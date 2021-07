Die Zahl der Hochwasser-Toten steigt auf über 160. Bei der Bahn rechnet der Bund mit einem Schaden in Milliardenhöhe. Mehr im Blog.

Die Zahl der Toten in den Hochwasser-Gebieten steigt auf mehr als 160

Der Bund rechnet mit mindestens zwei Milliarden Euro Schaden bei Bahn und Straßen

Innenminister Horst Seehofer weist Kritik am Katastrophenschutz zurück

Finanzminister Olaf Scholz verspricht Soforthilfen in Millionenhöhe

Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich erschüttert von der Zerstörung in Rheinland-Pfalz

Der Kreis Ahrweiler meldet erneut mehrere Tote

Berlin. Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind im vollen Gange, doch die Behörden haben immer noch keine vollständige Übersicht über die Lage. Gleichzeitig wächst die Kritik, der Katastrophenschutz habe versagt. Schwere Regenfälle hatten vergangene Woche ganze Ortschaften in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zerstört.

Die Zahl der Todesopfer lag in den betroffenen Gebieten am Montagnachmittag bei 164. Eine nicht genau bekannte Zahl an Menschen gilt weiterhin als vermisst. Der befürchtete Dammbruch an der Steinbachtalsperre konnte knapp verhindert werden. Auch in Bayern hat sich die Hochwassersituation entspannt. Lesen Sie hier: Diese Hochwasser-Karte zeigt die betroffenen Regionen in NRW und Rheinland-Pfalz.

Zahlreiche Spitzenpolitiker haben sich mittlerweile ein Bild von der massiven Zerstörung gemacht und umfassende Hilfen zugesichert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Sonntag: "Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist." Extreme Wetterlagen und Unwetter treten durch die Klimakrise immer häufiger auf. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele Starkregentage den Landkreisen in Zukunft drohen. Lesen Sie außerdem hier, wie Sie jetzt für Betroffene des Hochwassers spenden können.

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Die Flut hat die Front eines Wohnhauses in Altenahr (Rheinland-Pfalz) komplett fortgerissen. Zahlreiche Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt. Foto: Boris Roessler/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Die Flut hat die Front eines Wohnhauses in Dernau (Rheinland-Pfalz) komplett fortgerissen. Zahlreiche Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt. Foto: Boris Roessler/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht den schwer betroffenen Ort Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Spur der Verwüstung nach dem Hochwasser: Ein beschädigtes Wohnhaus in Marienthal im Landkreis Ahrweiler. Foto: imago images/Hannes P. Albert

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verschafft sich ein Bild vom Ausmaß der Flutkatastrophe in Schuld im Ahrtal, hier an der Seite von Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz (SPD). Foto: imago images/Eibner

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Bad Neuenahr-Ahrweiler herrscht nach dem Hochwasser Chaos. Foto: imago images/Hannes P. Albert

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Ein Mann sitzt in Insul, Rheinland-Pfalz auf einem umgestürzten Betstock. Im Bundesland kamen neun Bewohnende einer Behinderteneinrichtung ums Leben – sie konnten nicht schnell genug gerettet werden. Foto: Boris Roessler / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Rheinland-Pfalz, Altenahr: Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Starkregen führte zu extremen Überschwemmungen. Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Foto: Thomas Frey / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Schweres Gerät der Bundeswehr bei einem Räumeinsatz in Aachen. Foto: Dagmar Roeger / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Ein Regionalzug steht im Bahnhof von Kordel, Rheinland-Pfalz, im Wasser. Bereits am Mittwoch war der Strom ausgefallen, die Bahn blieb liegen. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Aufräumarbeiten in Biersdorf am See, nahe Bitburg. Foto: Sebastian Bozon / AFP

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Olaf Scholz ( l-r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich über die Folgen der Überflutungskatastrophe. Foto: Thomas Frey / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Trier: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang steht unter Wasser und wurde komplett notevakuiert. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Das Tief Bernd hat in Deutschland für schwere Überschwemmungen gesorgt, mehrere Menschen sind gestorben. Bilder aus den Krisengebieten. Foto: Marius Becker / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Zerstörung im Ort Schuld, Kreis Ahrweiler: "Sieht aus wie im Krieg". Foto: Bernd Lauter / AFP

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Personen werden mit einem Bagger und einem Boot aus einem überfluteten Teil der Stadt Trier gerettet. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Eine Katastrophe konnte laut der Feuerwehr im Oberbergischen Kreis abgewendet werden: Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei laut Radio Wuppertal eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein. Foto: Thomas Frey/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Hochwassereinsatz in Aachen Foto: Ralf Roeger / dmp Press/dpa

Hochwasser-News von Montag, 19. Juli: Bund rechnet mit zwei Milliarden Euro Schäden bei Bahn und Straßen

19.12 Uhr: Der Bund rechnet wegen der Hochwasser-Katastrophe mit mindestens rund zwei Milliarden Euro Schäden alleine bei der Deutschen Bahn sowie bei Straßen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen. Alleine bei der Bahn gebe es einen Schaden von mindestens 1,3 Milliarden Euro.

Zerstörte Brücken, Gleise, Straßen und Mobilfunkmasten in den Hochwasser-Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sollen schnellstmöglich wieder instandgesetzt werden, hatte es zuvor aus dem Bundesverkehrsministerium geheißen. Dazu tagte am Montag eine Taskforce, wie ein Sprecher von Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) gesagt hatte. Daran hätten auch Vertreter der Deutschen Bahn und der Autobahngesellschaft des Bundes teilgenommen.

Das Verkehrsministerium hatte angekündigt, zur Schadensermittlung werde in einzelnen Arbeitsgruppen für Straße, Schiene, Wasserstraße und digitale Infrastrukturen der weitere Handlungsbedarf ermittelt und priorisiert. Das Bundeskabinett will am Mittwoch über Bundeshilfen für die Hochwasser-Katastrophengebiete entscheiden.

Bundeskanzlerin kommt am Dienstag nach Bad Münstereifel

17.24 Uhr: Angela Merkel (CDU) macht sich am Dienstag ein Bild von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kommt die Bundeskanzlerin am Mittag nach Bad Münstereifel, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Vor Ort im Kreis Euskirchen will sich Merkel ein Bild von der Lage machen, mit Vertretern von Hilfsorganisationen und Helferinnen und Helfern sprechen. Auch Treffen mit betroffenen Bürgern stehen auf dem Programm.

Merkel war am Wochenende in Rheinland-Pfalz und hatte sich dort mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein Bild von der Lage im Hochwassergebiet rund um Adenau gemacht.

Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen wurde von dem Unwetter besonders schwer getroffen: Ein Mann trägt Trümmer aus einem Haus. Foto: Oliver Berg/dpa

Dobrindt sagt Flutopfern "Hilfen in Rekordhöhe" zu

16.37 Uhr: Nach der verheerenden Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Opfern "volle Unterstützung" zugesichert. "Wir werden dafür Hilfen in Rekordhöhe bereitstellen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin. "Wir brauchen jetzt eine Solidaritätsoffensive für Soforthilfe und Wiederaufbau für die Hochwassergebiete."

Die Bundesregierung will bei der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch über die Hilfen für die Hochwassergebiete vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entscheiden. An der genauen Höhe und Ausgestaltung wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums vom Montag noch gearbeitet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag gesagt, der Bund orientiere sich bei den Soforthilfen an der letzten Flut, also an etwa 400 Millionen Euro.

Laschet kündigt Analyse beim Katastrophenschutz an

15.20 Uhr: Nach Kritik am Katastrophenschutz in den Unwetterregionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine Analyse der Abläufe angekündigt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hob hervor, die Warninfrastruktur habe funktioniert.

Die Kritik war angesichts der hohen Zahl der Todesopfer in den Hochwassergebieten laut geworden; auch gab es am Wochenende Berichte über frühzeitige Alarmmeldungen des europäischen Hochwasser-Warnsystems Efas, aus denen betroffene Bundesländer demnach aber nicht die angemessenen Konsequenzen gezogen hätten.

Laschet sagte bei einem gemeinsamen Besuch mit Seehofer an der zeitweise von Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre bei Euskirchen, die betroffenen Landkreise hätten auf Warnungen des Deutschen Wetterdienstes reagiert. "Wir werden das im Nachhinein untersuchen, wo können die Meldewege noch besser werden", kündigte der CDU-Chef gleichwohl an.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Innenminister Horst Seehofer und Armin Laschet Kritik am Katastrophenschutz zurückgewiesen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Wetterdienst warnte frühzeitig vor Unwettern

14.41 Uhr: Im Fall der schweren Unwetter in der vergangenen Woche im Westen Deutschlands haben die Rechenmodelle des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bereits am Montag klare Hinweise gegeben. "Wir haben am Montag die Vorabinfo herausgeben können, in der schon stand, dass bis zu 200 Liter (Niederschlag pro Quadratmeter) erwartet werden", sagte Franz-Josef Molé, der Leiter der Vorhersage- und Beratungszentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der Deutschen Presse-Agentur. "Früher ging es eigentlich nicht."

Der Dienst habe explizit nicht nur vor Stark- sondern auch vor Dauerregen gewarnt. "Normalerweise ist den Wasserverbänden klar, dass das die schlimmste Lage ist, die man im Sommer haben kann – Starkregenfälle eingebettet in ein Dauerregengebiet", sagte Molé. Er wies jedoch auch daraufhin, dass die Orte aufgrund der exorbitant hohen Wassermengen "gar nicht hätten geschützt werden können".

Trotz frühzeitiger Warnungen hätten die Orte nicht vor der enormen Menge an Wasser geschützt werden können, sagt der Leiter der Vorhersage- und Beratungszentrale des Deutschen Wetterdienstes, Franz-Josef Molé. Foto: Sebastian Bozon / AFP

Seehofer – Kritik an Katastrophenschutz ist "billige Wahlkampfrhetorik"

13.59 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Katastrophenschutz verteidigt. Manches an der derzeit geäußerten Kritik sei einer "ganz billigen Wahlkampfrhetorik" zuzuordnen, sagte Seehofer am Montag bei einem Besuch an der Steinbachtalbrücke in Euskirchen. Dies sei fast schäbig.

Seehofer kündigte zugleich an, dass nach der Bewältigung der akuten Krisenlage die Abläufe im Katastrophenschutz aufgearbeitet würden. Er selbst habe "das größte Interesse“ daran. "Aber jetzt in diesen Tagen hat die Bevölkerung ein Interesse an der Hilfe und der Solidarität."

Seehofer sagte, die Meldewege rund um die Unwetterkatastrophe hätten nach seiner Information von Seiten des Bundes funktioniert. Auf der Ebene der Bundesländer wolle er sich nicht dazu einmischen.

NRW-Ministerium: Unwetterwarnung an Städte und Kreise weitergeleitet

13 Uhr: Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat nach eigener Darstellung in der vergangenen Woche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an die Städte und Kreise weitergeleitet. Grundsätzlich gelte im Katastrophenschutz aber ein Örtlichkeitsprinzip, so dass über Schutzmaßnahmen vor Ort zu entscheiden sei, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Am vorigen Mittwoch sei im NRW-Innenministerium ein Koordinationsstab gebildet worden. Dort berieten seitdem Fachleute aus dem eigenen Haus mit weiteren Experten - etwa aus dem Umweltministerium, der Bundeswehr, Bundespolizei oder den Feuerwehren - permanent über die Lage. Rund um die Uhr sei dort auch eine Kontaktperson zu erreichen, sagte der Sprecher. Diese Koordinierungsgruppe sei aber kein Krisenstab, welcher von der Landesregierung unter Beteiligung sämtlicher Ressorts eingerichtet werden müsste, um dann in regelmäßigen Sitzungen zentral die Lage im Land abzuarbeiten.

Dammbruch an Steinbachtalsperre verhindert

12.54 Uhr: An der von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre in Euskirchen hat sich die Situation entspannt. Ein Bruch habe an dieser Stelle verhindert werden können, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag unmittelbar an der Talsperre.

Der CDU-Bundesvorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat besuchte zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Ort, an dem seit Tagen gegen einen verheerenden Dammbruch gearbeitet wird. Laschet würdigte die Hilfe des Bundes. Es bestehe nun die Chance, "dass sich die Lage endgültig entspannt". Eine enge Zusammenarbeit der örtlichen Feuerwehren, der beiden Kreise, des Technischen Hilfswerks (THW) und der Bundeswehr habe ermöglicht, dass ein Dammbruch an dieser Stelle verhindert werden konnte.

Israel bietet Deutschland und Belgien "jede erdenkliche Hilfe" an

12.26 Uhr: Israel hat den vom Hochwasser getroffenen Regionen in Westdeutschland und Belgien Unterstützung zugesagt. Die Botschaft twitterte am Montagvormittag ein Statement von Premierminister Naftali Bennett. Darin drückt Bennett den Betroffenen seine Anteilnahme aus. "An unsere Freunde in Deutschland und Belgien, die gerade eine unerträgliche Naturkatastrophe erleben: Im Namen der Regierung und der Bürger Israels möchte ich unser Beileid über den Verlust von Menschenleben und die weitreichenden Verwüstungen übermitteln", so der Premierminister.

Israel sei "natürlich bereit, jede erdenkliche Hilfe zu leisten, die angefordert werden kann". Die Menschen in Israel bewegt das Schicksal der Flutbetroffenen. Erst am Wochenende hatte das Rathaus von Tel Aviv seine Fassade in den Farben Schwarz, Rot und Gold angestrahlt und damit seine Solidarität und Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

Premier Bennett:



"An unsere Freunde in Deutschland und Belgien, die gerade eine unerträgliche Naturkatastrophe erleben: Im Namen der Regierung & der Bürger Israels möchte ich unser Beileid über den Verlust von Menschenleben und die weitreichenden Verwüstungen übermitteln."

1/2 pic.twitter.com/2BP6PZhU3C — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) July 19, 2021

Bezirksregierung Köln: Hotline nur für Vermisstenmeldung nutzen

12.10 Uhr: Die Bezirksregierung Köln hat an die Bevölkerung appelliert, die Flutkatastrophen-Hotline 0221-147-2206 nur als Angehöriger bei einer Vermisstensuche anzurufen. "Aktuell melden sich unter dieser Nummer unzählige Personen, um zu melden, dass sie in Sicherheit sind und/oder NICHT vermisst werden. Dadurch kommt es zu einem enormen Anrufaufkommen, das die Hotline nicht bewältigen", schrieb die Bezirksregierung am Montag bei Twitter.

Die Zerstörung gibt den Blick ins Innere eines Wohnhauses in Dernau, Rheinland-Pfalz, frei. Foto: Christof Stache / AFP

Schadstoffe verschmutzen Gewässer in NRW

11.40 Uhr: Mit dem Hochwasser kommt der Dreck: Das Landesumweltamt (LANUV) in Nordrhein-Westfalen rechnet damit, dass durch die Fluten Öl, Diesel und andere Schadstoffe in die Gewässer eintreten werden. Bereits am frühen Donnerstagmorgen seien die ersten Ölschlieren auf dem Rhein bei Bad Honnef gefunden worden. "Die Leute haben das auch schon gemeldet, dass es riecht und Schlieren auf dem Wasser sind", sagte eine Sprecherin des LANUV am Montag. Die Schadstoffe stammen aus aufgeschwemmten Öltanks, gerissenen Leitungen und weggespülten Pkw.

Auch in Erftstadt-Blessem, wo die Lage nach einem Erdrutsch besonders angespannt war, sind die ersten Umweltfolgen bereits spürbar. Das Wasser, durch das man auf den Straßen von Blessem watete, roch beißend nach Benzin und hatte einen öligen Schleier. Wo sich das Wasser schon zurückgezogen hatte, blieb Unrat zurück, der aus Häusern und Garagen geschwemmt worden war.

Oberste Priorität für das LANUV habe zunächst die Trinkwasserversorgung, sagte die Sprecherin am Montag. Wasserversorger würden über einen sogenannten Warn- und Alarmplan über mögliche Befunde informiert und könnten dann Maßnahmen ergreifen. "Über andere Umweltfolgen haben wir noch gar keinen Überblick."

Katastrophenschutz: "Wollen die gute alte Sirene wiederhaben"

11.15 Uhr: Sirenen spielen bei der Warnung vor Katastrophen nach Ansicht des Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, einen wichtige Rolle. Es brauche einen Warnmittel-Mix aus verschiedenen Methoden, rein digitale Warnungen seien nicht der richtige Weg, sagte er im Deutschlandfunk. "Und deswegen wollen wir auch die gute alte Sirene zurückhaben."

