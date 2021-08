Hürth: Auto explodiert, Mann wird schwer verletzt

Vom Löschschaum bedeckt steht ein Auto nach einer Explosion auf der Hermülheimer Straße in Hürth. Nach Polizeiangaben wurden dabei zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. In dem Wagen hat es aus noch ungeklärter Ursache eine Detonation gegeben.

Hürth. Bei einer Auto-Explosion in Hürth hat ein 55-Jähriger so schwere Verbrennungen erlitten, dass er in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Im Hürther Stadtteil Alstädten-Burbach im Rhein-Erft-Kreis ist am Montagabend ein Auto explodiert. Gegen 18.15 Uhr erhielt die zuständige Polizeileitstelle am Montagabend einen Notruf einer Zeugin, die angab, dass auf der Hermülheimer Straße ein Auto explodiert sein soll.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte löschte die Feuerwehr vor Ort bereits zwei hintereinander stehende Fahrzeuge, die in Brand geraten waren und kümmerten sich um einen 55-Jährigen mit schweren Brandverletzungen, teilte die Polizei mit. Erste Ermittlungen zeigten, dass sich der Mann an oder im vorderen Fahrzeug befunden haben soll, als es zur Explosion dieses Wagens kam, so die Polizei.

Schwerverletzter Mann in Spezialklinik gebracht

Dabei gerieten der Mann sowie das dahinter parkende Auto ebenfalls in Brand. Ein 46-jähriger Zeuge, der das Geschehen gesehen hatte, lief daraufhin in eine nahe gelegene Bäckerei, nahm sich dort einen Feuerlöscher und löschte den 55-Jährigen Mann auf dem gegenüberliegenden Gehweg ab. Dabei zog sich der Zeuge selbst Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann in eine Spezialklinik. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, gab die Polizei an. Polizeibeamte stellten beide Fahrzeuge sicher. Notfallseelsorger kümmerten sich um Passanten, die den Vorfall beobachtet haben. (red)

