Berlin Das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz sorgt auch über Deutschlands Grenzen hinweg für Anteilnahme. Die Stimmen aus dem Ausland.

Auch im Ausland wird über das Hochwasser in Deutschland berichtet

Die Bilder von den verwüsteten Städten und Landschaften sorgen für Bestürzung

Die "New York Times" berichtet im Live-Ticker über die aktuelle Lage

Das Hochwasser nach dem schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Tote, Vermisste, eingestürzte Häuser - das Ausmaß der Zerstörung durch die Wassermassen ist riesig. Auch im Ausland berichten Medien über die Situation in den betroffenen Gebieten.

Besonders groß ist das mediale Echo im Nachbarland Österreich. So berichtet der ORF mit Korrespondenten vor Ort über die aktuelle Lage. Auch der "Standard" schreibt ausführlich über die Hochwassersituation. Das Blatt sprach für eine Reportage mit Betroffenen im Ahrtal. "Es sieht jetzt aus wie nach einem Bombenangriff", sagte Schulds Bürgermeister Helmut Lussi der österreichischen Zeitung.

In der Schweiz sind die Unwetter in NRW und Rheinland-Pfalz ebenfalls Thema. Die "Neue Zürcher Zeitung" greift anlässlich der Überschwemmungen die Frage auf, was globale Erwärmung damit zu tun hat: "Der Klimawandel spielt hier allein schon deshalb eine Rolle, weil durch die Erderwärmung die Verdunstung zunimmt und eine wärmere Atmosphäre in der Lage ist, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen", schreibt die Zeitung. Niederschlagsradare zeigten die deutliche Zunahme von Starkregen in den vergangenen zwanzig Jahren.

"Guardian" richtet Fokus auf den Klimawandel

Der "Guardian" ordnet die Ereignisse ebenfalls wissenschaftlich ein und berichtet darüber, dass sich Klimaforscherinnen und -forscher angesichts der Fluten schockiert zeigten: Das Hochwasser trage zur Befürchtung bei, dass es aufgrund des Klimawandels schneller zu extremen Wetterverhältnissen komme als bislang angenommen.

Die Wissenschaft habe "schon lange vorhergesagt, dass die menschengemachten Emissionen mehr Fluten, Hitzewellen, Dürren, Stürme und andere Formen von Extremwetter" verursachen würden, aber die jüngsten Ausschläge hätten "viele Erwartungen übertroffen", heißt es in dem Artikel.

Hochwasser in Deutschland: "New York Times" berichtet im Liveticker

Die "New York Times" hat den Ereignissen in NRW und Rheinland-Pfalz einen Liveticker gewidmet. "Die Szenen der Verwüstung durch die Fluten kamen aus ganz Westeuropa", heißt es in dem Bericht. "Aber kein Ort war stärker betroffen als Deutschland, wo Hunderte noch vermisst werden."

Den Menschen falle es schwer, das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen. "Straßen stürzten ein und wurden davongespült. Autos lagen übereinander gestapelt. Verängstigte Anwohner wurden in Baggerschaufeln evakuiert", wird die Situation von der "New York Times" beschrieben.

"El Pais": "Schlimmste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten"

Auch die Resonanz der spanischen Zeitung "El Pais" ist groß: Das Blatt berichtet mit mehreren Artikeln und einer Fotostrecke über das Hochwasser in Deutschland. Auf Twitter bezeichnete "El Pais" die Überschwemmung mit Verweis auf die hunderten Vermissten als "schlimmste Naturkastastrophe seit Jahrzehnten".

"Le Monde" hat die Berichterstattung rund um die Überschwemmungen ebenfalls prominent auf seiner Webseite platziert. Deutschland habe seit der Sturmflut in Hamburg 1962 kein Hochwasser mit so vielen Toten erlebt, schreibt die französische Zeitung. Zudem macht das Blatt darauf aufmerksam, dass das Extremwetter mitten im Wahlkampf das Thema Erderwärmung in den Fokus rücken würde.