Mit einem Förderprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro sollen gemeinsam mit den Bundesländern "an den richtigen Stellen" wieder Sirenen installiert werden. "Die 90 Millionen werden dafür aber nicht reichen. Wir werden mehr Geld brauchen", sagte Schuster. Schnell werde es nicht gehen. "Das ist ein Projekt für mehrere Jahre."

Eine Alarmsirene steht auf einem Hausdach. Die Anlagen wurden nach Ende des Kalten Krieges größtenteils abgebaut – und sollen nun wiederkommen. Foto: Jens Büttner / dpa

"Keine gute Idee" – Zwei Männer kentern mit Schlauchboot auf der Donau

10.54 Uhr: Beim Donau-Hochwasser sind in der Nähe von Passau in einer dramatischen Rettungsaktion zwei Schlauchbootfahrer gerettet worden. Die Männer seien am Vorabend mit ihren Booten abgetrieben und gekentert, sagte ein Sprecher der Wasserpolizei am Montagmorgen. Laut Feuerwehr konnten sich die Männer an Treibholz festklammern. Es hatte sich am Ufer der unbewohnten Donau-Insel Soldatenau verfangen, die schon zu Österreich gehört. Die Feuerwehr sei wegen des Hochwassers in der Nähe gewesen und habe die beiden mit einem Boot rechtzeitig retten können. Die Aktion der Schlauchbootfahrer sei keine gute Idee gewesen, so ein Polizeisprecher. "Das ist lebensgefährlich."

Hochwasserlage in Bayern entspannt sich deutlich

10.44 Uhr: Die Hochwasserlage in Bayern hat sich am Montag deutlich entspannt. Da es keine relevanten Niederschläge mehr gegeben habe und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch die kommenden Tage keine relevanten Flächenniederschläge geben werde, sei von einer weitergehenden Entspannung auszugehen, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern mit. "Die Wellen laufen ab", hieß es im Lagebericht des Warndienstes.

An der Donau verläuft der Scheitel der aktuellen Hochwasserwelle derzeit demnach bei Neuburg. Dort gilt derzeit die Meldestufe drei, die im Tagesverlauf auch für Ingolstadt und Kelheim erwartet wird. Die zweithöchste Meldestufe drei bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden können und auch einzelne überörtliche Straßen. An allen anderen bayerischen Flüssen sind die Meldestufen bereits niedriger.

Auch im Landkreis Berchtesgadener Land entspannte sich die Lage. Die Nationalparkverwaltung warnte in der bei Touristen beliebten Region allerdings vor Unternehmungen. Zahlreiche Forststraßen, Wege und Steige seien unpassierbar. Im gesamten Gebiet sei mit Wegeschäden, Erosionen, Unterspülungen, Muren, Steinschlag oder akuten Gefahren durch umstürzende Bäume zu rechnen. Die Schifffahrt auf dem Königssee blieb am Montag eingestellt.

Der Inn bei Passau führt Hochwasser. Die Lage im Süden und Südosten Bayerns hat sich deutlich entspannt. Foto: Armin Weigel / dpa

Altenahr erwartet monatelange Notversorgung mit Wasser und Strom

10.05 Uhr: Die Bürgermeisterin der von der Unwetterkatastrophe hart getroffenen Verbandsgemeinde Altenahr in Rheinland-Pfalz befürchtet, dass die Trinkwasserversorgung dort lange Zeit eingeschränkt sein wird. "Es sieht so aus, als ob die Infrastruktur so stark zerstört ist, dass es in einigen Orten vielleicht über Wochen oder sogar Monate kein Trinkwasser geben wird", sagte die parteilose Cornelia Weigand am Sonntagabend in der Sendung "Bild live".

Es sei daher sehr wichtig, eine Notwasserversorgung "gegebenenfalls auch über Monate" gewährleisten zu können. Dies gelte ebenso für eine Notstromversorgung an einigen Orten. Sie könne nicht absehen, wann es in Altenahr wieder Normalität gebe, sagte Weigand weiter.

"Es ist klar, dass unsere Gemeinden anschließend anders aussehen werden, weil viele der Gebäude, die prägend waren, die dort über 50, 100 oder 150 Jahre gestanden haben, abgerissen werden müssen." Sie hoffe, dass es eine Zukunft für ihre Gemeinde gebe, weil die Frage laute: "Wer zieht da wieder hin, wo ein Jahrhunderthochwasser um den Faktor drei überstiegen wird?"

Altenahr: Ein Mann blickt mit einem Fernglas auf den verwüsteten Ort Altenburg. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Zahl der Flut-Todesopfer im Kreis Ahrweiler auf 117 gestiegen

9.35 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Überschwemmungen im Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) ist auf 117 gestiegen. Zudem seien mindestens 749 Menschen verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin in Koblenz am Montag mit. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist weiterhin unklar. Am Sonntag war die Zahl der Flut-Toten in Rheinland-Pfalz mit 110 angegeben worden.

Erftstadt: Abbruchkante weiter lebensgefährlich

8.45 Uhr: In dem vom Hochwasser besonders stark geschädigten Erftstadt bildet die Abbruchkante auch weiterhin ein Risiko. Zwar sei die Kiesgrube hinter dem Ortsteil Blessem weiträumig abgesperrt, sagte die Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Gemeinde, Carolin Weitzel, am Montag im "Morgenmagazin" von WDR 2. "Ein weiteres Nachrutschen von Erdmassen ist jedoch jederzeit möglich." Die betroffenen Stadtteile würden permanent mit Drohnen überwacht.

Gleichzeitig liefen geologische Untersuchungen. "Sobald der Ort als begehbar eingestuft wird, beginnen Prüfungen der Statik", sagte Weitzel. Im Ortsteil Blessem besteht in der Nähe der Abbruchkante akute Lebensgefahr.

Unter Hochdruck und Einsatz sämtlicher verfügbarer Ressourcen laufe auch die Suche nach Vermissten, berichtete die Bürgermeisterin. Im Einsatz mit den Rettungskräften vor Ort seien Roboter, Sonargeräte, Drohnen und Suchhunde. Schwerpunktmäßig würden jetzt Liegenschaften in Blessem und die Bundesstraße 265 untersucht.

Situation in Bayern entspannt sich leicht

8.28 Uhr: Die Lage in den Hochwassergebieten im Süden und Osten Bayerns hat sich etwas entspannt. In Passau lag der Pegel der Donau am frühen Montagmorgen bei 8,18 Metern und damit unterhalb der höchsten Hochwasserwarnstufe von 8,50 Metern. Von katastrophalen Zuständen sei man zum Glück noch entfernt, sagte ein Sprecher der Polizei in Passau am Montag.

Auch im besonders stark von Unwettern getroffenen Berchtesgadener Land konnten die Menschen etwas aufatmen. "Die Nacht verlief ruhig", hieß es bei der Feuerwehr. Die Helfer seien jetzt mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Völlige Entwarnung gibt es gerade in Städten wie Passau aber noch nicht. Uferpromenaden und Parkplätze waren bereits überflutet worden, Bewohner schützen ihre Häuser mit Sandsäcken und Barrieren. Der Scheitel der Hochwasserwelle wurde gegen 9.00 Uhr erwartet.

Gesperrte Durchfahrt im Raum Berchtesgaden: Die Hochwasser-Lage in Bayern spitzt sich zu. Foto: Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Baerbock: "Lage hochdramatisch" – Forderung nach Neuaufstellung des Katastrophenschutzes

8 Uhr: Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat nach einem Besuch im Hochwasser-Katastrophengebiet eine bessere Vorbereitung für kommende Extremwetterereignisse gefordert. "Die Lage ist nach wie vor hochdramatisch. Menschen haben alles verloren, noch immer werden einige vermisst", sagte Baerbock in einem am Montagmorgen veröffentlichten "Spiegel"-Interview. "Mir haben Helfer in Rheinland-Pfalz von Familien erzählt, die tagelang auf dem Dach ausharrten, bis endlich die Retter kamen. Da zieht sich einem das Herz zusammen. Wir müssen uns besser gegen solche Extremwettereignisse wappnen, um Menschen zu schützen."

Baerbock forderte zudem eine Neuformation des Katastrophenschutzes mit mehr Verantwortung für den Bund. Diese Notwendigkeit zeichne sich seit längerem ab. "Notsituationen wie diese Flut oder auch Waldbrände häufen sich und brechen oft an vielen Orten zur selben Zeit aus. Hilfe funktioniert nur, wenn alles ineinander greift. Dafür braucht es eine Instanz, die alle Kräfte bündelt, die schnellstmöglich aus ganz Deutschland oder EU-Nachbarstaaten Hubschrauber oder Spezialgeräte zusammenzieht."

Die Kanzlerkandidatin sprach von einer schnelleren Koordinierung der verschiedenen Ebenen und Akteure. Das gelte insbesondere für Ereignisse, die mehrere Bundesländer betreffen oder nicht mehr durch die regionalen Einsatzkräfte bewältigt werden könnten. Baerbock sprach sich zudem für ein striktes Bauverbot in Hochwasserrisikogebieten aus. "Die CDU müsste nur ihren Widerstand dagegen aufgeben."

Solingen-Unterburg: Ein Mann mit einem Handwagen geht an den Schuttbergen vorbei durch die Eschbachstraße. Der Ort in NRW bleibt bis auf weiteres komplett gesperrt, die Anwohner sind evakuiert worden. Foto: David Inderlied / dpa

Wetter in den Hochwasserregionen soll trockener werden

6.35 Uhr: Das Wetter in den vom Hochwasser betroffenen Regionen wird zum Wochenbeginn besser. In der Nacht zum Montag waren keine Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mehr in Kraft. Die Meteorologen sagten abklingende Regenfälle an den Alpen voraus. Zwar seien tagsüber in Bayern vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Insgesamt stehe Deutschland in den nächsten Tagen mit recht trockener Luft jedoch ein relativ ruhiger Witterungsabschnitt bevor. Regnen soll es am Montag nur in Küstennähe, nach Süden hin erwartet der DWD viel Sonne, am Nachmittag in Bayern einige dichtere Quellwolken. Auch die Nacht zum Dienstag soll überwiegend trocken werden, im Süden und Südosten Bayerns kann etwas Regen fallen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 19 und 29 Grad, in der Nacht zwischen 15 und 17 Grad.

Bangen in Hochwasser-Gebieten noch nicht vorbei

5.45 Uhr: Während im Westen Deutschlands vorerst keine akute Unwetter-Gefahr mehr besteht, richten sich weiterhin bange Blicke auf einige Orte. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht an diesem Montag die von der Flutkatastrophe und großen Zerstörungen besonders betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. So wird er etwa an der Steinbachtalsperre in Euskirchen erwartet, wo ein Dammbruch zuletzt weiterhin nicht ausgeschlossen war.

In Bayern blieb derweil die Hochwasserlage im Süden und Osten des Bundeslandes angespannt, spitzte sich aber in der Nacht nicht weiter zu. In Passau stiegen die Pegel noch bis in die Nacht, verharrten dann aber auch hohem Niveau.

Bayern, Berchtesgaden: Die Bundesstraße 20 ist kurz vor der Ortschaft Berchtesgaden zur Hälfte von der Ramsauer Ache weggerissen worden (Aufnahme mit einer Drohne). Foto: Peter Kneffel / dpa

Hochwasser-News von Sonntag, 18. Juli: Laschet ärgert sich über Lachen während Steinmeier-Rede

22.44 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sein Lachen während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Hochwassergebiet als unpassend und unangemessen bezeichnet.

"Ich war den ganzen Tag unterwegs, es gab emotionale Begegnungen, die mich auch wirklich erschüttert haben. Und deshalb ärgere ich mich umso mehr über diese wenigen Sekunden", sagte der Kanzlerkandidat der Union der "Aktuellen Stunde" im WDR-Fernsehen. "Das war unpassend, es ist nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen."

Hochwasser: Drei Verdächtige nach Plünderungen in U-Haft

22.21 Uhr: Nach Plünderungen im vom Unwetter getroffenen Eschweiler bei Aachen sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft.

Das erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Fernsehansprache im WDR. Eschweiler ist besonders hart von den Auswirkungen des Hochwassers betroffen. "Es macht mich daher wütend, wenn ich höre, dass gerade jetzt Menschen in ihre verwüsteten Häuser zurückkehren und feststellen, dass Plünderer das wenige gestohlen haben, was ihnen noch geblieben ist", sagte Laschet.

Rathaus in Tel Aviv leuchtet in deutschen Farben

21.08 Uhr: Die israelische Küstenmetropole Tel Aviv hat ein Zeichen der Solidarität mit Deutschland gesetzt. Das Tel Aviver Rathaus wurde am Sonntagabend in den Farben der deutschen Flagge angeleuchtet. Israels neuer Präsident Izchak Herzog hatte zuvor sein Beileid ausgesprochen und Hilfe angeboten.

In einem Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb Herzog, er übermittle im Namen des Volkes Israel "in dieser Zeit der Zerstörung und des Verlusts unsere Freundschaft und Unterstützung des deutschen Volkes." Der Staat Israel stehe fest an Deutschlands Seite, "und wir sind bereit, in jeder möglichen Weise zu helfen."

Tonight, the Tel Aviv-Yafo City Hall lights up as the German flag in solidarity with the victims of the flood disaster. 🇮🇱🙏🙌🇩🇪 pic.twitter.com/RQYqqTTsP6 — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) July 18, 2021

Zahl der Hochwasser-Toten in Belgien steigt auf über 30

19.56 Uhr: Nach den Überschwemmungen in Belgien ist die Zahl der Todesopfer dort auf mindestens 31 gestiegen. Die Rettungsarbeiten seien eingestellt, erklärte das Krisenzentrum der Regierung am Sonntagabend. Nach 163 Vermissten werde noch gesucht. Im Mittelpunkt stünden nun zudem die Aufräumarbeiten und die Abschätzung der materiellen Schäden.

In den besonders betroffenen Regionen im Süden und Osten des Landes gehen Polizisten von Tür zu Tür, um mögliche weitere Hochwasseropfer zu finden. Viele Menschen hätten keine Möglichkeit zu telefonieren oder ihr Handy aufzuladen, erklärte das Krisenzentrum.

Kommentar: Zwischen Krisenmanagement und Polit-PR

19.38 Uhr: Naturkatastrophen sind zum einen eine politische Herausforderung: Es geht um Schadensermittlung, Hilfe und die richtigen Lehren. In der Stunde der Krise zählt jedoch auch die menschliche Dimension.

Die Leute haben ein feines Gespür, was authentisch ist und wo ein Schaulaufen vor den Wählern stattfindet. Und da kommt Armin Laschets Verhalten natürlich gar nicht gut an: Bei der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonnabend im nordrhein-westfälischen Erftstadt steht er im Hintergrund und scherzt mit Umherstehenden.

Wie eine verstörende Szene Laschets Image als fürsorgenden Landesvater konterkariert, kommentiert unser Redakteur Michael Backfisch.

Akute Lebensgefahr nach Erdrutsch in Erftstadt

19.28 Uhr: In Erftstadt-Blessem besteht nach Einschätzung von Experten in der Nähe einer Abbruchkante weiterhin akute Lebensgefahr. Das teilte Landrat Frank Rock nach einem Gespräch mit den Fachleuten vor Ort am Sonntag mit.

Die Stabilität des Untergrunds nach der Unwetterkatastrophe in dem besonders betroffenen Stadtteil müsse weiterhin überprüft werden. Eine abschließende Einschätzung sei noch nicht möglich.

In Erftstadt-Blessem NRW sind Häuser massiv unterspült worden und einige in eine nahe gelegene Kiesgrube gestürzt. Foto: imago images/Reichwei

Berchtesgaden: Vier Verletzte bei Unfall mit Rettern in

19.02 Uhr: Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) sind beim Einsatz im Flutgebiet von Berchtesgaden mit ihrem Lastwagen verunglückt. Vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, wie das Bayerische Rote Kreuz am Sonntag mitteilte. Der Wagen sei mit Sandsäcken beladen gewesen und auf der Salzbergstraße (B319) bergab auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei überschlug sich der Laster.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der 42-jährige THW-Fahrer zusammen mit seinem 25-jährigen Beifahrer unterwegs. In dem anderen Unfallauto saß ein Urlauber-Ehepaar aus der Oberpfalz. Deren Auto hatte sich bei dem Unfall überschlagen. Die Polizei vermutete, dass möglicherweise die Bremsen des Lasters heiß gelaufen waren. Die beiden THW-Helfer wurden schwer bis mittelschwer verletzt, das Ehepaar nur leicht.

