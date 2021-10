Herbstferien NRW 2021: 10 Ausflugs-Tipps für den Niederrhein

Die Herbstferien in NRW stehen kurz bevor. Wir haben zehn Tipps für Ausflüge am Niederrhein und in der Region für Sie zusammengestellt: von Alpaka-Wanderungen über gruselige Tage im Freizeitpark bis zum Instagram-Museum.

Essen. Noch keine Pläne für die Herbstferien in NRW? Hier sind zehn Ausflugstipps für den Niederrhein und Umgebung, inklusive Corona-Regeln.

Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen stehen kurz bevor. Für alle, die noch auf der Suche nach Ausflugszielen am Niederrhein und in der Region sind, haben wir zehn Tipps zusammengestellt, inklusive Corona-Regeln. Denn Achtung: In den Herbstferien gelten Schülerinnen und Schüler nicht mehr automatisch als getestet und müssen sich gegebenenfalls selbst um einen 3G-Nachweis kümmern. Die Übersicht:

1. Kürbisfeste in der Region

Butternut, Hokkaido und Muskat: Herbstzeit bedeutet für viele auch gleichzeitig Kürbiszeit. Dass Kürbisse nicht nur gut schmecken, sondern sich auch als Dekoration eignen, zeigen diese beiden Höfe in der Region:

Die wohl berühmteste Kürbispyramide in NRW steht noch bis zum ersten November auf dem Gertrudenhof in Hürth. Auf dem Erlebnisbauernhof können Besucherinnen und Besucher Kürbisse schnitzen oder im Kürbiscafé Kürbismarmelade oder Kürbis-Sekt probieren. Kinder können sich auf mehreren Hüpfburgen austoben oder den Gnadenhof-Streichelzoo besuchen.





Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 19.30 Uhr

Preise: Die Eintrittskarten müssen vorab online gebucht werden. Die 2,5-Stunden-Tickets unter der Woche kosten 3,90€ (Wochenende 5,90€), vier Stunden unter der Woche 4,90€ (Wochenende 6,90€)

Adresse: Lortzingstraße 160, 50354 Hürth

Mehr Informationen unter www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de.

Mit über hundert Kürbissorten ist der Hof Schäfer in Hamminkeln dekoriert. Neben einer großen Kürbis-Pyramide gibt es auch einen Garten voller Kürbisse, in dem sich in diesem Jahr alles rund ums Thema Sport und Bienen dreht.





Öffnungszeiten: täglich bis Ende Oktober

Preise: Eintritt frei

Corona-Regeln: keine Maskenpflicht, kein 3G-Nachweis notwendig

Adresse: Borkener Str. 12, Hamminkeln

Mehr Informationen unter www.hof-schaefer.de.

2. Alpaka-Wanderungen

Alpaka-Wanderungen erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Viele Streichelzoos und Tierparks in der Region bieten Spaziergänge mit den wolligen Tieren an, unter anderem diese drei:

Im Tierpark Kalisto in Kamp-Limfort leben neben Ziegen, Hühner und Erdmännchen auch sechs Alpakas, mit denen man wandern gehen kann. Der Alpakahof Leichlingen bietet unterschiedliche Wanderungen an, darunter auch Alpaka-Picknicks. Auch Daniels kleine Farm in Castrop-Rauxel pflegt über 20 Alpakas und Lamas, mit denen man auf Trecking-Tour gehen kann.

Corona-Regeln: ein 3G-Nachweis ist nicht erforderlich, Masken müssen nur getragen werden, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann

3. Kernie’s Familienpark (Kalkar)

Riesenrad, Wasserrutsche und Bällchenbad: In Kernie’s Familienpark im Wunderland Kalkar kommen Kinder auf ihre Kosten. Am letzten Ferienwochenende, vom 23. bis 24. Oktober, wird’s passend zum bevorstehenden Halloweenfest gruselig im Park, samt Kürbisschnitzen und Marshmallows rösten.





Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr

Preise: Kinder ab 1,30 Meter zahlen 34,95€, Kinder unter 1,30 Meter sowie Erwachsene zahlen 29,95€

Corona-Regeln: 3G-Nachweis erforderlich, keine Maskenpflicht im Freien, nur beim Anstehen und in geschlossenen Räumen

Adresse: Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar

Mehr Infos gibt’s auf www.wunderlandkalkar.de.



Im Cali-Dreams in Düsseldorf dreht sich alles um das perfekte Foto, das Besucherinnen und Besucher vor den unterschiedlichsten Kulissen schießen können – wie hier zum Beispiel im Bällebad. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Service

4. Cali-Dreams (Düsseldorf)

Instagram- und Foto-Fans aufgepasst: Im Düsseldorfer „Cali Dreams“ hat man zwei Stunden Zeit, um vor den unterschiedlichsten Kulissen samt Requisiten das perfekte Bild von sich zu schießen. Insgesamt warten 25 verschiedene Räume auf die Selfie-Jäger.





Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 12 bis 21 Uhr, freitags bis sonntags von 10 bis 21 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 24,95€, Schüler, Studierende und Kinder 19,90€

Corona-Regeln: Im Museum gilt Maskenpflicht. Nur wenn genügend Abstand zu anderen Besuchern und Besucherinnen gehalten werden kann, darf die Maske fürs Foto abgenommen werden, 3G-Nachweis erforderlich

Adresse: Erkrather Straße 343, 40231 Düsseldorf

Weitere Infos unter www.calidreams.de.

5. Irrland (Kavelaer)

Auf dem Erlebnisbauernhof Irrland in Kevelaer-Twisteden können Kinder heimische sowie exotische Tiere kennenlernen und streicheln, den Weg durchs Labyrinth suchen und sich bei verschiedenen Attraktionen austoben.





Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Preise: Tickets ab 9€ müssen vorab online gekauft werden

Corona-Regeln: 3G-Nachweis erforderlich, Maskenpflicht gilt nur, wenn Abstände nicht eingehalten werden können und an allen Eingängen, Kiosken, Toiletten, Tunneln und Indoorbereichen

Adresse: Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer

Mehr Informationen finden Sie unter www.irrland.de.

6. Rafting auf dem Rhein

Wer die Region aus einer anderen Perspektive kennenlernen will, kann es bei einer Rafting-Tour vom Rhein aus entdecken. Die Route führt durch grüne Flußauen von Uedesheim bis Düsseldorf.





Termine: mehrere Termine im Oktober

Preise: für Gruppen ab 10 Personen buchbar, ab ca. 24€ pro Person

Corona-Regeln: keine Maskenpflicht während der Fahrt, 3G-Nachweis nicht erforderlich

Mehr Informationen gibt’s auf www.querfeldeins.org.

7. Terra Zoo (Rheinberg)

400 Tiere, 100 verschiedene Arten: Im Terra Zoo in Rheinberg leben die unterschiedlichsten Reptilien, Amphibien und Spinnen. Besucherinnen und Besucher dürfen den Tierpflegern bei der Arbeit zusehen und können in der Zooschule viel über einheimische Reptilien lernen.





Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 11€, ermäßigt 9€

Corona-Regeln: 3G-Nachweis erforderlich, Maskenpflicht

Adresse: Melkweg 7, 47495 Rheinberg

Mehr Infos unter www.terrazoo.de.



Im Movie Park in Bottrop können Besucherinnen und Besucher in den Herbstferien nicht nur mit den normalen Attraktionen fahren, denn passend zum anstehenden Halloween-Fest warten gruselige Überraschungen auf die Gäste. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

8. Gruseln im Movie Park (Bottrop)

Wer nicht mehr bis Halloween warten will, um sich zu gruseln, sollte den Movie Park Germany in Bottrop besuchen. Das „Halloween Horror Festival“ mit seinen Labyrinthen könnte insbesondere am Abend für junge Besucherinnen und Besucher zu gruselig sein, warnt der Freizeitpark.





Termine: 14. bis 17. Oktober und 21. bis 24. Oktober, die Halloween-Attraktionen öffnen gegen 18 Uhr

Preise: online ab 39,90€

Corona-Regeln: 3G-Nachweis erforderlich, Maskenpflicht gilt nur auf freien Flächen im Park nicht

Adresse: Warner-Allee 1, 46244 Bottrop

Mehr Informationen gibt’s auf www.movieparkgermany.de.

9. Alpenpark (Neuss)

Wer den Winter nicht mehr abwarten kann und schon in den Herbstferien Spaß im Schnee haben möchte, sollte die Skihalle in Neuss besuchen. Ob Anfänger oder Profi, hier kann man das ganze Jahr über Skifahren fahren und snowboarden. Die Pulverschneepiste ist 300 Meter lang und 100 Meter breit, für Kinder und Anfänger gibt es einen separaten Hang.





Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr

Preise: Tickets für Erwachsene ab 29€, für Kinder ab 25€

Corona-Regeln: 3G-Nachweis erforderlich, Maskenpflicht auf den Pisten

Adresse: An d. Skihalle 1, 41472 Neuss

Weitere Infos unter www.alpenpark-neuss.de.



10. Aquazoo Löbbecke (Düsseldorf)

Ein Großteil der über 500 verschiedenen Tierarten des Aquazoos Löbbecke in Düsseldorf ist im oder am Wasser zu Hause. Beim Rundgang durch die 25 verschiedenen Themenräume dreht sich alles ums Thema Evolution: Besucherinnen und Besucher folgen der Geschichte der Lebewesen von der Entstehung im Wasser über der Eroberung der Süßgewässer bis zur Besiedelung der Lebensräume an Land.





Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 9€, Ermäßigte 5€, freier Eintritt für Kinder unter sieben Jahren. Es wird empfohlen, vorab online Tickets zu reservieren.

Corona-Regeln: Maskenpflicht im gesamten Gebäude, 3G-Nachweis erforderlich

Adresse: Kaiserswerther Str. 38040474 Düsseldorf

Mehr Informationen finden Sie auf www.duesseldorf.de/aquazoo.de.



