Hohe Covid-19-Zahlen: Sperrstunde nun auch in Salzgitter

Salzgitter. Die Stadt hat am Freitag neun weitere Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 41,2 – die neue Niedersächsische Landesverordnung greift.

Die Stadt hat am Freitagabend mitgeteilt, dass in Salzgitter neun weitere Covid-19-Infektionen zu verzeichnen sind. Damit steigt die Zahl der akut Erkrankten auf 76 an, zehn Personen sind seit Ausbruch im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Salzgitter laut Mitteilung der Stadt aktuell bei 41,2, also den vierten Tag in Serie über dem ersten kritischen Schwellenwert von 35. Am gestrigen Freitag trat nun die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen in Kraft, die für diesen Fall eine Sperrstunde sowie erweiterte Maskenpflicht vorsieht. Die Stadt teilt in diesem Zuge mit, dass bereits zahlreiche Anfragen von Gastronomen eingegangen seien.

Salzgitters Oberbürgermeister Klingebiel: Allgemeine Corona-Regeln müssen beachtet werden

Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat daraufhin eine Stellungnahme veröffentlicht. Auch bei einer erhöhten Covid-19-Inzidenz mit Werten zwischen 35 und 50, so der CDU-Politiker, gelten für Gastronomiebetriebe zunächst einmal die allseits bekannten Regeln: 1,50 Meter Abstand zwischen Gästen beziehungsweise Tischen, dazu die Mundschutz-Pflicht für Bedienstete und Gäste (hier zumindest abseits des Sitzplatzes). „Die höchstmögliche Auslastung richtet sich also weiterhin nach der Raumgröße der Lokalität sowie der Abstandsregelung“, lässt sich Klingebiel zitieren.

Landesverordnung sieht Sperrstunde und mehr Maskenpflicht vor – nun auch in Salzgitter

Eine Neuregelung sei bei Inzidenzen zwischen 35 und 50 allerdings, dass eine gesetzliche Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr gelte. Ausnahmeregelungen seien gemäß der Landesverordnung zwar zulässig, könnten aber nur in besonders begründeten Fällen – und unter strengen Kontrollen – zum Tragen kommen.

Bei privaten Feiern und Zusammenkünften in Gastronomiebetrieben, Vereinsheimen oder Dorfgemeinschaftshäusern gilt seit Freitag auch in Salzgitter eine Begrenzung der Personenzahl. Demnach dürfen nur maximal 25 Personen zusammen kommen. Klingebiel: „Die Möglichkeit, eine Ausnahme zu beantragen, gilt allerdings auch in diesem Fall.“

Anders verhalte sich das jedoch, ergänzt der Oberbürgermeister abschließend, wenn die 7-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 50 oder mehr liege. „Dann gilt die Sperrstunde ab 23 Uhr ausnahmslos“.