Innenminister Seehofer besucht THW-Einsatzkräfte

18.50 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will morgen die von der Unwetter-Katastrophe besonders betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz besuchen. Er wird sich vor Ort ein Bild von der Arbeit des Technischen Hilfswerks (THW) machen. Das THW ist dem Bundesinnenministerium unterstellt.

Die Organisation hat den Angaben zufolge 2500 Helferinnen und Helfer in den Hochwassergebieten im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen, Keller abzupumpen, die Stromversorgung sicherzustellen und um Schuttberge abzutragen.

Seehofer wird am späten Vormittag an der Steinbachtalsperre in Euskirchen (NRW) erwartet. Gegen Mittag will Seehofer dann nach Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz fahren, um ein Krankenhaus zu besuchen. Dort hat das THW eine Trinkwasseraufbereitungsanlage installiert, damit das Krankenhaus weiterhin das nötige Trinkwasser bekommt. Dies war nötig geworden, nachdem die Wassermassen die Leitungen im Umfeld der Klinik beschädigt hatten.

Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) laufen durch eine ehemals überflutete Straße, auf der sich jetzt Trümmer stapeln. Foto: Marius Becker/dpa

Experten bewerten Lage an Steinbachtalsperre neu

18.35 Uhr: An der von einem Bruch bedrohten Steinbachtalsperre bei Euskirchen wollen Fachleute erst am Montag entscheiden, wann die Menschen in den evakuierten Gebieten in ihre Häuser zurückkehren können.

Ursprünglich war diese Entscheidung für heute geplant gewesen, allerdings floss das Wasser langsamer ab als erwartet. Experten gingen weiterhin davon aus, dass zwei Drittel des Wassers in der Talsperre abgelassen sein müssen, bis der Zustand als sicher gelten könne, teilte die Bezirksregierung Köln am Sonntag mit. Am Montag werde die Situation neu bewertet.

18.25 Uhr: Die Flut zeigt die Lücken beim Katastrophenschutz: Nur 8,8 Millionen Deutsche nutzen die Warn-App "Nina", Sirenen gibt es kaum noch. Lesen Sie dazu: Warum wurden die Menschen in den Flutregionen nicht gewarnt?

Bauarbeiten an Autobahnen werden Monate dauern

16.59 Uhr: Nach der Unwetterkatastrophe müssen sich Autofahrer auf den Autobahnen 1 und 61 im Süden Nordrhein-Westfalens noch monatelang auf Beeinträchtigungen einstellen. Bei den Kommunen Erftstadt und Swisttal hatten die Wassermassen Teile der Fahrbahn weggerissen. Die Schadensbegutachtung laufe noch, erst danach könnten die Bauarbeiten beginnen, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft des Bundes am Sonntag. Wie lange die Reparatur dauern werde, könne er nicht sagen. Sehr wahrscheinlich geht es aber um mehrere Monate.

Bis auf Weiteres gelten Vollsperrungen auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Erfttal und der Anschlussstelle Hürth in der einen Fahrtrichtung und in der anderen Fahrtrichtung vom Kreuz Köln-West bis nach Erfttal, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Die A61, die sich bei Erftstadt mit der A1 verbindet, ist in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim voll gesperrt.

Berchtesgaden: Innenstadt überflutet

16.01 Uhr: Im bayerischen Hochwassergebiet im Berchtesgadener Land waren nach offiziellen Angaben 890 Hilfskräfte in den besonders betroffenen Orten im Einsatz. Einsatzleiter Anton Brandner sprach von dramatischen Szenen. Heftige Regenfälle hatten am Samstagabend den Fluss Ache über die Ufer treten und Hänge abrutschen lassen. Zwei Menschen kamen nach Behördenangaben ums Leben. Ein Opfer starb dem Landkreis zufolge an einer natürlichen Ursache. Aber auch das könne mit dem Unwetter zusammenhängen.

Betroffen waren vor allem die Orte Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau. Feuerwehr und andere Hilfskräfte mussten zu Hunderten Einsätzen ausrücken - auch um Menschenleben zu retten. Von den Unwettern betroffen waren weiter nördlich auch Passau und der Bayerische Wald. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor weiteren Regenfällen in den Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den vom Hochwasser betroffenen Menschen in Südostbayern Hilfe und Unterstützung zugesichert. "Wir lassen da niemanden allein, ganz sicher nicht", sagte Söder am Sonntagnachmittag in Schönau am Königssee. Unabhängig von in Aussicht gestellten Hilfen des Bundes werde man auch in Bayern überlegen, wie man helfen könne. "Wir trauern um alle Opfer, wir beten mit den Angehörigen, wir wünschen allen, die noch betroffen sind, alles Gute", sagte Söder. Zudem dankte er den Rettungskräften, die Übermenschliches leisteten.

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat nach starkem Regen wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen Foto: dpa

Merkel lobt Föderalismus

15.05 Uhr: Kanzlerin Merkel hat die föderalen Strukturen in Deutschland gelobt. Dies sorge dafür, dass in solchen Situationen schnell Helferinnen und Helfer vor Ort seien, von THW, Feuerwehr, Bundeswehr und -polizei. "Das klappt schneller als man gucken kann", sagte die CDU-Politikerin.

Bürgermeister von Schuld bricht in Tränen aus

14.48 Uhr: Bei einem gemeinsamen Pressestatement in dem schwer getroffenen Ort Adenau ist der Bürgermeister des Ortes Schuld, Helmut Lussi, kurzzeitig in Tränen ausgebrochen. Lussi berichtete von den Zerstörungen im Ort. Schuld sei eigentlich gut auf Hochwasser vorbereitet gewesen, doch beim letzten Hochwasser habe der Pegel bei 3,60 Meter gelegen - am Donnerstag hätten die Pegelstände 8,87 Meter gezeigt. Die Wiederaufbaukosten allein für seine Gemeinde habe ein Sachverständiger auf mehr als 30 Millionen Euro geschätzt.

Bob- und Rodelbahn am Königssee schwer beschädigt

14.12 Uhr: Die heftigen Unwetter im Berchtesgadener Land haben auch die Bob- und Rodelbahn am Königssee schwer beschädigt. Teile der Weltcup-Bahn wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört, wie auf Bildern und Videos am Sonntag zu sehen war. Der Landkreis Berchtesgadener Land als Inhaber äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Details und der Schwere der Beschädigung auf der mehr als 1500 Meter langen Traditionsbahn in Schönau am Königssee.

"Es tut unendlich weh!", schrieb der mehrmalige Rodel-Weltmeister und Olympiasieger Felix Loch in den Sozialen Netzwerken neben einem Foto der schwer demolierten Rennstrecke. Sein Herz sei gebrochen, ergänzte der Berchtesgadener und äußerte die Hoffnung, dass sich niemand verletzt habe. Die frühere Rodlerin und Bobfahrerin Susi Erdmann schrieb bei Facebook mit einem weinenden Smiley: "Unfassbar... Meine ehemalige Heimbahn am Königssee wird einfach weggespült."

Merkel und Dreyer sprechen mit Rettungskräften

13.48 Uhr: Bei ihrem Besuch in Schuld im Ahrtal hat Bundeskanzlerin Angela Merkel großes Interesse an der Arbeit der Rettungskräfte gezeigt. Sie erkundigte sich nach der Statik der Gebäude und nach der Trinkwasserversorgung. "Sie glauben nicht, wie groß die Solidarität hier ist", sagt ein Angehöriger der Bundeswehr zu Merkel und Dreyer. Merkel kündigte an, im August wiederzukommen.

Landeschefin Malu Dreyer (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchen die Ortschaft Schuld. Foto: Christof STACHE / POOL / AFP

"Haben Sie noch irgendwelche Fragen, wo die Kanzlerin schon hier ist", fragte Merkel in einer kleinen Runde mit verantwortlichen Rettungskräften, die von Fernsehsendern wie n-tv gezeigt wurde. "Wir hoffen natürlich auf Ihre Unterstützung", sagte ein Beteiligter. Es werde einen Staatssekretärsausschuss zur Koordination geben, das Finanzministerium werde Gelder an die Länder überreichen, die es wiederum verteilen würden, sagte Merkel.

Gleichzeitig erwähnte sie, dass die "Baukonjunktur überhitzt" sei, Holz und andere Baumaterialien knapp. Auch ihre Begleiterin, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte: "Das wird Monate, Monate dauern." Es sei ihrer beider Absicht, unbürokratisch zu helfen.

Merkel: Hochwasser hat wohl mit Klimawandel zu tun Merkel: Hochwasser hat wohl mit Klimawandel zu tun

Kanzlerin Merkel ist im Katastrophengebiet eingetroffen

13.28 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Gegen Mittag war Merkel in der Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer von der Flutkatastrophe getroffen worden war. Die Kanzlerin wolle sich vor Ort ein Bild von der Lage machen, hieß es im Vorfeld. Begleitet wurde sie unter anderem von der Mainzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Der Ortsbürgermeister von Schuld, Helmut Lussi, begrüßte Merkel. Fernsehbilder zeigten sie auf einer Brücke im Gespräch mit Einsatzkräften. Für den Nachmittag ist ein Pressestatement in Adenau geplant.

Isar-Pegel steigt - Hochwasserwarnung für München

12.50 Uhr: In Bayern spitzt sich die Hochwasserlage allmählich zu. Auch in München warnen die Behörden inzwischen vor Hochwasser, der Pegel der Isar steigt weiter.

Hochwasser-Warnungen nun auch für München. Der Isar-Pegel steigt und steigt 👇 pic.twitter.com/8tnELBYyzg — Stefan Leifert (@StefanLeifert) July 18, 2021

Hochwasserlage an Mosel und Saar entspannt sicht

12.02 Uhr: Die Hochwasserlage an Saar und Mosel entspannt sich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes prägt Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen im Moseleinzugsgebiet. "Am heutigen Sonntag und am Montag bleibt es vielfach trocken. Bis einschließlich Freitag ist voraussichtlich nicht mit weiteren Niederschlägen zu rechnen", hieß es am Sonntag in Offenbach. "Es werden keine warnwürdigen Wettererscheinungen erwartet."

An der Obermosel fallen die Wasserstände bereits, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag berichtete. Am Pegel Perl wurde der Höchststand von 5,21 Metern am Samstagnachmittag erreicht. Am Pegel Trier werde die Meldehöhe von 6 Metern voraussichtlich in Kürze unterschritten. "Auch im Verlauf der kommenden Woche werden die Wasserstände an der gesamten Mosel weiter deutlich fallen." Auch an der Saar sei weiterhin mit fallenden Wasserständen zu rechnen.

Sinkende Pegelstände in Wassenberg - keine Entwarnung

11.55 Uhr: Nach dem Bruch eines Damms der Rur gibt es noch keine Entwarnung im nordrhein-westfälischen Wassenberg. Zwar seien sinkende Wasserpegel in allen Ortsteilen zu beobachten und die Wassermassen könnten zunehmend wieder über die Kanalisation aufgenommen werden. Im teilweise unter Wasser stehenden Stadtteil Ophoven könnten aber weitere Dammbrüche noch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, teilte die Stadt am Sonntag mit.

"Die Lage ist recht unüberschaubar", sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Etwa 700 Bewohner von Ophoven an der Grenze zu den Niederlanden hatten in der Nacht zum Samstag ihre Häuser verlassen müssen. Man prüfe derzeit, welche Bewohner in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren dürfen. Einige Straßen konnten wieder genutzt und an das Stromnetz angeschlossen werden, hieß es bei der Stadt.

Scholz kündigt Soforthilfen an

11.32 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Soforthilfe von mehr als 300 Millionen Euro für die Opfer der Flutkatastrophe angekündigt. Am Mittwoch wolle er dem Bundeskabinett den Plan für die Soforthilfe vorlegen, sagte Scholz der "Bild am Sonntag".

Scholz sagte der Zeitung, beim vorherigen Flutdesaster sei eine Soforthilfe des Bundes von "deutlich mehr als 300 Millionen Euro" nötig gewesen: "Da wird jetzt sicher wieder so viel gebraucht."

Sanitäterin und Notarzt retten Patienten aus brennendem Rettungswagen

10.52 Uhr: Im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein haben eine Rettungssanitäterin und ein Notarzt am Samstag zwei Menschen aus einem brennenden Krankenwagen gerettet. Die beiden hätten zwei demenzkranke Senioren aus dem Hochwassergebiet Ahrweiler nach Linz bringen wollen, als plötzlich starker Rauch aus dem Motorraum drang, teilte die Polizei in Linz am Samstagabend mit. Dann habe der Wagen zu brennen begonnen.

Die Besatzung sei "geistesgegenwärtig und todesmutig" zu den beiden Senioren geeilt und habe sie gerettet, wobei die Sanitäterin die nicht gehfähige Patientin sogar herausgetragen habe. Die junge Frau sei dabei leicht verletzt worden und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die beiden Senioren blieben unverletzt.

Zahlreiche Sauerstoffflaschen seien durch die enorme Hitze explodiert, hieß es weiter. Die Feuerwehr habe daher nur unter großen Schwierigkeiten löschen können. Durch die Hitzeeinwirkung sei der Rettungswagen teilweise mit der Fahrbahn verschmolzen.

Menschen in Erftstadt suchen Angehörige

10.17 Uhr: In der vom Hochwasser besonders betroffenen Ortschaft Erftstadt westlich von Köln suchen zahlreiche Menschen nach ihren Angehörigen. Bisher wurden laut Angaben der Stadt bei der am Samstag eröffneten "Personenauskunftsstelle" 59 Menschen gemeldet, deren Aufenthaltsort ungewiss ist. 16 davon kämen aus Erftstadt.

Unter den Gesuchten seien auch Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung, die am Samstag evakuiert werden musste. Viele Menschen wüssten nicht, wo ihre Angehörigen sein könnten, weil etwa das Telefonnetz zusammengebrochen war, erklärte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises am Sonntag.

Den Angaben der Stadt zufolge konnten Einsatzkräfte bislang 70 Fahrzeuge bergen, 25 stünden noch im Wasser. Bislang wurden keine Menschen in den Autos und Lastwagen entdeckt. Zwei Fahrzeuge konnten Helfer bislang nicht sichten, weil sie unter einen Lkw lagen.

Energieversorger rechnet mit Schäden in zweistelliger Millionenhöhe

10.11 Uhr: Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat auch das Kohlekraftwerk Weisweiler und andere Standorte des Energiekonzerns RWE getroffen. Das Unternehmen schätzte die Schäden am Samstag auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Die Stromerzeugung des Kraftwerks Weisweiler bei Eschweiler laufe nur mit reduzierter Kraft, teilte RWE in Essen mit. Am Donnerstag habe der Fluss Inde bei Lamersdorf einen Deich überspült und sei in den Tagebau Inden gelaufen. Von dort wird das Kraftwerk mit Braunkohle versorgt. Zwar habe sich die Lage mit sinkenden Pegelständen stabilisiert. Ziel sei, Ende kommender Woche in Inden erstmals wieder Kohle zu fördern. Es sei aber noch unklar, wann der Tagebau und die Stromerzeugung wieder in vollem Umfang arbeiten könnten.

Bahnstrecke bei Bad Schandau gesperrt

10.08 Uhr: Nach starken Regenfällen ist die Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und dem tschechischen Dečin gesperrt. "Züge des Fernverkehrs enden und beginnen in Dresden Hauptbahnhof", informierte die Deutsche Bahn am Samstagabend im Internet. Im Fernverkehr ist die Verbindung Hamburg-Berlin-Dresden-Prag betroffen. Es seien keine Reisenden mehr auf freier Strecke, versicherte eine Bahnsprecherin am späten Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Störung werde voraussichtlich bis Sonntagnachmittag dauern.

Altmaier schlägt Hilfspauschale vor

9.59 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schlägt eine Pauschale von bis zu 10.000 Euro für Unternehmen vor, die von der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands und der Corona-Krise betroffen sind. "Ich plädiere für eine Corona-Flutpauschale von bis zu 10.000 Euro für Unternehmen, die es doppelt schlimm getroffen hat", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag".

Peter Altmaier (CDU) bei einem Termin. Foto: dpa

Die Existenzgrundlage von vielen Unternehmen in den Tourismus- und Weinbaugebieten sei zerstört. Er erwarte aber auch von den Versicherungen, jetzt schnell die Schadenssummen auszuzahlen, und dass sich die Geschäftspartner getroffener Unternehmen kulant zeigten.

