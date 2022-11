Rettungskräfte im Einsatz in Istanbul. In einer belebten Einkaufsstraße hat sich dort eine Explosion ereignet.

Detonation Türkei: Mindestens sechs Tote nach Explosion in Istanbul

Berlin. Bei einer Explosion in Istanbul sind sechs Menschen ums Leben gekommen, viele wurden verletzt. Der Vizepräsident spricht von "Terror".

In Istanbul hat es in einer belebten Einkaufstraße eine Explosion gegeben

Mindestens sechs Menschen starben, Dutzende wurden verletzt

Präsident Erdogan spricht von einem "hinterhältigen Anschlag"

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay hat die tödliche Explosion im Zentrum Istanbuls als "Terroranschlag" bezeichnet. Davon gehe man zum derzeitigen Zeitpunkt aus, sagte er am Sonntagabend vor Journalisten. Eine Verdächtige habe eine Bombe gezündet, sagte er - ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die Zahl der bei dem Anschlag am Sonntagnachmittag in der belebten Einkaufsstraße Istiklal verletzten Menschen gab er mit 81 an - zuvor war noch die Rede von 53 Verletzten gewesen. Er sprach weiter von bislang sechs Todesopfern.

Am Abend konnten 39 der 81 Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Von den 42 Personen, die noch behandelt wurden, befanden sich fünf auf der Intensivstation, zwei von ihnen galten als schwer verletzt, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntagabend über Twitter erklärte.

Istanbul: Tote und Verletzte nach Explosion

Wenige Stunden nach dem Anschlag trat auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor die Kameras. Die Stadt mit 16 Millionen Einwohnern sei von einem „hinterhältigen Anschlag“ heimgesucht worden, sagte er.

Erdogan spricht von einem Bombenanschlag, ein „Geruch von Terror“ liege zumindest in der Luft, sagte er. Es gebe eine weibliche Verdächtige, genauere Details nennt er nicht. Es gibt zunächst öffentlich keine konkreten Hinweise zum möglichen Motiv für die Tat.

Zum Zeitpunkt des Anschlags am Nachmittag war die Fußgängerzone besonders gut besucht. Auf Aufnahmen in Online-Netzwerken ist ein mächtiger Knall zu hören, gefolgt von Flammen. Die Bilder zeigen zudem einen großen, schwarzen Krater sowie mehrere auf dem Boden liegende Menschen. Die Explosion löste sofort Panik unter den Besuchern der Einkaufsstraße aus. Das Gebiet wurde umgehend evakuiert.

Nach der Detonation waren die Menschen in der Stadt dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollten von Verkehr freigehalten werden, berichtete der Sender TRT unter Berufung auf Behörden am Sonntag. Der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya hatte auf Twitter mitgeteilt, dass es Verletzte und Tote gebe. Wie viele Menschen getötet wurden und der Grund für die Explosion waren zunächst nicht bekannt.

Ermittler sichern den Ort der Explosion in der Istanbuler Innenstadt. Foto: Burak Kara/Getty Images

Die Explosion trug sich laut Yerlikaya um 16.20 Uhr Ortszeit zu. Rettungskräfte und Polizei waren im Anschluss in großer Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT.

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. In der Gegend rund um den Ort des Geschehens waren Rettungssirenen zu hören.

In türkischen Medien wurde kurz nach dem Unglück vorerst nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Die Türkei und insbesondere Istanbul waren in den Jahren 2015 und 2016 Zielscheibe einer blutigen Anschlagskampagne, zu der sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekannte. Einer der Anschläge wurde auch auf der Istiklal-Straße verübt. 2016 hatte sich dort ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.

Die Straße ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, die auch sonntags häufig stark besucht wird.

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Anschlag in Istanbul ihr Mitgefühl ausgedrückt. "Furchtbare Bilder kommen aus Istanbul", erklärte die Grünen-Politikerin am Sonntag auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Menschen, die einfach nur an einem Sonntag auf der Einkaufsstraße Istiklal flanieren wollten und nun Opfer einer schweren Explosion wurden."

Nach dem Anschlag kondolierte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Die Nachricht von der verheerenden Explosion mitten im belebten Istanbul hat mich erschüttert", schrieb Steinmeier laut Mitteilung des Bundespräsidialamtes vom Sonntag. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen, und meine Genesungswünsche gehen an alle Verletzten." Steinmeier betonte: "In diesem Moment des Schocks stehen wir Deutsche an der Seite der Bürgerinnen und Bürger Istanbuls und des türkischen Volkes." (dpa/fmg)

