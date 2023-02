Himmelsphänomen: Polarlichter und Planeten leuchten über NRW

Essen. Polarlichter verbindet man eher mit dem hohen Norden. Doch auch in NRW kommen sie derzeit vor. Und auch zwei Planeten können beobachtet werden.

In der kommenden Nacht zu Dienstag gibt es wieder Polarlichter über NRW und anderen Teilen Deutschlands. Das erklärt die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche. In unserer Region sei das Himmelsphänomen jedoch kaum mit bloßem Auge zu sehen, wie Daniel Fischer vom Planetarium Bochum dieser Redaktion erklärt. Mit einer Kamera mit Langzeitbelichtung könne man die Polarlichter jedoch fotografieren.

Bereits in der vergangenen Nacht zu Montag waren die Polarlichter über Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, NRW, Niedersachsen und Hessen zu sehen. Zudem gibt es Fotos aus Thüringen und Brandenburg. Das Himmelsphänomen wurde durch einen Sonnensturm ausgelöst.

Polarlichter über NRW: Wetterprognose zeigt klaren Himmel

Wer in der kommenden Nacht nun die Polarlichter beobachten möchte, für den hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) recht positive Neuigkeiten: Der Himmel über NRW soll nachts meist gering bewölkt oder klar sein, wie es auf der Internetseite des DWD heißt. Lediglich im Nordwesten des Bundeslandes und im Bergland sei es zeitweise wolkig.

Allerdings sollten Himmelsgucker sich warm anziehen. Für die Nacht sind auch -1 bis -5 Grad vorhergesagt. Im Bergland sogar bis zu -8 Grad.

Doch ein freier Himmel reicht noch nicht aus, um das Naturphänomen am Himmel beobachten zu können. Durch die sogenannte Lichtverschmutzung über Großstädten sind viele sehenswerte Ereignisse am Nachthimmel in urbaner Umgebung kaum zu sehen. Denn die Straßenlaternen, Werbebeleuchtungen und sonstige Lichter überstrahlen die meisten natürlichen Lichter.

NRW: Polarlichter mit Langzeitbelichtung einfangen

Und in NRW dürften die Polarlichter ohnehin kaum mit dem bloßen Auge zu sehen sein, wie Daniel Fischer vom Planetarium Bochum erklärt. Dafür sei das rote Licht zu schwach. In Norddeutschland und in Skandinavien sehe man das grüne Polarlicht eher mit dem bloßen Auge. Allerdings könne man das Ereignis mit einer Fotokamera und Langzeitbelichtung einfangen. „Aber da man selbst nichts sieht, fotografiert man quasi blind“, ergänzt Fischer.

In jedem Fall tauchen die Lichter im Norden auf. Die roten entstehen in größerer Höhe als die grünen Lichter und sind daher weiter in südlicheren Breiten sichtbar - wenn auch nicht mit bloßem Auge. Wer die Polarlichter mit der Kamera einfangen will, müsse nach Norden fotografieren und lange genug belichten.

Sonnenstürme erzeugen Polarlichter

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind, wie Monika Staesche gegenüber der Deutschen Presse Agentur erklärt, sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fort geschleudert. Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Bei normaler Sonnenaktivität sieht man die Polarlichter nur in nördlicheren Gebieten nahe des Polarkreises.

„Was dort leuchtet sind Luftmoleküle, entweder Sauerstoff oder Stickstoff“, erklärte Staesche. Diese werden von den elektrisch geladenen Teilchen kurz aufgeladen. „Wenn diese dann wieder in einen neutralen Zustand zurückfallen, senden sie diese Energie als ein solches Leuchten aus.“

Jupiter und Venus sind über NRW zu sehen

Jupiter und Venus von einer Autobahnraststätte im Süden NRWs aus gesehen. Der obere helle Punkt ist Jupiter, direkt darunter ist die Venus. Besonders am Mittwoch und Donnerstag werden sie gut zu sehen sein. Foto: Daniel Fischer/privat

Daniel Fischer empfiehlt abgesehen von den Polarlichtern aber auch noch ein ganz anderes Himmelsereignis, das in den kommenden Tagen auch mit bloßem Auge beobachten lässt: „Die beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter kommen einander am Abendhimmel sehr nahe und bilden ein extrem auffälliges Paar aus zwei grellen Lichtpunkten“, erklärt der Mitarbeiter des Bochumer Planetariums. „Am Mittwoch- und Donnerstagabend stehen die beiden am engsten zusammen, nur einen Monddurchmesser auseinander. Da überdies die Wetterprognose perfekt ist, dürfte dies eine Menge Aufsehen erregen.“

Diese Prognose bestätigt der DWD auf seiner Seite: Mittwoch und Donnerstag gibt es zumeist einen klaren Himmel. „Dann braucht man auch nicht aus der Stadt rausfahren“, erklärt Daniel Fischer weiter. „Es reicht ein freier Blick nach Westen.“ Dann können Hobby-Astronomen zwischen 18.30 und 20 Uhr die beiden hellen Punkte am Himmel sehen. „Ab 20 Uhr sinken sie dann hinter den Horizont.“ (mit dpa)