Gebirgsbach in Oberstdorf schwillt gefährlich an

9.47 Uhr: Der heftige Regen hat in den Allgäuer Alpen nahe Oberstdorf in einem Tal zu einem bedrohlichen Anschwellen eines Baches geführt. Im Stillachtal habe sich durch querliegendes Holz das Wasser gefährlich angestaut, sagte der Kommandant der Oberstdorfer Feuerwehr, Peter Vogler, in der Nacht zum Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Sollte sich diese natürlichen Sperre plötzlich lösen, könne es eine Flutwelle in Richtung Oberstdorf geben. Die Feuerwehr stelle zum Schutz Betonbarrieren beim Langlaufstadion südlich des Ortskerns von Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) auf. Sie sollen mögliche Wassermassen umleiten.

Versicherungsbranche kritisiert mangelnde Anpassung an Klimafolgen

9.38 Uhr: Die Versicherungsbranche fordert nach den verheerenden Fluten im Westen Deutschlands die Politik zum Umdenken auf. "Klimafolgenanpassung kommt vielerorts zu kurz", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der "Welt am Sonntag". Noch immer werde in Überschwemmungsgebieten gebaut, würden Flächen ungehindert versiegelt und stauten sich auf kommunaler Ebene Investitionen in Präventionsmaßnahmen. "Hier gilt es umzusteuern, sonst setzt sich eine Spirale aus weiteren Katastrophen und steigenden Schäden in Gang, die erst teuer und irgendwann unbezahlbar wird", sagte Asmussen. Es zeichne sich ab, dass das aktuelle Jahr eines der schadenträchtigsten der jüngeren Vergangenheit werde.

Der Deutschlandchef des französischen Versicherungskonzerns Axa, Alexander Vollert, bezeichnete die Schwere der Sachschäden und die große regionale Ausbreitung als einmalig. "Wir reden hier nicht von Überschwemmungen, sondern von Sturmfluten in großem Stil", sagte Vollert der Zeitung.

Wasser an Steinbachtalsperre fließt langsamer ab als erwartet

9.24 Uhr: An der von einem Bruch bedrohten Steinbachtalsperre bei Euskirchen fließt das Wasser langsamer ab als erwartet. Deshalb sollen Experten am Sonntag die noch immer angespannte Lage am Staudamm neu bewerten, wie die Bezirksregierung Köln auf Twitter mitteilte. Die ursprünglich geplante Prognose, am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr Entwarnung geben zu können, kann den Angaben zufolge deshalb nicht gehalten werden.

Aus der Talsperre wird Wasser abgelassen, um Druck von dem Damm zu nehmen. Der Wasserstand sinke aber langsamer als erwartet, hieß es am Samstagabend. Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn die Talsperre zu zwei Dritteln entleert sei. Bis dahin bestehe weiter akute Dammbruchgefahr, wie die Bezirksregierung am Samstag warnte. Die Orte Swisttal und Rheinbach unterhalb der Steinbachtalsperre an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz waren evakuiert worden.

Lage in Österreich spitzt sich zu

7.38 Uhr: Sintflutartige Regenfälle haben in der Nacht zum Sonntag auch weitere Teile Österreichs erfasst. Sowohl in Salzburg als auch in Tirol und der Bundeshauptstadt Wien waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, wie die Agentur APA meldete. Im Stadtgebiet von Hallein sei Zivilschutzalarm ausgelöst worden, ebenso wie in Mittersill im Pinzgau sowie in Kufstein in Tirol.

In Hallein überfluteten die Wassermassen Teile der Altstadt. Ein Bach hatte sich am Abend zu einem reißenden Strom entwickelt, bestätigte die Polizei am Samstag entsprechende Videos, die im Internet zu sehen waren. Nach Angaben der Feuerwehr lagen am späten Abend keine Meldungen über Vermisste, Verletzte oder gar Tote vor.

Überschwemmte Altstadt von Hallein: Die sintflutartigen Regenfälle bedrohen jetzt Sachsen, Bayern und den Westen Österreichs. Foto: Vogl-Perspektive.At/ Mike Vogl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Kufstein werden die Menschen aufgefordert, Gebäude nicht zu verlassen und sich in höhere Stockwerke zurückzuziehen. Im Stadtgebiet erreichte das Wasser der Zulaufbäche des Inns bereits die Straßen. Wegen möglicher Erdrutsche wurde ein Teil der Felbertauernstraße gesperrt.

Passau: Polizei schleppt vorsorglich Autos ab

6.32 Uhr: Im bayerischen Passau steigen die Wasserstände der Flüsse stündlich weiter an. Die Polizei schleppte vorsorglich Autos an Parkplätzen an der Donau ab, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Anwohner hätten trotz Hochwasserwarnungen versäumt, ihre Fahrzeuge umzuparken. "Wenn wir sie nicht abschleppten, dann schwimmen die Dinger bis Österreich", sagte die Polizeisprecherin. Der Pegel der Donau war nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes im Laufe des Samstags um fast zwei Meter auf 7,80 Meter gestiegen. Der Wasserstand der Inn stieg in den vergangenen zwölf Stunden von 3,30 auf 5,40 Meter.

Forschungsministerin fordert bessere Vorbereitung auf Starkregen

5.40 Uhr: Forschungsministerin Anja Karliczek hat eine bessere Vorbereitung auf Starkregen, Hitze oder Sturm gefordert. "Auch als Lehre aus der Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands muss die Forschung zu solchen Extremwetter-Ereignissen in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden", sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion. "Ziel muss eine Verbesserung der Vorhersage und Vorsorge sein."

Der Trend zu extremen Wetterphänomenen auch als Folge des Klimawandels halte unvermindert an, mahnte Karliczek. "Im Schnitt haben sich diese Ereignisse extremer Niederschläge, Hitze oder Sturm in den letzten dreißig Jahren nahezu verdoppelt." Derzeit flössen pro Jahr rund 65 Millionen Euro in die Forschung zu Klimaauswirkungen. "Nach der Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sollten wir darüber nachdenken, die Initiativen im Bund und den Ländern noch einmal zu verstärken", so die Ministerin. "Es geht um den Schutz von Menschenleben und um den Schutz von Eigentum und unschätzbaren Kulturgütern."

Zahl der Toten steigt auf mehr als 150

3.45 Uhr: Die Zahl der Todesopfer durch die Unwetterkatastrophe in Deutschland ist nochmals deutlich gestiegen und liegt nun bei 156. Wie das Polizeipräsidium in Koblenz am frühen Sonntagmorgen mitteilte, erhöhte sich die Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz um weitere zwölf auf 110. Die Behörde äußerte die Befürchtung, "dass noch weitere Todesopfer hinzukommen". Zahlreiche Menschen in Rheinland-Pfalz sowie in Nordrhein-Westfalen galten weiterhin als vermisst.

In NRW waren bis Samstagabend 45 Tote gezählt worden. Zudem kam mindestens ein Mensch bei Überschwemmungen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ums Leben.

Städte- und Gemeindebund fordert Überprüfung des Bevölkerungsschutzes

1.00 Uhr: Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands fordert der Städte- und Gemeindebund eine grundlegende Reform des Bevölkerungsschutzes. "Die Katastrophe zeigt einmal mehr, dass wir den zivilen Bevölkerungsschutz neu, besser und nachhaltiger aufstellen müssen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dieser Redaktion. "Dabei sollte insbesondere das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowohl personell als auch was die inhaltliche Zuständigkeit angeht deutlich gestärkt werden."

Darüber hinaus müssten die Frühwarnsysteme verbessert werden. "Zunächst war bei dieser Katastrophe der Eindruck entstanden, es handele sich um einen großen Starkregen, ohne dass das dramatische Ausmaß kommunziert worden ist", kritisierte Landsberg. "Deswegen sind viele Bürgerinnen und Bürger von der Flutkatastrophe überrascht worden." Erschwerend sei hinzugekommen, dass auch die Mobilfunknetze sehr schnell ausgefallen seien.

Der kommunale Spitzenvertreter sprach sich dafür aus, die Warnsysteme - die es im Kalten Krieg durch Sirenen flächendeckend gab - zu ertüchtigen. Sie sollten mit entsprechender Digitalisierung zum Kommunikationsnetz ausgebaut werden, "das auch noch funktioniert, wenn flächendeckend der Strom ausgefallen ist". Ein batteriebetriebenes Radio gehöre in jeden Haushalt.

Hochwasser-News vom Samstag 17. Juli: Regen lässt Wasserstände steigen - Warnung für Neiße und Spree

21.49 Uhr: Das Landeshochwasserzentrum Sachsen hat vor einem Anschwellen von Bächen und Flüssen im Gebiet der Lausitzer Neiße und der Spree gewarnt. Lokal sei mit Alarmstufe 2 an Pegeln zu rechnen, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit.

Grund sind erwartete Unwetter, die am Samstag gebietsweise Regen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter bringen könnten; punktuell seien bis zu 80 Liter und damit extremes Unwetter möglich, hieß es. "Mit dem Aufleben der Gewittertätigkeit und Starkregen ist in den Gebieten mit bereits erhöhter Bodenfeuchte insbesondere in den kleineren Fließgewässern mit einem sehr schnellen Anstieg der Wasserführung zu rechnen."

Hochwasser-Lage weiterhin unübersichtlich

21.20 Uhr: Im Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen spricht die Polizei von einer "Großschadenslage". Mit Hilfe von Tauchern sucht die Einsatzkräfte dort nach Vermissten. Rund 200 Beamte seien außerdem dafür abgestellt, "Hab und Gut der von der Naturkatastrophe getroffenen Menschen zu schützen und sogenannten Katastrophentourismus zu verhindern", erklärt die Polizei.

Im Raum Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bezifferten die Behörden die Zahl der Vermissten mit 300. Im Kreis Euskirchen sei zudem der Verbleib von mehr als 70 Menschen ungeklärt. Die Lage war wegen unterbrochener Telefonnetze allerdings weiterhin schwer zu überblicken.

Ein riesiges Erdloch verschluckt die Wassermassen in Erftstadt-Blessem: Durch die Überschwemmungen kommt es in Erftstadt zu Unterspülungen des Bodens und von Häusern. Foto: dpa

Zahl der Toten nach Überschwemmungen in Belgien auf 27 gestiegen

20.37 Uhr: Nach den schweren Überschwemmungen im Osten Belgiens hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 27 erhöht. Von 103 weiteren Menschen sei der Verbleib nicht geklärt, wie die Behörden am Samstagabend mitteilten. Er hoffe jedoch, dass die meisten der potenziell Vermissten bisher einfach noch nicht erreicht werden konnten, sagte ein Sprecher des belgischen Krisenzentrums der Nachrichtenagentur AFP.

Das Krisenzentrum hatte die Zahl der infolge der Unwetter vermissten Menschen zuletzt am Freitag auf 20 beziffert. Von den Überschwemmungen seit Donnerstag betroffen waren rund 120 Gemeinden besonders im Osten des Landes. Inzwischen besserte sich das Wetter, und das ganze Ausmaß der Zerstörung wurde sichtbar. Die Regierung rief für Dienstag einen nationalen Trauertag aus.

Rettungswagen mit Demenzkranken aus Hochwassergebiet fängt Feuer

19.57 Uhr: Dramatische Sekunden in einem Rettungswagen: Das Fahrzeug sollte am Samstag zwei demenzkranke Senioren aus dem Ahrweiler Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz ins Krankenhaus nach Linz bringen, als starker Rauch aus dem Motorraum kam. Wie die Polizei mitteilte, stoppte der Notarzt das Fahrzeug. Wenig später schlugen Flammen aus dem Motorraum, und der Rettungswagen begann zu brennen.

"Geistesgegenwärtig und todesmutig" hätten der Notarzt und die 24 Jahre alte Rettungssanitäterin die Senioren aus dem völlig verrauchten Wagen gerettet. "Hierbei hob die 24-jährige die nicht gehfähige Seniorin kurzerhand hoch und trug sie aus dem Fahrzeug." Die Rettungssanitäterin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Senioren wurden nicht verletzt.

Zahl der Toten bei Unwetterkatastrophe steigt in NRW auf 45

18.56 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe auf 45 gestiegen. Das teilte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Samstagabend mit. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer gegenüber Freitag um zwei erhöht.

Keine Toten wurden bislang bei der Bergung der Fahrzeuge auf der überfluteten Bundesstraße 265 bei Erftstadt gefunden, wie ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises berichtete. Bei der Überprüfung der insgesamt 28 Autos und Lastwagen, die von den Wassermassen überspült worden waren, kamen auch Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zum Einsatz.

Erdrutsch in Blessem - Experten prüfen Abbruchkante

18.25 Uhr: In Erftstadt-Blessem wollen Fachleute am Sonntag die Stabilität des Untergrunds nach der Unwetterkatastrophe überprüfen. Die Experten sollen nach Angaben der Stadt die Abbruchkanten eines Erdrutsches untersuchen. Die Lage sei unverändert angespannt, da noch keine Klarheit zu den Bodenverhältnissen bestehe. In Blessem war durch die Fluten ein riesiger Krater entstanden, mindestens drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg stürzten ein.

Der Ortsteil war evakuiert worden. Das Betretungsverbot bestehe weiter fort, teilte die Stadt mit. Die Polizei sichere den Ortsteil. Eine Rückkehr der Bewohner sei derzeit noch nicht möglich, da insbesondere im Bereich des Erdrutsches Lebensgefahr bestehe.

Kritik an Laschet wegen Video

17:48 Uhr: Ein Video sorgt unter dem Hashtag #LaschetLacht in den sozialen Netzwerken für Empörung und Unverständnis. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Vordergrund ernst ein Interview zum Unwetter, hinten ist Ministerpräsident Armin Laschet mit seiner Entourage zu sehen. Während Steinmeier sein Mitgefühl ausdrückt, wird im Hintergrund herumgealbert. Lesen Sie hier die Meldung: Hochwasser: Lachender Armin Laschet sorgt für Kritik

In 5 Tagen hat #Laschet ...

... Wahlkampf gemacht, während NRW absoff.

... dreimal innerhalb kurzer Zeit seine Meinung zum Klimaschutz verändert.

... patzige Interviews gegeben.

... in #Erftstadt Witze gemacht. #LaschetLacht.



Baerbock wäre damit erledigt.pic.twitter.com/QJWUMcZRbH — Maximilian Rieger (@mjrieger) July 17, 2021

Laschet besucht Notunterkunft

16.47 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Samstag in Erftstadt ein Unterkunft für durch das Hochwasser wohnungslos gewordene Menschen besucht. In der zum Aufenthaltsraum umfunktionierten Kantine eines Gymnasiums traf der CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat mit etwa 20 Bewohnern zusammen, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete.

Dort waren Frauen mit Kindern, Paare und Alleinstehende versammelt. Nach Auskunft der Bürgermeisterin von Erftstadt sind mehrere hundert Menschen in Unterkünften. Anschließend sah sich der Ministerpräsident Kleiderspenden für die Menschen an, die ihr Obdach verloren haben. Zuvor hatte er zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Hochwasser-Retter von Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen getroffen.

Überflutungsgefahr unterhalb der Steinbachtalsperre noch nicht gebannt

16.09 Uhr: Im Hochwassergebiet in Nordrhein-Westfalen besteht für das Gebiet rund um die Steinbachtalsperre weiterhin Überflutungsgefahr. Die Bezirksregierung Köln teilte am frühen Samstagnachmittag mit, dass der Absperrdamm an der Steinbachtalsperre noch versagen könnte. Große Teile des Damms seien durch Überströmung weggebrochen, gleichzeitig laste ein enorm hoher Druck auf dem Damm. Vorsorglich seien weitere Evakuierungen im Bereich der Talsperre geplant.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) pumpten auch am Samstag Wasser aus dem Stausee ab; am Freitagabend schon hatte der durch Geröll verstopfte Grundablass geöffnet werden können. Eine Entwarnung könne nach Experteneinschätzung allerdings erst bei einer Zweidrittel-Entleerung gegeben werden, warnte die Bezirksregierung am Samstag.

Polizei startet im Hochwassergebiet Ahrweiler neue Suche

15.02 Uhr: Nach der Hochwasserkatastrophe will die Polizei in den besonders schwer zugänglichen Regionen im Raum Ahrweiler mit Hubschraubern nach weiteren Opfern der Flut suchen. Das Gebiet werde in Sektoren eingeteilt, und es würden Luftaufnahmen gemacht, teilte die Polizei in Koblenz am Samstag mit. Die Sektoren würden dann von Einsatzkräften systematisch abgesucht. Die Suche soll Sonntagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen sein. Über weitere Suchen werde dann entschieden.

