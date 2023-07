Hunderte Feuerwehrleute kämfpen in Griechenland gegen Waldbrände in der Nähe von Athen und auf der Ferieninsel Rhodos. Der Wetterdienst rechnet in den kommenden Tagen mit Temperaturen von bis zu 44 Grad Celsius.

Hitze in Südeuropa Waldbrände in Europa: Wo Urlauber besonders aufpassen müssen

Die extreme Hitze in weiten Teilen von Europa begünstigt starke Waldbrände – wo brennt es aktuell? Eine Übersicht finden Sie hier.

Temperaturen weit über der 40-Grad-Marke, Waldbrände und Dürre – der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Derzeit leiden vor allem die Menschen in Südeuropa unter der extremen Hitze und damit einhergehend unter Waldbränden und Trockenheit. Ausgestanden ist die Hitzewelle in Südeuropa noch nicht: Am Wochenende werden in Griechenland Temperaturen von bis zu 45 Grad erwartet.

Doch nicht nur für die Einheimischen sind die extremen Temperaturen und die Waldbrände eine Gefahr. Gerade jetzt in der Urlaubssaison sind viele Ferienländer wie Italien oder Spanien von Hitze betroffen. Aktuell wüten gleich in mehreren Urlaubsregionen Waldbrände:

Griechenland

Italien

Spanien

Waldbrände in Südeuropa: Griechische Ferieninsel betroffen – Hotel und Dörfer evakuiert

Vor allem Griechenland ist aktuell massiv von Waldbränden betroffen – und ein Ende der Hitzewelle ist nicht abzusehen. Tagelang hatten Feuerwehrleute gegen zwei große Feuerfronten im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes gekämpft. Mittlerweile sollen die Brände unter Kontrolle sein, allerdings immer wieder neu aufflammen, weil der Boden so trocken sei, heißt es.

Auf Rhodos hingegen tobt der Waldbrand in der Mitte der Ferieninsel weiter. Am Samstag mussten zwei Dörfer evakuiert werden. Die Rauchbildung eines Waldbrandes nahe der Ortschaft Laerma war zu stark, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Am Nachmittag wurden mehrere Hotels und Pensionen auf der Südseite der Insel geräumt. Hunderte Touristen mussten mit Bussen und Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht werden.

Einer der führenden griechischen Meteorologen, Konstantinos Lagouvardos, schätzte im Staatsfernsehen, dass diese Hitzewelle, "wenn es so weitergeht", die längste werden könnte, seitdem es Messungen in Griechenland gibt. Im Juli 1987 waren bei einer ähnlichen Hitzewelle nach Schätzungen 1300 Menschen in Griechenland ums Leben gekommen.

Meteorologe zu Griechenland: "Schlimmste liegt noch vor uns"

Die Feuerwehr warnte abermals vor großer Waldbrandgefahr. "Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor", sagte ein Sprecher am Samstag im Staatsfernsehen. Unterdessen sind hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta zur Verstärkung der Feuerwehr in Griechenland angekommen und kämpfen gegen die Flammen. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern an den Löscharbeiten, teilte der griechische Zivilschutz mit.

Thanassis Barberakis geht an der durch einen Brand zerstörten Werft seiner Familie in Mandra westlich von Athen vorbei. Die griechische Feuerwehr kämpft weiter gegen zahlreiche Brände, die im Großraum Athen am Montag ausgebrochen waren. Foto: Petros Giannakouris/AP

Erst vor wenigen Tagen warnte der griechische Meteorologe Theodoros Giannaros vom Nationalen Observatorium Athen im Staatssender ERT: Die Waldbrände in Griechenland könnten noch schlimmer werden. Er fühle sich an die klimatischen Bedingungen des Jahres 2021 erinnert – damals verbrannten in Griechenland viele Hektar Wald und Vegetation. Giannaros Prognose für die kommenden Tage: "Das Schlimmste liegt noch vor uns."

Waldbrände in Italien: Sizilien massiv von Hitze und Feuer betroffen – wo es gefährlich ist

In Italien wird unterdessen für Anfang kommender Woche eine neue Hitzewelle erwartet. Dann seien zwischen Sardinien und Sizilien Spitzentemperaturen von 47 bis 48 Grad möglich, schrieb der Wetterdienst Ilmeteo.it am Samstag. Er sprach von einem "Caronte bis" (Caronte mit Zugabe), in Anspielung auf das Hoch "Caronte" aus der zurückliegenden Woche. Caronte ist die italienische Bezeichnung für Charon, den Fährmann aus der Unterwelt in der griechischen und römischen Mythologie.

Am Samstag meldete der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe am frühen Nachmittag 40 Grad aus Palermo, der Hauptstadt Siziliens. In Rom waren es 37 Grad. Dort waren am vorigen Dienstag schon 41,8 Grad gemessen worden.

Unterdessen wüten auf Sizilien weiter Waldbrände. Ingesamt 20 Brandherde gebe es aktuell auf der Insel, berichtet das italienische Portal "ilsicilia.it". Betroffen sei unter anderem die Provinz Palermo.

Ein Mann beobachtet vom Dach eines Hauses aus den Waldbrand. Wegen eines Waldbrands auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Foto: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa

Waldbrand auf spanischer Urlaubsinsel: Tausende Menschen evakuiert – der aktuelle Stand

Nach einer kurzen Entspannung kündigt sich auch in Spanien die nächste Hitzewelle an. Nach Informationen des staatlichen meteorologischen Dienstes Aemet, werden am Sonntag in Teilen Südspaniens erneut 40 Grad plus erwartet. Erst in der vergangenen Woche waren in dem Land Rekordtemperaturen gemessen wpórden. In acht Gemeinden und Ortschaften auf Mallorca war es am 18. Juli laut Aemet so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Der höchste Wert wurde aus Sa Pobla rund 40 Kilometer nordöstlich der Insel-Hauptstadt Palma gemeldet: 43,9 Grad.

Auf der kanarischen Insel La Palma wütet zudem seit Samstag ein Waldbrand. Mittlerweile seien die Brände zwar unter Kontrolle, die Flammen loderten allerdings immer wieder auf, berichtet "Teneriffa News". Insgesamt 60 Häuser seien bisher zerstört worden. Weiterhin gilt: Urlauberinnen und Urlauber sollten besonders vorsichtig sein und sich vor der Abreise über die Gegebenheiten vor Ort informieren. Im Urlaub gilt: Gerade in trockenen Regionen sollte offenes Feuer vermieden werden. Auch müssen unter Umständen Brandschutzauflagen vor Ort zu beachtet werden. (fmg/mit dpa)

