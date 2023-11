Berlin. Heino trauert um seine große Liebe. Seine Ehefrau Hannelore sei vor wenigen Tagen in Kitzbühel gestorben, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Hannelore Kramm, die Ehefrau von Schlagerstar Heino, soll gestorben sein. Vor wenigen Tagen habe sich der Zustand von Hannelore überraschend schnell verschlechtert. Heino habe deswegen den Dreh für eine Sat.1-Show abgebrochen, um zu ihr zu eilen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Sie sei schließlich im gemeinsamen Haus in Kitzbühel gestorben.

Spätfolgen eines Autounfalls und eines Herzinfarkts setzen Hannelore zu

Die gebürtige Österreicherin befand sich in letzter Zeit verstärkt in medizinischer Behandlung und war zuletzt bettlägerig. Als Langzeitfolge eines Autounfalls, bei dem sie sich in den 1970er-Jahren mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte, war sie seit längerem auf einen Rollator angewiesen. Ihren Ehemann konnte sie nicht mehr zu seinen Auftritten begleiten. Wie die „Bild“ weiter berichtet, litt Hannelore auch an Herzproblemen. In einer Bonner Klinik retteten Ärzte ihr 2004 in einer Notoperation das Leben. Seitdem hatte sie mit drei Bypässen gelebt.

Heino und seine Frau Hannelore waren seit den späten 70ern ein Paar. Foto: Horst Ossinger / picture alliance/dpa

Heino und Hannelore waren bereits seit den späten 70er-Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden 1972 bei den Dreharbeiten zum Film „Blau blüht der Enzian“. 1979 folgte die Hochzeit in Heinos Heimat Bad Münstereifel. Bis dahin hatte Hannelore sich einen Namen als Schlagersängerin und Schauspielerin in ihrer Heimat Österreich, vor allem aber als Persönlichkeit des öffentlichen Interesses und als It-Girl gemacht. Vor der Ehe mit Heino war sie mit dem renommierten Psychiater und Adeligen Alfred Auersperg verheiratet.

Heino mit seiner Frau Hannelore und einem Löwenbaby, Südafrika 1980. Foto: Wolfgang Kühn / picture alliance/United Archives