Bundespräsident Steinmeier in Erftstadt

14.30 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu anhaltender Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands aufgerufen. "Die Unterstützungsbereitschaft, sie muss anhalten, im Großen wie im Kleinen", sagte er am Samstag bei einem Besuch im nordrhein-westfälischen Katastrophengebiet an der Erft.

Vielen Menschen in den Hochwassergebieten sei "nichts geblieben, außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen", sagte Steinmeier in Erftstadt. Der Bundespräsident hatte sich zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) über die Lage in Erftstadt informiert, wo in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser und Autos weggespült worden waren.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) gibt nach seinem Besuch in Erftstadt ein Pressestatement. Foto: Marius Becker/dpa

Laschet spricht von "Jahrhundertkatastrophe"

14.05 Uhr: Bei ihrem Besuch im besonders schwer von der Flutkatastrophe betroffenen Erftstadt haben sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei den unzähligen Helferinnen und Helfern bedankt und deren unermüdlichen Einsatz gelobt. Laschet bezeichnete das Hochwasser dabei als "Jahrhundertkatastrophe" und "nationale Aufgabe" und sagte zu, den betroffenen Regionen helfen zu wollen. Es werde "sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt", so der Kanzlerkandidat.

Frank-Walter Steinmeier und Armin Laschet (3.v.l., CDU) sprechen in Erftstadt mit Landrat Frank Rock. Foto: dpa

Niederlande kämpfen gegen Hochwasser

13.23 Uhr: Im Süden der Niederlande haben die Anwohner entlang der Maas am Samstag mit Sandsäcken und Schutzmaßnahmen den Kampf gegen das Hochwasser fortgesetzt. Mit einem Absinken des Wassers wurde in Roermond am Sonntagmorgen und in Venlo am Sonntagabend gerechnet, teilten die Behörden mit.

In Venlo an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen war am Freitag ein Krankenhaus mit 200 Patienten vorsorglich evakuiert worden. In der Stadt und umliegenden Orten wurden Tausende Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgerufen. Zwar richteten die Fluten erhebliche materielle Schäden an, Berichte über Verletzte gab es aber nicht.

Unterdessen riefen die Behörden Schaulustige auf, zu Hause zu bleiben, und drohten mit Bußgeldern. Wie die Stadt Venlo mitteilte, überwachte die Polizei auch aus der Luft die evakuierten Gebiete und die Deiche.

Wegen Hochwasser: JVA Euskirchen geräumt

12.57 Uhr: Nach der Unwetterkatastrophe im Rheinland ist die Justizvollzugsanstalt Euskirchen weitgehend geräumt worden. Die Versorgung mit Strom und Wasser sei gestört, sagte ein Sprecher der Landesjustizvollzugsdirektion NRW am Samstag.

Ein Teil der Gefangenen sei deshalb in andere Anstalten verlegt worden, für andere gebe es Vollzugslockerungen wie Langzeitausgänge. Einige Häftlinge seien auch in Euskirchen geblieben. Euskirchen ist eine Haftanstalt des offenen Vollzugs mit etwa 380 Plätzen. Der Kreis Euskirchen gehört zu den besonders stark vom Hochwasser betroffenen Teilen von Nordrhein-Westfalen. Die "Bild-Zeitung" hatte zuerst berichtet.

Blessem weiträumig abgesperrt

12.19 Uhr: Die Polizei hat den Erftstadter Ortsteil Blessem mit eingestürzten Wohnhäusern am Samstag großräumig abgesperrt. Grund sei eine Unterspülung der Abrisskante, man wisse nicht, ob weiter Gefahr drohe, sagte ein Polizeibeamter an der Absperrung. In dem Ortsteil der von Hochwasser besonders getroffenen Stadt Erftstadt waren mindestens drei Wohnhäuser und Teile einer Burg eingestürzt. Die Zufahrtsstraßen nach Blessem wurden mit weiß-roten Bändern abgesperrt, an einer anderen Stelle standen Polizeibeamte auf der Fahrbahn.

Bundewehr setzt Radpanzer ein

11.30 Uhr: Auf der Bundesstraße 265 bei Erftstadt in Nordrhein-Westfalen hat die Bundeswehr begonnen, die von den Fluten eingeschlossenen Fahrzeuge mit Radpanzern zu bergen. Menschen seien in den Lastwagen und Autos bisher nicht entdeckt worden, teilte die Feuerwehr der Stadt Erftstadt am Samstag mit.

Auf der B265 waren zahlreiche Fahrzeuge überspült worden. Eine Sprecherin des Rhein-Erft-Kreises hatte am Freitag gesagt, es sei unklar, ob alle Insassen es rechtzeitig aus ihren Wagen geschafft hätten, als sie von den Wassermassen überrascht wurden.

Auf der B265 bei Erftstadt suchen Soldaten nach Überlebenden und Opfern des Hochwassers. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Warnung vor Infektionskrankheiten

11.22 Uhr: In Hagen weist das Amt für Brand- und Katastrophenschutz auf die erhöhte Gefahr hin, an Infektionskrankheiten zu erkanken, wie die "Westfalenpost" berichtet. Bei Aufräumarbeiten könne es zu einer stärkeren Verbreitung von fäkal-oral übertragbaren Krankheiten kommen. Der direkte Kontakt mit Schmutzwasser, Tierkadavern, Schlamm und verunreinigten Flächen sei zu vermeiden, wie es weiter heißt. Die Aufräumarbeiten sollten nur mit Schutzhandschuhen durchgeführt werden.

Polizei warnt vor freiliegenden Stromleitungen

11.01 Uhr: Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat die Polizei wegen der zerstörten regionalen Infrastruktur vor den Gefahren freiliegender Stromleitungen gewarnt. "Unter Umständen können Stromleitungen auch noch aus mehreren Metern auch ohne direkten Kontakt lebensgefährlich sein", teilte die Polizei am Samstag in Koblenz mit. Menschen in der betroffenen Region sollten großen Abstand halten und sich nicht in Gefahr bringen. Ein Hubschrauber mit Fachleuten an Bord solle die Gefahr nun prüfen, sagte ein Sprecher.

Zerstörungen durch Hochwasser in Erftstadt "verheerend"

11.00 Uhr: Die Bürgermeisterin des vom Unwetter stark getroffenen Ortes Erftstadt in Nordrhein-Westfalen, Carolin Weitzel, hat das Ausmaß der Zerstörung als "verheerend" bezeichnet. Sie sei "sehr froh", dass bislang keine Todesopfer gefunden worden seien, sagte sie am Samstag im Deutschlandfunk. Viele hundert Menschen seien aber unmittelbar betroffen; sie benötigten jetzt unbürokratische und einfache Hilfe.

Erftstadt brauche für die Aufräumarbeiten technische Ausrüstungen, sagte Weitzel weiter. "Wir werden die umliegenden Kommunen um Amtshilfe bitten. Wir brauchen Fachkräfte und Personal."

Luftbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung in Erftstadt-Blessem. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Bundeswehr setzt Radpanzer in Erftstadt ein

10.56 Uhr: Auf einer Bundesstraße bei Erftstadt hat die Bundeswehr mit Radpanzern begonnen, die von den Fluten eingeschlossenen Fahrzeuge zu bergen. Personen seien in den Lastwagen und Autos bisher nicht entdeckt worden, teilte die Feuerwehr der Stadt Erftstadt mit.

Polizei sendet Appell

10.22 Uhr: Mit einem eindringlichen Appell hat sich die Polizei in Rheinland-Pfalz zum Start ins Wochenende über Twitter an potenzielle Hochwassertouristen und Gaffer gewandt. "Es ist nicht an der Zeit für Touren in einem Katastrophengebiet", hieß es am Samstag von der Polizei in Mainz. Denn viele Menschen hätten dort gerade erst "großes Leid und Verluste erfahren". Während des Katastropheneinsatzes seit Donnerstag war es bereits zu Behinderungen durch Schaulustige gekommen.

Tausende Helfer im Einsatz

9.58 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Landesregierung mehr als 19.000 Einsatzkräfte an den Rettungsarbeiten beteiligt. Die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs Nordrhein-Westfalen tausche sich rund um die Uhr zur aktuellen Lage bei der Hochwasserkatastrophe aus und helfe landesweit bei der Koordinierung, hieß es am Samstagmorgen in Düsseldorf.

Schwere Schäden in Ahrweiler

10.01 Uhr: Durch das Abfließen der Wassermassen werden die von den Fluten angerichteten Schäden an Ahr und Mosel sichtbar. Auch die Infrastruktur hat schweren Schaden genommen: In dem besonders stark betroffenen Landkreis Ahrweiler sind Straßen gesperrt und Brücken zerstört, der Zugverkehr ist in Rheinland-Pfalz wegen der Überflutungen weiterhin massiv beeinträchtigt. Hunderte Rettungskräfte sind auf der Suche nach Toten, Verletzten und Vermissten. Bei dem Schadensausmaß sei mit weiteren Opfern zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. "Der Einsatz läuft auf Hochtouren."

Zahl der Toten steigt weiter

9.19 Uhr: Nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Toten weiter. In Rheinland-Pfalz meldete die Polizei am Samstagmorgen über 90 Opfer allein im Raum Ahrweiler. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Todesopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf mehr als 133. Allerdings wurden zahlreiche Menschen weiterhin vermisst. Die Lage in den betroffenen Regionen blieb auch in der Nacht zu Samstag stark angespannt und unübersichtlich.

Rettungsaktion läuft auf Hochtouren

8.56 Uhr: Nach der Flutkatastrophe in der Region Ahrweiler sind auch am Samstag Hunderte Rettungskräfte in Rheinland-Pfalz auf der Suche nach weiteren Opfern und Vermissten. Die Polizei geht bislang von mehr als 90 Todesopfern und über 600 Verletzten aus. Bei dem Schadensausmaß sei mit weiteren Opfern zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. "Der Einsatz läuft auf Hochtouren."

Lage in Erftstadt-Blessem weiter unübersichtlich

08.30 Uhr: In der besonders vom Hochwasser betroffenen nordrhein-westfälischen Ortschaft Erftstadt-Blessem gibt es bislang keine bestätigten Todesopfer. Das sagte ein Kreisprecher am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage in Blessem sei derweil weiter angespannt.

In anderen Teilen des Kreises gingen die Pegelstände unterdessen zurück, im Norden habe man Evakuierungen aufheben können. Da die Arbeiten der Rettungskräfte im Bereich Blessem noch in vollem Gange sind, könne man nicht ausschließen, noch Todesopfer zu finden. Belastbare Zahlen zu Vermissten gebe es nicht.

Im Stadtteil Blessem waren mindestens drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg eingestürzt. "Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht", hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf gesagt.

Lage nach Dammbruch angespannt

8.00 Uhr: Nach dem Bruch eines Damms der Rur ist im nordrhein-westfälischen Wassenberg (Kreis Heinsberg) der Stadtteil Ophoven evakuiert worden. Die Lage war am frühen Morgen laut Mitteilung der Stadt weiter angespannt. Der zuständigen Kreispolizei Heinsberg und der Bezirksregierung Köln waren am Morgen aber keine besonderen Vorkommnisse aus der Nacht bekannt.

Wie die Bezirksregierung am Freitagabend mitgeteilt hatte, waren rund 700 Anwohner von der Evakuierung betroffen. Für zwei weitere Stadtteile - Effeld und Steinkirchen - gab es in der Nacht weiter eine Vorwarnung, dass es zur Evakuierung kommen könnte. "Insgesamt stagnieren die dortigen Wasserpegel derzeit", teilte die Stadt Wassenberg am frühen Samstagmorgen mit.

Wie groß der Schaden durch den Dammbruch ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Rur hat ihre Quelle in der Eifel und mündet bei Roermond in den Niederlanden in die Maas. Laut WDR sieht Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer (CDU) einen möglichen Grund für den Dammbruch auf niederländischer Seite: Dort seien Schleusenklappen geschlossen worden, so dass es zum Rückstau der Wassermassen gekommen sei.

News zum Hochwasser und Unwetter vom Freitag, 16. Juli: Baerbock fordert nach Besuch in Rheinland-Pfalz "dreifache nationale Kraftanstrenung"

22.30 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat das Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz besucht. Ihre Eindrücke von dort schilderte sich am Freitagabend in eindringlichen Nachrichten bei Twitter. Die Gespräche mit Betroffenen gingen "unter die Haut", so Baerbock. Beeindruckt zeigte sie sich vom Zusammenhalt der Menschen. Es gebe "eine unglaubliche Solidarität zu helfen, Betroffene zu Hause aufzunehmen und zu unterstützen".

In dieser "verheerenden Lage braucht es jetzt eine dreifache nationale Kraftanstrenung", so Baerbock weiter. Akute Nothilfe habe oberste Priorität. Zudem müssten "Risikovorsorge Maßnahmen für Klimaanpassungen" getroffen werden. Und schließlich: "Klimaschutz ist jetzt: In allen Bereichen beim Klimaschutz gilt es draufzusatteln und mit einem Klimaschutzsofortprogramm wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen."

Heute war ich in Rheinland-Pfalz unterwegs. Die Gespräche gehen unter die Haut. Nach wie vor sind nicht alle Orte erreicht, Menschen weiter abgeschnitten. Zugleich gibt es eine unglaubliche Solidarität zu helfen, Betroffene zu Hause aufzunehmen und zu unterstützen. (1/4) — Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 16, 2021

Tausende Niederländer fliehen vor den Wassermassen

21.36 Uhr: Zum Schutz vor der Hochwasserwelle haben im Süden der Niederlande am Freitag Tausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen in Orten entlang der Maas verlassen müssen. In Venlo an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen wurde ein Krankenhaus mit 200 Patienten vorsorglich evakuiert, teilten die Behörden mit.

In der Stadt und den angrenzenden Gemeinden wurden gegen Abend rund 10 000 Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgerufen. Hubschrauber kreisten über Venlo, um die Evakuierungen zu koordinieren. Die Luftwaffe setzte nach Angaben der Stadt Flugzeuge mit Infrarotkameras zur Überwachung der Stabilität der Deiche ein. Nachdem die Fluten ein Loch in den Deich eines Kanals bei Maastricht gerissen hatten, mussten dort am Freitagnachmittag ebenfalls etliche Menschen ihre Häuser verlassen, wie die Behörden mitteilten. Später gelang es, das Loch einigermaßen zu flicken. Soldaten und Einsatzkräfte verstärkten Deiche an der Maas und kleineren Flüssen in der Region mit Sandsäcken.

Ministerpräsident Mark Rutte nannte die Hochwasserlage bei einem Besuch in Venlo "schrecklich" und "heftig", wie der Sender NOS berichtete. "Zum Glück hat es hier noch keine Toten gegeben wie in Belgien und Deutschland. Lasst uns hoffen, dass das auch nicht geschieht."

Überflutungen in Roermond. Tausende Menschen haben in den Niederlande ihre Häuser verlassen. Foto: Vincent Jannink / ANP/AFP

Bedrohte Steinbachtalsperre - Grundablass nicht mehr verstopft

21 Uhr: Die Lage an der Steinbachtalsperre entspannt sich nach Auskunft des Kreises Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) weiter. Nach Informationen der Bezirksregierung Köln ist der bislang nach der Hochwasserkatastrophe verstopfte Grundablass der Talsperre jetzt freigelegt, wie es in einer Mitteilung von Freitagabend hieß. Über diese Öffnung kann jetzt Wasser kontrolliert abgelassen werden, um den Druck auf dem Bauwerk zu senken.

Das Technische Hilfswerk (THW) pumpte zusätzlich Wasser ab. Am Nachmittag hatte der Kreis gemeldet, dass eine Drohne keine kritischen Risse an dem Bauwerk entdeckt hatte. Der Kreis schätzte die Lage aber weiterhin kritisch ein

THW Bayern schickt weitere Einsatzkräfte in Hochwassergebiete

20.15 Uhr: Nachdem bereits in der Nacht Einsatzkräfte mit umfangreicher Pumpenausstattung nach Nordrhein-Westfalen entsandt wurden, befinden sich aktuell weitere Helferinnen und Helfer auf dem Weg in die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen. Das teilte das Technische Hilfswerk Bayern am Freitagabend mit. Die entsandten Helferinnen und Helfer seien auf den Bereich Elektroversorgung spezialisiert und verfügten über leistungsstarke Stromerzeugungsaggregate. Sie seien vor allem in der Lage, kritische Infrastruktur mit Strom zu versorgen. Ein weiterer Schwerpunkt liege im Bereich der Notinstandsetzung mit den Einsatzbereichen: Stromversorgung, Pumparbeiten, Beleuchtung. Rund 100 Einsatzkräfte in zehn Einheiten wurden insgesamt entsandt, so das THW.

