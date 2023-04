Weil all die Autos die Straßen verstopfen, greift die Verwaltung zu drastischen Mitteln: Im Sommer gilt ein vorübergehendes Fahrverbot.

Italien kämpft gegen den Massentourismus. Nun soll der Verkehr auf einer der beliebtesten Routen des Landes eingeschränkt werden. Wie der ADAC meldet, gilt an der Amalfiküste auf der Amalfitana (SS163) auf einem rund 40 Kilometer langem Abschnitt ein zeitweises Fahrverbot.

Bereits seit Jahren gelte demnach ein Verbot für Wohnmobile und Wohnwagen. Nun soll auch der Pkw-Verkehr auf dem Abschnitt zwischen Vietri sul Mare und Positano eingeschränkt werden. Der kurvenreiche Straßenabschnitt ist bekannt für seinen Blick über abfallende Klippen hinaus aufs Meer.

Italien: Wann darf man auf der Amalfitana noch Auto fahren?

Die Beschränkungen betreffen wohl hauptsächlich die Sommersaison. Doch auch zwischen dem 24. April und dem 2. Mai wird der Verkehr wegen regionaler Ferien eingeschränkt.

Monat Durchschnittliche Temperatur in Italien gesamt in Grad Celsius Januar 7 Februar 8 März 11 April 15 Mai 19 Juni 23 Juli 26 August 26 September 23 Oktober 18 November 12 Dezember 8

Im Sommer gelte dann laut ADAC folgende Einschränkung: An allen Wochenenden von Mitte Juni bis Ende September und an allen Tagen im August gilt täglich von 10 bis 18 Uhr ein teilweises Fahrverbot. An Tagen mit geradem Datum dürfen keine Autos den Abschnitt befahren, deren Nummernschild mit einer geraden Zahl endet. An ungeraden Tagen dürfen keine Autos fahren, deren Nummernschild mit einer ungeraden Zahl endet. Die Regelung gilt egal, ob ein Auto mit italienischem oder ausländischem Nummernschild unterwegs ist. Ausgenommen sind Taxis, Busse, Motorräder und Vespas. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe. (lro)

