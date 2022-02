Hoher Schaden: Diebe stehlen Golfschläger und Leichenwagen

Einbrecher stahlen in der Zeit zwischen Sonntag und Montag in Kevelaer Golfausrüstung sowie einen Leichenwagen der Marke Volvo. (Symbolbild)

Kevelaer. In Kevelaer im Kreis Kleve haben Einbrecher am Wochenende einem Bestatter einen Besuch abgestattet. Die Beute war teuer - und auffällig.

Diebe sind am Wochenende in das Firmenlager eines Bestatters in Kevelaer eingebrochen und haben kuriose Beute gemacht: eine Golfausrüstung und einen Leichenwagen der Marke Volvo. Das teilte die Polizei in Kleve am Dienstagvormittag mit und bittet jetzt um Hinweise.

Der Wagen sei aktuell noch genutzt worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Nachfrage, bei dem Modell handelt sich um einen blauen Volvo Nilsson 3D mit Erstzulassung 2017. Der Wagen mit dem Kennzeichen KLE-KA88 sei nach Angaben der Besitzer rund 15.000 Euro wert, so die Sprecherin.

Kripo Goch bittet um Hinweise zum gestohlenen Leichenwagen

Auch eine Golfausrüstung für etwa 1500 Euro ließen die Diebe an der Weezer Straße in der Zeit von Sonntag (11 Uhr) bis Montag (8.30 Uhr) mitgehen. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den verdächtigen Personen und zum Tathergang nimmt die Kripo Goch unter 02823-1080 ebenso entgegen wie Anhaltspunkte zum Verbleib des Wagens. "Der ist ja auch deutlich leichter zu finden", betont die Polizeisprecherin mit einem Lachen. (baro)