Einsatzkräfte des THW pumpen Wasser aus der Steinbachtalsperre (Aufnahme vom 15. Juli). Foto: Marius Becker / dpa

Bundespräsident Steinmeier besucht am Samstag Erftstadt

19.47 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag in den von der Unwetterkatastrophe besonders getroffenen Rhein-Erft-Kreis. Nach Angaben der NRW-Staatskanzlei besucht das Staatsoberhaupt am Mittag zusammen mit Ministerpräsident Armin Laschet Erftstadt, wo zahlreiche Häuser und Autos weggespült worden waren. Steinmeier will sich in der Feuerwehrleitzentrale ein Bild von der aktuellen Lage machen und mit Rettungskräften sprechen.

Zugverkehr in Hochwasserregion massiv eingeschränkt

19.25 Uhr: Der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist wegen der Überflutungen weiterhin massiv beeinträchtigt. Zahlreiche Strecken seien komplett gesperrt oder nur eingeschränkt befahrbar, teilte die Deutsche Bahn am Freitag in Düsseldorf mit. "Die Wassermassen haben Gleise, Weichen Signaltechnik, Bahnhöfe und Stellwerke in vielen Landesteilen von NRW und Rheinland-Pfalz stark beschädigt." Allein in Nordrhein-Westfalen seien Gleise auf einer Länge von rund 600 Kilometern betroffen. Die Ermittlung der Schäden laufe weiter auf Hochtouren.

Im Nahverkehr verkehren zahlreiche S-Bahn- und Regionallinien weiterhin nicht oder nur eingeschränkt, wie die Bahn mitteilte. Soweit es die Straßenverhältnisse zulassen, seien Ersatzbusse unterwegs.

Reisende warten im Bahnhof Köln auf ihre Verbindung. Der Zugverkehr im Hochwassergebiet ist derzeit massiv eingeschränkt. Foto: Thomas Banneyer / dpa

NRW-Finanzverwaltung setzt Katastrophenerlass in Kraft

19.08 Uhr: Nordrhein-Westfalens Finanzverwaltung hat zur Entlastung der vom Unwetter betroffenen Bürger einen Katastrophenerlass in Kraft gesetzt. Laut Mitteilung von Freitag sind mit dem Erlass über 30 steuerliche Unterstützungsmaßnahmen möglich. So können die Wirtschaft und Privatpersonen Sonderabschreibungsmöglichkeiten für den Wiederaufbau nutzen. Auch die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung und die Beseitigung von Schäden am selbst genutzten Wohneigentum kann als außergewöhnliche Belastung steuerlich berücksichtigt werden.

Auch sollen die Finanzämter den betroffenen Steuerzahlern mit Stundungen von Steuern und geminderten Vorauszahlungen entgegenkommen. "Mit den Maßnahmen aus dem Katastrophenerlass können wir schnell und unbürokratisch dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Die unmittelbare Unterstützung für betroffene Bürgerinnen und Bürger steht für uns an erster Stelle", so Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU).

RWE gibt Suche nach in Tagebau vermisstem Mitarbeiter auf

18.59 Uhr: Der Energiekonzern RWE hat die Suche nach einem im Tagebau Inden von Wassermassen mitgerissenen Mitarbeiter aufgegeben. Alle Anstrengungen, den 58-Jährigen zu finden, "sind leider ohne Erfolg geblieben", teilte der Konzern am Freitagnachmittag mit. Vermutlich könne nicht mehr davon ausgegangen werden, den Mitarbeiter noch lebend zu finden.

Die Hochwasser führende Inde hatte bei Lamersdorf in Nordrhein-Westfalen einen Deich überspült und war anschließend in den Tagebau eingedrungen. Der Mann, der bei einer Partnerfirma beschäftigt war, wurde demnach von den Wassermassen mitgerissen.

Nordrhein-Westfalen, Inden: Wasser fließt in den Tagebau Inden (Aufnahme vom 15. Juli). Foto: Alexander Forstreuter / dpa

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock reist zu Gesprächen ins Hochwassergebiet – keine Wahlkampfauftritte

18.45 Uhr: Nach dem Abbruch ihres Urlaubs wegen der schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ins Krisengebiet gereist. Wie eine Sprecherin am Freitagabend mitteilte, will sich Baerbock vor Ort über die Lage der Menschen im Krisengebiet informieren. Dabei verzichte sie bewusst auf Pressebegleitung oder öffentliche Auftritte, erklärte die Sprecherin. Aus Parteikreisen hieß es, die Lage im Katastrophengebiet sei zu ernst, um sie für Wahlkampfauftritte zu nutzen. Zunächst hatte der "Spiegel" über die Reise der Grünen-Chefin berichtet.

Kreis nimmt Angaben zu Todesopfer in Erftstadt zurück

18.34 Uhr: Die Verwaltung des Rhein-Erft-Kreises hat Angaben zu bislang einem bekannten Todesopfer im besonders betroffenen Erftstadt zurückgenommen. Der vermeldete Todesfall sei wohl fälschlicherweise mit dem Hochwasser in Verbindung gebracht worden, wie ein Sprecher des Kreises am Freitag sagte.

Trauerbeflaggung für Opfer der Unwetterkatastrophe

18.25 Uhr: Zum Gedenken an die Opfer der Unwetterkatastrophe werden die Fahnen an zahlreichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen bis Montag auf Halbmast wehen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ordnete am Freitag für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände Trauerbeflaggung an, wie das Innenministerium mitteilte.

Erfstadt: Rettungsschwimmer und Polizeitaucher stehen in einer überfluteten Straße im Ortsteil Blessem. Foto: Marius Becker / dpa

Mehr als 100.000 Menschen weiterhin ohne Strom

18.10 Uhr: Im Westen Deutschlands waren nach dem verheerenden Unwetter auch am Freitagnachmittag noch rund 102.000 Menschen ohne Strom. Das Unwetter und die daraus entstandenen Überflutungen sorgten weiterhin für Ausfälle in der Stromversorgung in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, teilte der zum Eon-Konzern gehörende Energieversorger Westenergie in Essen mit. In der Spitze lag die Zahl der nicht mit Strom versorgten Menschen laut Westenergie sogar bei 200.000.

Westenergie betonte, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen. Etwa zehn Umspannanlagen des Verteilnetzbetreibers Westnetz seien derzeit aber noch von den Überschwemmungen direkt betroffen. Einzelne Anlagen seien nach wie vor schwer erreichbar, in anderen stehe immer noch das Wasser.

Bevor sie wieder in Betrieb genommen werden könnten, müssten sie geprüft und gereinigt werden. Bei größeren Schäden an den Umspannanlagen werde daran gearbeitet, die Stromversorgung über Umschaltungen aus anderen Anlagen oder durch Notstromaggregate wieder herzustellen.

Bonner Bürger bieten Hochwasser-Opfern Unterkünfte an

18.04 Uhr: Nach einem Aufruf der Stadt Bonn, Menschen aus Hochwassergebieten eine Unterkunft anzubieten, sind bei der Verwaltung Hilfsangebote für mehr als 1000 Betroffene eingegangen. Viele Privatpersonen wollten bis zu drei Menschen aufnehmen, und Hotels stellten bis zu 50 Doppelzimmer zur Verfügung, teilte die Stadt am Freitag mit. "Wir sind überwältigt von der Vielfalt und der Fülle der Angebote. Weitere brauchen wir im Moment nicht mehr", erklärte Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Ab jetzt sollten die Telefonleitungen für Hilfesuchende frei gehalten werden. Zudem suche ein Mitarbeiter der Stadt vier große Sammelunterkünfte auf, um die Menschen dort über das Angebot zu informieren. Angesprochen seien Hochwasser-Geschädigte aus Bonns stark betroffenen Nachbarkreisen Ahrweiler, Euskirchen und Rhein-Sieg.

Merkel erwägt Besuch im Katastrophengebiet

17.20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwägt einen baldigen Besuch im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Freitag nach der Teilnahme Merkels an einer Videokonferenz des Landeskrisenstabs Rheinland-Pfalz mitteilte, ist die Bundeskanzlerin mit der Landesregierung über einen baldigen Besuch im Katastrophengebiet im Gespräch.

Merkel habe sich im Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Vertretern der Einsatzkräfte und Landesministerien über die aktuelle Lage in den Katastrophengebieten und den Stand der Rettungsarbeiten informiert. Die Bundeskanzlerin habe den betroffenen Menschen in Rheinland-Pfalz die kurz- ebenso wie langfristige Unterstützung des Bundes zugesichert.

Sitzung des Krisenstabes in der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz. Bundeskanzlerin Merkel erwägt einen Besuch im Katastrophengebiet. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Todesopfer im Rhein-Erft-Kreis bestätigt

16.30 Uhr: Der Verwaltung des vom Hochwasser stark betroffenen Rhein-Erft-Kreises ist bislang ein Todesopfer bekannt. Dies sei von der Stadt Erftstadt gemeldet worden, berichtete eine Sprecherin. Es sei aber zu befürchten, dass es noch weitere Opfer gebe. So sei unklar, ob es alle Autofahrer noch rechtzeitig aus ihren Wagen schafften, als sie auf der B265 von Wassermassen überrascht wurden.

Drei Lastwagen stehen auf der überfluteten Bundesstraße 265 im tiefen Wasser und sind kaum mehr zu erkennen. Foto: dpa

Merkel nimmt an Videokonferenz des Krisenstabs teil

16.15 Uhr: Nach der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag an einer Videokonferenz des Landeskrisenstabs Rheinland-Pfalz teilgenommen. Sie habe sich im Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Vertretern der Einsatzkräfte über die aktuelle Lage in den Katastrophengebieten und den Stand der Rettungsarbeiten informiert, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Die Bundeskanzlerin sicherte demnach den betroffenen Menschen in Rheinland-Pfalz die "kurz- ebenso wie langfristige Unterstützung des Bundes" zu. Merkel sei mit der Landesregierung auch im Gespräch über einen "baldigen Besuch im Katastrophengebiet".

Mindestens 362 Verletzte im Kreis Ahrweiler

15.43 Uhr: Im Kreis Ahrweiler sind mindestens 362 Menschen verletzt worden. Diese Zahl könne sich aber noch weiter erhöhen, teilte die Polizei in Koblenz mit. Dies gelte auch für die Zahl der Todesopfer. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die vom Hochwasser betroffenen Ortschaften nicht aufzusuchen, sondern weiträumig zu umfahren, damit Platz für die Rettungskräfte ist.

Wie das Ausland über das Hochwasser berichtet

15.29 Uhr: Auch im Ausland berichten Medien über das Ausmaß der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands. Besonders groß ist das mediale Echo im Nachbarland Österreich. Aber auch der "Guardian" und die "New York Times" und viele weitere Medien berichten.

Teil der A1 bricht ab und fällt in Fluss Erft

15.09 Uhr: In der Nähe der vom Hochwasser heimgesuchten Ortschaft Erftstadt-Blessem sind Teile der gesperrten Autobahn 1 in den Fluss Erft gestürzt. Dies berichtete ein dpa-Reporter als Augenzeuge. Nach seinen Angaben brachen schätzungsweise mehr als 40 Meter des Standstreifens in mehreren Stücken mit einem Knacken ab und fielen in den Fluss. Auf den Abschnitten hätten sich keine Fahrzeuge befunden. Auch ein Stück Lärmschutzwand sei eingestürzt.

Ein Drohnen Aufnahme zeigt das Ausmaß der Zerstörung in Erftstadt nach dem Unwetter. Foto: dpa

Mindestens 63 Tote in Rheinland-Pfalz

14.24 Uhr: Die Hochwasserkatastrophe an Ahr und Mosel in Rheinland-Pfalz hat mindestens 63 Menschen das Leben gekostet. Die Zahl werde vermutlich noch steigen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Mainz. Eine nicht genau bekannte Zahl von Menschen wird noch vermisst. Allein in der Verbandsgemeinde Adenau (Kreis Ahrweiler) waren dies etwa 30 Bewohner.

"Das Leid nimmt auch gar kein Ende", sagte Dreyer bei einem Besuch der Berufsfeuerwehr in Trier. Die Zahl der Toten steige weiter. Überall gehe jetzt das Wasser zurück, daher würden nun Menschen gefunden, die bei der Katastrophe ertrunken seien. "Und da könnte man eigentlich nur noch weinen. Das ist ein Horror."

Laschet: "Flutkatastrophe von historischem Ausmaß"

13.56 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Überschwemmungen in Westdeutschland als "Flutkatastrophe von historischem Ausmaß" bezeichnet. "Ein Jahrhundertunwetter hat unser Land getroffen", sagte Laschet am Freitag nach einer Sitzung seines Landeskabinetts in Düsseldorf. Die Wassermassen hätten "undenkbare Schäden verursacht" und "weiträumige Evakuierungen" nötig gemacht. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen nach Regierungsangaben 25 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen.

Polizei Köln: Rund 60 Menschen weiterhin vermisst

13.28 Uhr: Im Raum Euskirchen sucht die Polizei weiterhin nach 40 vermissten Menschen. Im Raum Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden ebenfalls noch 19 Menschen vermisst, wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte. Bei der Hotline für vermisste Personen des Rhein-Sieg-Kreises seien mehr als 300 Nachfragen eingegangen. Viele der Anrufe seien auf das zusammengebrochene Mobilfunknetz zurückzuführen.

Am Freitagmorgen hatte die Polizei Köln von 24 Toten im Kreis Euskirchen und sechs Toten im Rhein-Sieg-Kreis berichtet. Noch immer seien nicht alle der Leichen geborgen, hieß es in der Mitteilung. Die Überprüfung der Vermisstenmeldungen laufe.

Drei Häuser und Teil der Burg in Erfstadt eingestürzt

13.17 Uhr: Im besonders schwer von der Unwetterkatastrophe betroffenen Erftstadt-Blessem sind nach aktuellem Stand drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg eingestürzt. "Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht", sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Im bisher durchforsteten östlichen Teil des Ortes gebe es keine Todesopfer, alle dort lebenden Menschen seien in Sicherheit. "Aber das ist noch nicht die ganze Stadt." Die Lage in Erftstadt sei "wegen der Dynamik" zurzeit "ganz besonders kritisch" und noch sehr unübersichtlich.

Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 265. Foto: dpa

Verteidigungsministerium löst militärischen Katastrophenalarm aus

12.42 Uhr: Das Verteidigungsministerium hat wegen der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands einen militärischen Katastrophenalarm ausgelöst. Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe die Entscheidung getroffen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin.

"Das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanzen weit nach vorn, nämlich genau dorthin verrückt werden, wo sie gebraucht werden. Als Beispiel kann jetzt eine Verbandsführerin vor Ort entscheiden, ob der Bergepanzer, ob der militärische Lkw, ob das Stromaggregat bereitgestellt wird, wenn es denn verfügbar wird", sagte der Offizier. "Ich denke, bei solchen Lagen ist Dezentralität ganz wichtig und auch für den Erfolg der Maßnahmen ganz ausschlaggebend."

Baden-Württemberg: Lörrach ruft Notstand aus

12.04 Uhr: Im Landkreis Lörrach ist es nach Gewittern und starken Regenfällen in der Nacht zum Freitag zu Überschwemmungen und einem Erdrutsch gekommen. Zahlreiche Keller wurden überschwemmt, Straßen wurden unpassierbar. Die Stadt Lörrach rief den Notstand aus, um unkompliziert Hilfe leisten zu können. Zwei Verletzte mussten kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Nacht hatte sich ein konzentriertes Gewitter entladen. Anwohner berichteten, dass Bachläufe zu reißenden Flüssen wurden und Keller überfluteten. Nach Angaben des Landratsamts wurden im Stadtteil Inslingen eine Straße durch einen Erdrutsch zerstört.

Seit dem Morgen bestehe jedoch keine Gefahr mehr für Menschen und Sachwerte, erklärte der Lörracher Kreisbrandmeister Christoph Glaisner und ergänzte: "Von Verhältnissen wie in Rheinland-Pfalz sind wir meilenweit entfernt."

Lage an Steinbachtalsperre weiter angespannt

11.39 Uhr: Die Situation an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen bleibt weiter angespannt. "Die Lage ist stabil, aber nicht unkritisch", teilte der Kreis am Freitagvormittag mit. Der Pegelstand habe sich über Nacht bis zum Einsetzen des Regens um etwa zwei Zentimeter abgesenkt und danach gehalten werden können.

Blick auf die Steinbachtalsperre. Foto: dpa

"Rettung ist vielfach nicht möglich"

10.25 Uhr: Laut der Sprecherin der Bezirksregierung Köln wurde ein Katastrophenschutztrupp nach Erftstadt losgeschickt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Bereits am frühen Morgen teilte die Bezirksregierung mit, dass der Betrieb der Krankenhäuser vor Ort wegen der "massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen" nicht mehr möglich sei und mehrere Pflegeheime evakuiert würden.

Aus den Häusern erfolgten demnach immer wieder Notrufe. Auf Twitter schreibt die Bezirksregierung derweil, dass "eine Rettung derzeit vielfach nicht möglich" sei.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

Dreyer: "Die Lage ist weiterhin extrem angespannt"

10.09 Uhr: Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist nach Aussage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) noch keine Entwarnung in Sicht. "Die Lage ist weiterhin extrem angespannt in unserem Bundesland. Das Leid nimmt auch gar kein Ende", sagte sie am Freitag beim Besuch der Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Trier. Die Zahl der Toten steige weiter. Vor gut einer Stunde habe die amtliche Zahl bei 52 gelegen. "Aber sie ist auch möglicherweise schon wieder gestiegen", sagte Dreyer.

Überall gehe jetzt das Wasser zurück, daher würden nun Menschen gefunden, die bei der Katastrophe ertrunken seien. "Und da könnte man eigentlich nur noch weinen. Das ist ein Horror. Das ist alles ganz, ganz schlimm, wenn Existenzen berührt sind. Wenn Häuser kaputt sind, wenn Straßen aussehen, wie wir das gesehen haben - aber dass Menschen sterben bei dieser Katastrophe, das ist wirklich ganz furchtbar", sagte Dreyer.

Wie viele Menschen noch vermisst seien, dazu gebe es derzeit "ganz unterschiedliche Zahlen". "Wir können die auch im Moment nicht wirklich verifizieren, weil wir natürlich wirklich hoffen und beten, dass viele davon einfach Menschen sind, die aufgrund der permanenten Störung des Mobilfunks, der Nichterreichbarkeit der Menschen, dass das einfach dadurch verursacht ist."

Todesopfer nach Hauseinstürzen in Erftstadt

9.49 Uhr: Beim Einsturz von Häusern in Erftstadt-Blessem sind Menschen ums Leben gekommen. "Es gibt Todesopfer", sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag. In der Ortschaft war es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern gekommen.

Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. Laut der Behörde sind einige Häuser eingestürzt, mehrere Menschen würden vermisst. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa

Zahl von 50 Toten in Rheinland-Pfalz überschritten

9.13 Uhr: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) rechnet bei den Bergungsarbeiten in Rheinland-Pfalz damit, dass Rettungskräfte weitere Tote finden. Die Zahl von 50 Toten sei inzwischen überschritten, sagte Lewentz am Freitag im Deutschlandfunk. Aus Sicht der Polizei würden knapp unter 100 Menschen vermisst.

Im Zusammenhang mit der Frage, wie sich die Zahl der Toten im Bundesland entwickeln könne, mache er sich Angaben zu insgesamt 1300 Vermissten nicht zu eigen. "Allerdings war das gestern auch ein Tag, wo die Übersicht sehr schwierig zu erlangen war", sagte er. Die Menschen hätten fluchtartig ihre Gebäude verlassen und seien umhergeirrt.

Dreyer beklagt schwere Versäumnisse beim Klimaschutz

8.56 Uhr: Nach der Unwetterkatastrophe hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schwere Versäumnisse beim Klimaschutz beklagt. "In den vergangenen Jahren haben wir in Deutschland vieles nicht umgesetzt, was notwendig gewesen wäre. Davon bin ich fest überzeugt", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. "Es reicht nicht, nur Klimaziele auszusprechen. Es kommt darauf an, die auf den unterschiedlichen Ebenen gesteckten Ziele in einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu erreichen. Wir sollten uns fokussieren auf die Möglichkeiten der Umsetzung und mehr Tempo an den Tag legen."

Dreyer betonte: "Wir erleben schon mehrere Jahre hintereinander extreme Dürren, Starkregen- und Hochwasserereignisse - gerade auch in unserem Bundesland. Der Klimawandel ist nichts Abstraktes mehr. Wir erleben ihn hautnah und schmerzhaft."

Die Ministerpräsidentin forderte: "Wir müssen große Schritte tun. Dazu gehört, dass wir uns als Verbraucher neu orientieren. Dazu gehört aber auch, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen und unsere Industrie umstellen." Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass "Bürgerinnen und Bürger mit einem kleineren Geldbeutel alles mittragen können".

Noch mehr Tote in Erftstadt-Blessem befürchtet

8.26 Uhr: Aus den Häusern in Erftstadt-Blessem kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt. Die Feuerwehr hatte am Donnerstagabend im Kreis Heinsberg drei schwer verletzte Menschen aus dem Fluss Wurm retten können, die dort zu ertrinken drohten.

Das NRW-Innenministerium sprach am späten Donnerstagabend von mindestens 30 Toten. Der Landrat von Euskirchen, Markus Ramers (SPD), sagte, er rechne mit weiteren Toten, die entdeckt würden, wenn das Wasser abgeflossen sei.

Zahl der Toten steigt auf 81

7.55 Uhr: Nach den Unwettern in Deutschland ist die Zahl der Toten auf mindestens 81 gestiegen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Rheinland-Pfalz bestätigte am Freitagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, dass die Zahl der Todesopfer in dem Bundesland von 28 auf 50 gestiegen sei. Damit liegt die Zahl der Toten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nun bei mindestens 81, dutzende weitere werden noch vermisst.

Hauseinstürze in Erftstadt - Lage dramatisch

6.57 Uhr: In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagmorgen mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser. Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt.

Erftstadt: Ein Fahrzeug der Bundeswehr fährt durch eine überflutete Straße.

Wohngebiet in Wangen im Allgäu überschwemmt

4.12 Uhr: In Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg ist aufgrund des Starkregens am späten Donnerstagabend ein Wohngebiet überflutet worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurden zunächst zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs durch Treibgut blockiert. Dadurch sei das Ufer übergetreten und hätte das angrenzende Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt.

Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser im Wohngebiet zum Teil kniehoch - zahlreiche Keller und Garagen liefen voll mit Wasser. In einem Blockheizkraftwerk stand das Wasser demnach bis zu 1,60 Meter hoch. Wie viele Häuser von der Überflutung betroffen sind, war zunächst unklar.

Rurtalsperre läuft nun über

4.10 Uhr: Die Rurtalsperre läuft infolge der immensen Regenmengen bei Unwettern in Nordrhein-Westfalen nun über. Wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) in der Nacht zu Freitag mitteilte, läuft die Talsperre seit 23.50 Uhr "mit einer geringen Dynamik" über. Zunächst hatte der Verband damit gegen 20 Uhr gerechnet. Die Zuflüsse zu den Talsperren hätten sich aber in den vergangenen Stunden "erfreulich reduziert". Zuvor war laut Verband bereits die Urfttalsperre übergelaufen, die der Rurtalsperre vorgelagert ist. Dadurch füllte sich letztere schneller.

Biden spricht Deutschland "aufrichtige Anteilnahme" wegen Überschwemmungen aus

3.16 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Deutschland seine "aufrichtige Anteilnahme" wegen der verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgesprochen. "Es ist eine Tragödie", sagte Biden am Donnerstag in Washington bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Unsere Herzen sind bei den Familien, die geliebte Menschen verloren haben."

Merkel bedankte sich für die Anteilnahme: "Das wissen wir sehr zu schätzen." Sie habe sich während ihrer Washington-Reise über die Geschehnisse in Deutschland auf dem Laufenden halten lassen. "Das Leid der Betroffenen geht mir sehr nahe", sagte die Kanzlerin. "Ich fürchte, das ganze Ausmaß der Tragödie werden wir erst in den nächsten Tagen sehen", fügte sie hinzu.

Der Friedhof in Altenahr ist vom Hochwasser überflutet. Foto: dpa

News zum Hochwasser und Unwetter vom Donnerstag, 15. Juli: 1300 Vermisste im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler

23.22 Uhr: Nach der schweren Hochwasserkatastrophe werden im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler 1300 Menschen vermisst. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mit. Eine Sprecherin erklärte, das Mobilfunknetz sei lahmgelegt - und daher gebe es keinen Handy-Empfang und viele Menschen seien nicht erreichbar. "Wir hoffen, dass sich das klärt", sagte sie zu der hohen Zahl. Zugleich teilte der Kreis mit, dass es weitere Todesopfer gebe. Zahlen wollte die Sprecherin dazu noch nicht nennen.

Nach wie vor seien über 1000 Angehörige von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, THW, DRK und weiterer Katastrophenschutzeinheiten aus weiten Teilen von Rheinland-Pfalz, dem südlichen NRW sowie dem angrenzenden Baden-Württemberg im Einsatz. "Weitere Einsatzkräfte, unter anderem Sanitäts- und Transporteinheiten sowie Kräfte der Bundeswehr, wurden nachgefordert."

Es werde intensiv an der Wiederherstellung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung gearbeitet. Das THW beispielsweise bereite den Aufbau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen vor. Rund 3500 Menschen seien aktuell in mehreren Betreuungseinrichtungen im gesamten Kreisgebiet untergebracht.

Alle kreiseigenen Schulen bleiben am Freitag geschlossen.

Hochwasser: Sandsäcke richtig benutzen Hochwasser: Sandsäcke richtig benutzen

Zahl der Toten steigt auf mindestens 59

22.30 Uhr: Die Zahl der Unwettertoten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist im Verlauf des Donnerstags auf mindestens 59 gestiegen. Die Kölner Polizei meldete am Abend weitere fünf Opfer. Das Innenministerium in Mainz bestätigte den Fund von neun weiteren Leichen. Die Polizei in NRW setzte außerdem die Suche nach neun vermissten Menschen aus dem Raum Bonn und elf aus Euskirchen fort.

Die Bilanz stieg damit auf 31 Tote in Nordrhein-Westfalen und 28 in Rheinland-Pfalz. Besonders stark betroffen waren der Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 19 Toten und das südlich von Köln gelegene Euskirchen mit 15 Toten, wie die zuständigen Polizeistellen am Nachmittag mitteilten.

Neun weitere Tote waren Bewohner einer Behinderteneinrichtung

21.46 Uhr: Bei den neun weiteren Menschen, die bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind, handelte es sich um Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig. Das sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums am Donnerstagabend. Die Fluten seien schneller gekommen, als die Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden können.

Rhein-Wasserstand steigt deutlich – erste Einschränkungen für Schiffe

21.08 Uhr: Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben auch den Wasserstand des Rheins deutlich ansteigen lassen. In Köln lag der Pegelstand am Donnerstagabend bei 7,42 Metern mit stark steigender Tendenz, wie die Stadt im Internet mitteilte.

Die sogenannte Hochwassermarke I (6,20 Meter) war erst in der Nacht auf Donnerstag erreicht worden. Ab dieser Marke gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Schiffe dürfen seitdem nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren, um Beschädigungen der Ufer zu vermeiden.

Ob der Wasserstand am Kölner Pegel 8,30 Meter und damit die Hochwassermarke II erreichen wird, ist noch offen. Die Wasserstraßenverwaltung des Bundes (WSV) schätzte, dass der höchste Wasserstand am Kölner Pegel am späten Freitagabend erreicht wird und zwischen 7,93 und 8,25 Meter liegen wird. Für die Tage danach gehen die Schätzungen von wieder sinkenden Wasserständen aus. Bei der Marke II würde die Schifffahrt komplett eingestellt.

Der Rhein-Pegel steigt, Schiffe dürfen nur noch in der Flußmitte fahren (Aufnahme vom 14. Juli). Foto: Oliver Berg / dpa

"Müssen hier raus!" – So erlebten Betroffene die Katastrophe

20.48 Uhr: Gigantische Wassermassen fließen durch die Straßen, ganze Orte versinken in braunen Fluten. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich in vielen Teilen Deutschlands abspielen – besonders betroffen von der Katastrophenflut sind die Eifel und Nordrhein-Westfalen. Mindestens 58 Menschen sterben nach den Überflutungen. Etwa 70 Menschen wurden am Donnerstagabend noch vermisst. Mehrere Häuser sind eingestürzt. Menschen fliehen in ihrer Not auf ihre Hausdächer und warten auf Rettung. Etwa 200.000 Menschen sind deutschlandweit ohne Strom. Wie Betroffene die Katastrophe erlebten, lesen Sie hier.

Bundeswehr schickt weitere Soldaten in Hochwasser-Einsatz

20.21 Uhr: Die Bundeswehr hat nach der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands weitere Soldaten in den Hilfseinsatz geschickt. Inzwischen seien mindestens 850 Männer und Frauen zur Unterstützung der Rettungsarbeiten eingesetzt, sagte ein Bundeswehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Am Donnerstag sei in neun Fällen Amtshilfe geleistet worden.

So seien im Raum Hagen 230 Soldaten und Großgerät im Einsatz, darunter zwei 2 Bergepanzer, Lastwagen und Radlader. In Leverkusen helfen 200 Soldaten beim Befüllen von Sandsäcken. In Aachen waren zwei Bergepanzer und ein Rettungshubschrauber "SAR" unterwegs.

Schweres Gerät der Bundeswehr bei einem Räumeinsatz in Aachen. Foto: Dagmar Roeger / dpa

Wohl neun weitere Tote durch Hochwasser-Katastroph

20.07 Uhr: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) geht von neun weiteren Todesopfern durch die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz aus. "Wir gehen davon aus, dass wir neun weitere Tote bergen konnten durch die Feuerwehr, das ist jedenfalls die Meldung der technischen Einsatzleitung", sagte Lewentz am Donnerstagabend im SWR Fernsehen.

Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz

19.48 Uhr: Als Zeichen der Trauer wegen der Unwetterkatastrophe werden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz am Freitag auf Halbmast hängen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag mit, nachdem sie sich mit Landesinnenminister Roger Lewentz und Vizekanzler Olaf Scholz (alle SPD) in der besonders betroffenen Region Ahrweiler ein Bild von der Lage gemacht hatte.

"Die Schäden dieser Katastrophe sind beispiellos", sagte Dreyer. Viele Menschen hätten alles verloren und leider steige auch die Zahl der Toten. "Ein erster Hoffnungsschimmer in dieser schlimmen Stunde" sei die Zusage des Bundes, den betroffenen Menschen schnell helfen zu wollen. Sie danke Scholz "für das starke Signal der Solidarität".

Einwohner von Eschweiler verzweifelt über Hochwasser-Schäden Einwohner von Eschweiler verzweifelt über Hochwasser-Schäden

Innenministerium: Mindestens 30 Tote in NRW nach Unwetter

19.10 Uhr: Im Zusammenhang mit dem schweren Unwetter sind in Nordrhein-Westfalen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das NRW-Innenministerium am Donnerstagabend mit. 57 Personen seien zudem verletzt. Es handele sich bei den Zahlen um den Stand von 18 Uhr.

Viele Flüsse und Bäche in der Eifel, im Bergischen Land, im Rheinland und Sauerland führten am Donnerstag Hochwasser und waren am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag über die Ufer getreten. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. Besonders kritisch war die Lage etwa im Kreis Euskirchen.

Bundeswehrsoldaten im Einsatz auf einer Straße in Hagen. Foto: Ina Fassbender / AFP

165.000 Menschen noch ohne Strom

19.18 Uhr: Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschlands waren nach Angaben des Energieversorgers Eon wegen des Unwetters auch am Donnerstagnachmittag noch ohne Strom. Besonders betroffen seien die Eifel, der linksrheinische Rhein-Sieg-Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis und Teile des Bergischen Landes, teilte das Unternehmen in Essen mit.

Im Gebiet der E.ON-Tochter Westnetz hatte Starkregen in der Nacht zum Donnerstag die Pegelstände stark steigen lassen und den Boden aufgeweicht. In Ortsnetzstationen und Umspannanlagen sei es deshalb zu Überflutungen gekommen. Aus Sicherheitsgründen seien die Anlagen bei eindringendem Wasser abgeschaltet worden. Teilweise wurden Anlagen nach Unternehmensangaben schwer beschädigt oder mit den Fluten weggerissen.

Landesinnenminister Lewentz: "Die Menschen sind in ihren Betten überrascht worden" – Mindestens 19 Tote

19.08 Uhr: Bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz sind laut Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) mehrere Tausend Bürger vor den Fluten in Sicherheit gebracht worden. Ihre Zahl liege "deutlich im vierstelligen Bereich", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch der stark getroffenen Kurstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Allein im Landkreis Ahrweiler seien 13 Helikopter "zusammengezogen worden".

Mit Blick auf die mindestens 19 Toten in Rheinland-Pfalz fügte Lewentz hinzu: "Die Menschen sind quasi im Bett überrascht worden." Die Hochwassernacht erinnere ihn an die Flutkatastrophe von Hamburg 1962. Auch damals wurden die Opfer in der Nacht überrascht - mehr als 300 Bürger verloren ihr Leben.

Ein Regionalzug steht im Bahnhof von Kordel, Rheinland-Pfalz, im Wasser. Bereits am Mittwoch war der Strom ausgefallen, die Bahn blieb liegen. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Wasserverband: Rurtalsperre läuft zwischen 23 und 24 Uhr über – tiefere Bereiche sollen verlassen werden

18.40 Uhr: Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) rechnet mit einem Überlaufen der Rurtalsperre am Donnerstag zwischen 23 und 24 Uhr. Das könnte Folgen für den Unterlauf der Rur haben, sagte ein Sprecher des Verbands in Düren und bestätigte Informationen des WDR. Auf der Internetseite des WVER hieß es am Donnerstagabend, der Überlauf werde ungesteuert erfolgen. Der Talsperre selbst drohe kein Schaden, mit Überschwemmungen im Unterlauf der Rur sei zu rechnen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, vorsichtig zu sein, gegebenenfalls Wertgestände in Sicherheit zu bringen und für den Schutz hilfbedürftiger Personen zu sorgen. "Personen sollten sich nicht im Bereich der Rur aufhalten, da die Gefahr besteht, mitgerissen zu werden."

In den Städten Heimbach, Nideggen und der Gemeinde Kreuzau bestehe die Gefahr von Überflutungen, teilte der Kreis Düren mit. Wer sich in tiefer gelegenen Bereichen entlang der Rur aufhalte, solle Heiz- und Kochgeräte ausschalten und den Bereich sofort verlassen. Auch für die weiter flussabwärts gelegenen Städte werde solches Verhalten empfohlen. Ein Krisenstab tagte.

Zuvor sei bereits die Urfttalsperre übergelaufen, die der Rurtalsperre vorgelagert ist, hieß es beim WVER. Dies habe aber nur insofern Folgen gehabt, dass sich die Rurtalsperre schneller gefüllt habe.

Die schlimmsten Hochwasser in der deutschen Geschichte Die schlimmsten Hochwasser in der deutschen Geschichte

Aufruf in Bonn: Unterkünfte für Menschen aus Ahrweiler gesucht

18.35 Uhr: Angesichts der großen Unwetterschäden im Kreis Ahrweiler hat die Bonner Oberbürgermeisterin Menschen in ihrer Stadt dazu aufgerufen, Hilfe anzubieten: "Liebe Bonnerinnen und Bonner, bitte stellt Unterkünfte zur Verfügung! Meldet Euch, die Stadt stellt den Kontakt zu Menschen her, die Eure Hilfe brauchen", schrieb Katja Dörner (Grüne) am Donnerstag auf Twitter.

Viele Menschen hätten in Ahrweiler durch den Starkregen in teils dramatischen Aktionen ihr Zuhause verloren. Melden könnten sich nun Privatpersonen, Hotels und Pensionen in Bonn, die noch Zimmer frei hätten. Die Stadt richtete dafür eine zentrale Koordinierungsstelle ein. Im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler starben bei der Hochwasserkatastrophe mindestens 19 Menschen.

Malu Dreyer: "Unser Land trauert heute sehr"

Bei einem Besuch im Katastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besorgt über das Schicksal der 50 bis 70 noch vermissten Menschen gezeigt. Diese seien hoffentlich bei guten Freunden und Verwandten, weil ihnen rechtzeitig die Flucht vor den Wassermassen gelungen sei, sagte Dreyer. "Aber wir können im Moment das Schlimmste noch gar nicht ausschließen." Später fügte sie hinzu: "Wir beten dafür, dass diese Menschen auch gefunden werden und zwar möglichst unverletzt."

Immer noch gebe es Menschen, die auf Bäumen oder Dächern sitzend ausharrten, sagte die Regierungschefin. Bei der Fahrt nach Bad Neuenahr-Ahrweiler habe sie in einem unter Wasser stehenden Wohngebiet die Rettung eines Mannes durch die freiwillige Feuerwehr miterlebt, der sich gestern Abend über das Gerüst eines Rohbaus in Sicherheit gebracht habe.

"Rheinland-Pfalz hat eine Katastrophe dieser Art noch nie erlebt", sagte Dreyer. "Unser Land trauert heute sehr." Ihr Mitgefühl sei bei den Angehörigen der Todesopfer - ihre Zahl stieg am Donnerstag auf 19.

Olaf Scholz ( l-r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich über die Folgen der Überflutungskatastrophe. Foto: Thomas Frey / dpa

Deutsche Umwelthilfe: "Der Klimawandel findet hier und jetzt statt"

18.20 Uhr: Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland stimmt hinsichtlich möglicher Zusammehänge mit dem Klimawandel nachdenklich. "Sie zeigt, dass der Klimawandel nicht in der Zukunft liegt, sondern hier und jetzt stattfindet", sagte Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, unserer Redaktion. "Die Politik muss jetzt ihr langjähriges Versprechen wahrmachen und den Flüssen mehr Raum geben, so dass zukünftige Hochwässer besser abfließen können." Naturnahe Flüsse seien der beste Beitrag zur Klimaanpassung. Konsequente Klimapolitik heute, könne außerdem die Naturkatastrophen von morgen abmildern helfen.

Trier: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang steht unter Wasser und wurde komplett notevakuiert. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Brücken weggespült: Orte an der Ahr von Außenwelt abgeschnitten

18 Uhr: Fast alle Brücken entlang der Ahr sind eingestürzt. Ein Reporter der "Rhein-Zeitung" vor Ort beschreibt seine Eindrücke: "Überall hat der Schlammstrom eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ganze Orte sind abgeschnitten, weil die Brücken nun fehlen. Und immer wieder sind umgestürzte Bäume und Müllberge zu sehen."

Allein in Schuld an der Ahr wurden nach Angaben der Polizei vier Häuser völlig und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült. Der Reporter, der sich am Ort des Geschehens heute ein Bild gemacht hat, spricht von einem grauenhaften Anblick. "Als sei eine Bombe eingeschlagen", beschreibt er das Ausmaß der Zerstörung durch die Wassermassen.

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Fünf schlimme Stürme in Deutschland Sturm "Lothar" gilt bis heute als Jahrhundertsturm und Vorbote des Klimawandels. 1999 fegte er über Europa. Mehr als 100 Menschen starben. Diesem Gebäude in Karlsruhe wurde das Dach teilweise weggerissen. Foto: dpa/lsw

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Aufräumarbeiten: Orkantief "Lothar" brachte 1999 das Dach dieses Autohauses in Achern (Ortenaukreis) zum Einstürzen. Über 20 Neuwagen verschiedener Marken wurden beschädigt. Foto: dpa

Fünf schlimme Stürme in Deutschland 2007 zog der Orkan "Kyrill" über das Land. Bis heute gilt er als einer der heftigsten Stürme in Deutschland. Vielerorts - wie hier in Wipperfürth - entwurzelte er Bärume. Foto: IMAGO / McPHOTO/Luhr

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Der Orkan "Kyrill" wütete heftig, 47 Menschen verloren ihr Leben. Hier schieben Feuerwehrleute einen umgestürzten Anhänger auf der Autobahn am Andislebener Kreuz von der Straße. Foto: IMAGO / Bild13

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Sturmtief "Christian" hielt die Menschen in Nord- und Westeuropa 2013 in Atem, 16 Menschen starben. In Deutschland war vor allem der Norden betroffen: In Scharbeutz an der Ostsee ziehen dunkle Wolken auf. Foto: IMAGO / Christian Ohde

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Sturmschäden in Hamburg: Tief "Christian" hat 2013 das Dach des Ernst-Deutsch-Theaters abgedeckt. Foto: IMAGO / Lars Berg

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Der Orkan "Niklas" verursachte 2015 große Schäden. Elf Menschen kamen zu Tode, die Kosten beliefen sich auf rund 750 Millionen Euro. Am Flughafen Tegel rissen die Windböen ein Werbebanner von Qatar Airways nieder. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Weitere Folgen von Sturm "Niklas": In Waltershausen (Landkreis Gotha / Thüringen) knickte ein Baum um, der daraufhin eine Stromleitung herunterriss. Foto: IMAGO / Jacob Schröter

Fünf schlimme Stürme in Deutschland "Friederike" zog 2018 als schwerer Sturm mit Orkanböen über das Land. Zehn Menschen starben. Starkregen - wie hier in Berlin - fiel nieder. Foto: IMAGO / photothek / Florian Gärtner

Fünf schlimme Stürme in Deutschland "Friederike" gilt als der schwerste Sturm seit "Kyrill". Auf der A71 in Richtung Schweinfurt stürzte ein LKW um. Foto: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Ruhr erinnert heute an die Möhne-Katastrophe 1943

17.45 Uhr: Die Lage ist dramatisch im Ruhrgebiet am Donnerstag. Unter einem blauen Himmel, der sozusagen kein Wässerchen trüben kann, dehnt sich die Ruhr aus wie vielleicht nie seit der Möhne-Katastrophe von 1943. Menschen stehen auf den großen Brücken, gucken, fotografieren und sagen Sätze wie: "Ach du Scheiße!" In Hattingen hat sich der Pegel innerhalb von zwei Tagen vervierfacht, auf den Stand von 7,01 Metern - der Rekord für Juli lag bei 6,18 Metern.

Der Fluss ist nicht mehr derselbe, von Dortmund mit Duisburg macht er mehr als Schwierigkeiten, macht er Sorgen, bringt Menschen in Not. In Herdecke und Witten, in Hattingen und Bochum, in Essen und Mülheim. Überall müssen die Feuerwehren Gebäude räumen. Denn ungezählte Keller stehen unter Wasser, Erdgeschosse auch, Bäume sind umgestürzt, Brücken beschädigt. Holzbruch in der Natur. Wasserstau in Senken.

Wegen der Wassermassen muss die Feuerwehr beispielsweise eine Senioren-Wohnanlage in Hattingen räumen. "Wir haben die Menschen zum Teil mit Booten aus dem Gebäude geholt", sagt Feuerwehr-Sprecher Jens Herkströter. An einer anderen Straße nahe der Ruhr gibt sie Häuser auf, weil die Pumpen die ganzen Wassermassen einfach nicht mehr schaffen.

Boris Johnson bietet Hilfe an

17.32 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Hochwassergebieten in Westeuropa Hilfe angeboten. "Es ist schockierend, die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden und Belgien zu sehen", twitterte Johnson am Donnerstag. "Das Vereinigte Königreich ist bereit, jede benötigte Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten zu leisten." Seine Gedanken seien bei den Familien der Opfer und allen Betroffenen.

Menschen sollen Trinkwasser abkochen

17.20 Uhr: In mehreren Städten im Ruhrgebiet sollen Anwohner wegen des Hochwassers ihr Trinkwasser abkochen. "Es ist mit gravierenden Geschmacks- und Geruchsveränderungen zu rechnen", teilte die Stadt am Donnerstag mit. Betroffen seien die Versorgung von Mülheim an der Ruhr (ohne Mintard), Ratingen-Breitscheid und Teile von Oberhausen und Bottrop.

Durch das Hochwasser sei das Uferfiltrat von Flusswasser beeinträchtigt worden, hieß es in der Mitteilung. Die Wasserwerksgesellschaft desinfiziere das Wasser daher mit Ozon, UV-Licht und Chlor "in extrem hoher Konzentration".

Überflutungen im Ruhrgebiet – Gegen halb sieben hieß es: "Sofort raus"

17.18 Uhr: Um Mitternacht haben die Bickerts noch vor der Tür gestanden und waren froh, dass der Regen vorbei war. "Davongekommen", darüber unterhielten sie sich, "wir sind vom Schlimmsten verschont geblieben". Dann gehen sie schlafen. Dann schellt die Feuerwehr. Gegen halb sieben muss das gewesen sein: Sofort raus.

Jetzt sitzen Ralf und Dorette Bickert vor einem Notquartier in Bochum-Dahlhausen und sind "BO-061", wie der neue DRK-Ausweis besagt, den sie um den Hals tragen. Dorette Bickert zeigt Fotos auf dem Handy: die abgesackte Straße, Fontänen schießen aus Gullys. "Unser Badezimmer ist im Keller, gerade erst neu, die Waschmaschine, der Trockner", sagt sie. "Wir hoffen, dass wir einigermaßen verschont bleiben." Eine andere Frau sagt: "Ich weiß, dass ich alle meine Möbel wegschmeißen kann." Ihre Jeans ist nass bis am Hosenbund.

Doch noch fährt die Feuerwehr durch Dahlhausen, Sirenen warnen, Lautsprecher-Durchsagen auch: dass die Menschen, die noch zuhause sind, sich eventuell auf eine Evakuierung vorbereiten sollen. Wertsachen nach oben schaffen. Geräte vom Strom nehmen. "Halten Sie sich vom Wasser fern!"

Hochwasser: Zahl der Toten steigt weiter

17.15 Uhr: Die Zahl der Todesopfer im nördlichen Rheinland-Pfalz ist auf 19 gestiegen. Ein Sprecher der Polizei in Koblenz teilte mit, dass ein weiterer Mensch in den Fluten ums Leben gekommen sei. Nähere Angaben sind bislang nicht bekannt. Damit sind insgesamt mindestens 43 Menschen bei den Unwettern in Deutschland ums Leben gekommen.

Angela Merkel zeigt sich erschüttert

17.08 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Rande ihres Besuchs in den USA erschüttert über die vielen Opfer und kündigte Hilfen des Bundes für die Hochwassergebiete an. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Grünen-Politiker stellten die Extremwetterlage in einen Zusammenhang mit dem Klimawandel - und forderten verstärkten Klimaschutz.

Wo der Bund helfen könne, "werden wir das tun", sagte Merkel in einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in Washington. Derzeit stehe noch die "akute Situation im Fokus" - die Bundesregierung werde aber bald darüber beraten, wie sie die "Aufbauarbeiten" unterstützen könne.

Die Kanzlerin zeigte sich erschüttert über die vielen Toten. "Noch wissen wir die Zahl nicht, aber es werden viele sein", sagte sie. "Es sind so viele, um die wir noch bangen müssen." Sie fügte hinzu: "Friedliche Orte durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe, man kann sagen eine Tragödie."

Kanzlerin #Merkel an die Menschen in den Katastrophengebieten: „Meine Gedanken sind bei Ihnen. Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates alles daransetzen, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwehren und die Not zu lindern." pic.twitter.com/qGUWwngzLX — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 15, 2021

Steinbachtalsperre "sehr instabil" – Orte werden evakuiert

16.49 Uhr: An der Steinbachtalsperre werden die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als "sehr instabil" eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Von der Evakuierung seien 4500 Einwohner betroffen.

Ein Damm der Talsperre weise tiefe Furchen auf. Weil der Ablass der Talsperre infolge des Unwetters verstopft ist, könne das Wasser nicht kontrolliert abgelassen werden und werde über die Sperre abgepumpt. Menschen, die mobil sind, sollten Verwandte oder Bekannte außerhalb des Bereiches aufsuchen. Für alle anderen stünden in Euskirchen Notunterkünfte bereit, sagte ein Kreissprecher. Gerüchte, wonach die Talsperre bereits gebrochen sei, hatte der benachbarte Kreis Ahrweiler zuvor dementiert.

Blick auf die Steinbachtalsperre. Der Damm der Talsperre droht einstürzen. Foto: Marius Becker/dpa

Bundeswehr ist mit 500 Soldaten in sechs Landkreisen im Einsatz

16.46 Uhr: Die Bundeswehr ist nach einem Bericht unserer Redaktion mit ungefähr 500 Soldaten und zwei Hubschraubern bei der Bewältigung der Hochwasser-Katastrophe im Einsatz. Die Soldaten leisteten Amtshilfe in sechs Landkreisen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums unserer Redaktion.

Es seien die Landkreise Hagen und Mettmann in Nordrhein-Westfalen sowie Trier-Saarburg, Ahrweiler, Daun und der Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Zum Einsatz kämen 25 Lastwagen, zwölf Krankenwagen, zehn Radlader und zwei Bergepanzer. Darüber hinaus seien auch zwei SAR NH90 Hubschrauber im Einsatz.