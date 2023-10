Berlin Die für Schafe und Rinder gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich aus. Eine Lücke in der Medizin wird jetzt zum Problem.

Von den Niederlanden kommend breitet sich die für Schafe, Rinder und Ziegen gefährliche Blauzungenkrankheit auch in Deutschland aus. In der Nähe von Kleve in Nordrhein-Westfalen ist ein Bestand von Schafen erkrankt, teilten die Behörden mit. Einen weiteren Verdachtsfall gibt es in Niedersachsen. Die Agrarminister aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien sind alarmiert.

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die über kleine blutsaugende Mücken weitergegeben wird. Erkrankte Tiere können unter anderem an Fressunlust, Apathie und Fieber leiden, die Krankheit kann tödlich verlaufen. „Die Zunge schwillt an und kann aus dem Maul hängen. Die namensgebende Verfärbung der Zunge ist allerdings sehr selten und nur bei hoch empfänglichen Schafrassen zu erwarten“, erklärt das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Hannover, das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).

Blauzungenkrankheit: Schon 2500 Betriebe in den Niederlanden betroffen

Für Menschen ist der Erreger der Blauzungenkrankheit nicht gefährlich. Er befällt hauptsächlich Schafe und Rinder, mitunter auch Ziegen. Bei Rindern sind die Symptome deutlich weniger ausgeprägt. Derzeit verbreitet sich nach FLI-Angaben die Blauzungenkrankheit des Serotyps 3.

Schafe können an der Blauzungenkrankheit sterben. In NRW ist ein Bestand bereits infiziert. Foto: Peter Kneffel / DPA Images

In den Niederlanden sind nach Angaben des Agrarministeriums mittlerweile mehr als 2500 Betriebe betroffen. „Aufgrund der Dynamik des Geschehens mit einer großen Zahl an Neuausbrüchen besteht die Gefahr, dass auch weitere deutsche Betriebe betroffen sein können. Deshalb sollten insbesondere kleine Wiederkäuer und Rinder mit typischen klinischen Symptomen auf das Vorliegen einer entsprechenden Infektion untersucht werden“, teilte das FLI mit.

Einen Impfstoff gegen den Blauzungen-Serotyp 3 gibt es zurzeit in Europa nicht. Ob Impfstoffe gegen andere Serotypen wirksam sind, werde geprüft, so das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz. Bei den letzten Ausbrüchen der Blauzungenkrankheit in Deutschland handelte es sich um den Serotyp 8. Die Seuche war nach 2021 hierzulande nicht mehr nachgewiesen worden. Die Bundesrepublik galt deshalb als amtlich seuchenfrei.

Blauzungenkrankheit: Minister fordern Entwicklung eines Impfstoffs

Erstmalig ist die Blauzungenkrankheit in Südafrika entdeckt worden und dort seit Langem bekannt. Mittlerweile tritt sie weltweit auf. In Zentraleuropa wurde sie 2006 erstmals in den Niederlanden nachgewiesen. In den Jahren 2007 und 2008 konnte eine kontinuierliche Ausbreitung des Serotyps 8 in Deutschland festgestellt werden. Zusätzlich kam es Ende 2008 in Niedersachsen zum Nachweis von wenigen Fällen des Serotyps 6.

In allen EU-Mitgliedstaaten ist die Blauzungenkrankheit anzeigepflichtig. „Eine Impfung der Tiere bietet derzeit den einzigen effektiven Schutz vor Erkrankung und Virusausbreitung“, so das FLI. Wirksame Vakzine gebe es bisher gegen die Serotypen 8 und 4.

Auch interessant:Ist die Vogelgrippe auch für Haustiere gefährlich?

Die Agrarminister aus den Niederlanden und Deutschland, Piet Adema und Cem Özdemir (Grüne), fordern jetzt die schnelle Entwicklung eines Impfstoffes. Nur so könnten Handelsbeschränkungen vermieden und das Leid von Tieren verhindert werden, sagte Özdemir.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama