa Mai und Felix Jaehn als neuer Stern am Event-Himmel?

Etwas völlig Neues wollen die Veranstalter des Heide Park Festivals kreieren. Die zweitägige Premiere am 31. August und 1. September 2024 in Soltau soll unter dem Motto „Adrenalin trifft auf Musik“ nicht nur Freizeitpark-Spaß mit Sound-Erlebnis verbinden, sondern auch ein Event für alle Altersklassen sein.

„Es gibt in Deutschland bereits so viele tolle Festivals, aber keins, das zwei Welten vereint. Eine Synergie aus purem Nervenkitzel und unvergesslichen Glücksmomenten – dafür gibt es keinen besseren Ort als das Heide Park Resort“, erklärt David Davood, Festivaldirektor und Geschäftsführer der HighLight Production GmbH, bei der Vorstellung des Konzepts.

Wincent Weiss gehört zum Line up beim Heide Park Festival 2024 in Soltau. Foto: Pressefoto

Line up von Heide Park Festival mit Felix Jaehn und Vanessa Mai

Bis zu 50.000 Besucherinnen und Besucher werden auf 290.000 Quadratmetern erwartet. Das Ticket zum Festival ist gleichzeitig auch Eintrittskarte zum Heide Park Resort. Das Tages-Ticket für den Samstag und Sonntag kostet jeweils 99,99 Euro. Das Festival-Ticket für beide Tage liegt bei 189,99 Euro. Das Heide Park Resort mit 40 Attraktionen wie Achterbahnen sowie Übernachtungsmöglichkeiten liegt in der Lüneburger Heide nahe Bremen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Felix Jaehn wird beim Heide Park Festival 2024 in Soltau auftreten. Foto: Viktor Schanz / Pressebild

Erste Namen aus dem Line up für das Heide Park Festival wurden ebenfalls schon bekannt gegeben: Als internationaler Headliner wurden The Chainsmokers gebucht. Dazu kommen deutsche Stars wie Felix Jaehn, Vanessa Mai, YouNotUs, Wincent Weiss und Leony. Die erste Runde im Line up komplettieren Levent Geiger und Myle. Rund 50 Künstlerinnen und Künstler werden auf zwei Bühnen auftreten, wobei tagsüber die Pop-Musik überwiegt und abends die EDM-Acts übernehmen.

