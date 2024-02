HIV-Therapie: US-Amerikaner wird nach 30 Jahren geheilt

Berlin/Los Angeles Als fünfter Patient weltweit wird ein Amerikaner von HIV geheilt. Wie die Therapie gelang und warum der Fall besondere Hoffnung stiftet

Es ist ein bahnbrechender Hoffnungsschimmer: Über 30 Jahre war der US-Amerikaner Paul Edmonds mit HIV infiziert, jetzt wurde er durch eine spezielle Stammzellentherapie geheilt. Die Krebsklinik City of Hope in Duarte (Kalifornien) war für die Behandlung verantwortlich und teilte mit, dass der 68-Jährige der bisher älteste Patient sei, bei dem diese Form der Therapie funktioniert habe. Sein Fall zeigt nun, dass HIV-Erkrankte auch im hohen Alter noch geheilt werden können.

Edmonds ist überhaupt erst der fünfte Patient weltweit, der von HIV geheilt wurde. Die Stammzelltherapie gilt als enorm risikoreich, weshalb sie für die meisten Infizierten nicht infrage kommt und nur bei schwerkranken Patienten angewendet wird. Für einen Erfolg braucht es einen Spender mit einer seltenen Genmutation, dessen Zellspende dann beim Patienten selbst zu HIV-resistenten Zellen führt. Edmonds wurde durch die Transplantation zusätzlich auch noch von Blutkrebs geheilt.

Zwei HIV-Patienten wurden in Deutschland geheilt

Durch eine antiretovirale Therapie (ART) können viele Betroffene inzwischen auch so mit der HIV-Infektion zurechtkommen – wenn sie ihr ganzes Leben lang Medikamente nehmen. Der 68-Jährige hatte das vor drei Jahren eingestellt und wurde jetzt durch die spezielle Stammzelltherapie doch noch geheilt.

In Anlehnung an die behandelnde Klinik wird er jetzt „City of Hope“-Patient genannt. Zwei seiner Vorgänger sind in Deutschland geheilt worden: Der Amerikaner Timothy Brown gilt als der weltweit erste von HIV geheilte Mensch. Seine Transplantation fand im Jahr 2007 in der Berliner Charité statt, weshalb er als der „Berlin-Patient“ weltweite Bekanntheit erlangte. Im Jahr 2020 verstarb er an Leukämie.

Weltweit leben rund 39 Millionen Menschen mit HIV

Im Jahr 2023 war die Behandlung auch beim „Düsseldorfer Patient“ erfolgreich, der wie auch der „Londoner Patient“ und die „New Yorker Patientin“ wegen einer parallelen Krebserkrankung die spezielle Stammzellentherapie bekam. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben weltweit rund 39 Millionen Menschen mit HIV.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama