Hollywood-Star Raquel Welch mit 82 Jahren gestorben

Leinwandstar Raquel Welch, in den 60 und 70er Jahre eine feste Größe in Hollywood. Jetzt verstarb die US-Schauspieleriin im Alter von 82 Jahren.

Berlin In der Rolle eines "Höhlenmädchens" machte sie Furore und wurde ein Hollywood-Star: Raquel Welch ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

In Hollywood war sie ein Star, in den 60er Jahren ein Sexsymbol, und eine gute Schauspielerin war sie auch. Jetzt ist Raquel Welch tot, wie die dpa am Abend meldete. Die amerikanische Darstellerin starb im Alter von 82 Jahren.

Sie war viermal verheiratet, viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen zwei Kinder, Damon und Tahnee. Laut ihr Management verstarb Welch nach "kurzer Krankheit". Weitere Details wurden nicht genannt.

Raquel Welch: So sexy wie witzig und als in Hollywood ein Star

Welch, die in Chicago geboren wurde, sah gut aus und hatte ein komödiantisches Talent. Nicht zufällig erhielt sie für den Streifen "Die drei Musketiere" – halb klassischer Degenfilm, halb Komödie – im Jahr 1973 den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin.

Berühmt wurde sie mit einem ganz anderen Film: 1966 mit der Steinzeit-Story "Eine Million Jahre vor unserer Zeit". Die damals 26-Jährige spielte das Höhlenmädchen Loana, nun ja, ziemlich leicht bekleidet.

Auf den Plakaten sah man sie in einem knappen Bikini aus Hirschleder. In ihren Memoiren hielt sie fest: "Mit der Veröffentlichung dieses berühmten Filmposters hat sich auf einen Streich alles in meinem Leben geändert“.

Raquel Welch: Viele Hollywood-Legenden spielten an ihrer Seite

Viele, vor allem Männer, spielten allzu gern an der Seite der schönen Welch: James Stewart, Burt Reynolds, John Huston, Charles Heston und Frank Sinatra, lauter Hollywood-Legenden.

1995 wurde sie vom "Empire“-(Film)Magazin zu einer der "100 sexiesten Stars der Filmgeschichte“ ernannt. Im Playboy belegte sie Platz drei der "100 sexiest Stars des 20. Jahrhunderts“. Da hatte sie allerdings den Zenit ihrer Leinwand-Karriere schon hinter sich. (fmg/dpa)

