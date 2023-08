Massentourismus, ein Bauboom und der Klimawandel setzen Venedig immer mehr zu - so sehr, dass die Unesco die italienische Stadt nun in die Liste des "gefährdeten Welterbes" aufnehmen will.

Berlin. Im Norden von Italien drohen schwere Stürme. Laut Meteorologen sind mehrere Regionen besonders betroffen. Urlauber müssen aufpassen.

Sonne, Strand und Gelato. Typischerweise sind die Sommer in Italien warm, in den letzten Jahren tendenzielle sogar etwas zu warm. Doch ab heute droht das Tiefdruckgebiet "Circe" erneut mit Unwettern, wie unter anderem das italienische Wetterportal "II Meteo" berichtet.

Die Wetterfront soll ab 15 Uhr zunächst über den Norden von Italien ziehen und sich dann entlang der Adria nach Osten hin ausbreiten. Besonders stark soll die Lagune von Venedig und die Gardasee-Region betroffen sein. Dabei müssen sich Urlauber auf Temperaturen von 20 bis 24 Grad einstellen – laut den Italienern "herbstliche Temperaturen".

Italien – schwere Sturmböen, Hagel und Starregen erwartet

Zunächst aber werden Starkregen, schwere Sturmböen und große Hagelkörner erwartet. Auch die Gefahr von Tornados steigt – besonders in der Urlaubsregion von Jesolo bis Bibione. In den Alpen könnte ab einer Höhe von 2400 Metern sogar Schnee fallen. Zudem könnte es zu Überschwemmungen kommen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen das Unwetter zwar aus Oberitalien ab, doch die Gewitter-Gefahr bleibt.

Am Freitag und Samstag muss in der Toskana, Umbrien, Marken, Latium und Abruzzen mit der Sturmfront gerechnet werden. Ab Samstag könnte es in Apulien und Kalabrien ankommen.

Unwetter lässt Temperaturen in Urlaubsregionen fallen

Im Allgemeinen könnten die Temperaturen durch das Sturmtief zwischen zehn und zwölf Grad Celsius fallen. Wenn das Unwetter vorübergezogen ist, soll das sommerliche Gefühl wieder nach Italien zurückkehren. Hochdruckgebiete aus dem Norden und Süden Afrikas sollten dann für angenehme und für die Jahreszeit typische Temperaturen sorgen. Die Meereswinde nehmen außerdem die schwüle Luft mit sich fort.

Bereits in der vergangenen Woche fegten heftige Unwetter Norditaliens hinweg. Neben Tennisball großen Hagelkörnern zwischen Mailand und Venedig, kam es zu starken Orkanböen und Starkregen.

