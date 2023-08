Berlin Monica Poli patrouilliert seit Jahren in Venedig. Sie will Italien-Urlauber vor Dieben schützen – und wurde durch ihre Videos berühmt.

Die Italienerin Monica Poli ist durch ihre eindrucksvollen Videos berühmt geworden

Monica Poli filmt vermeintliche Taschendiebe in Venedig

Wenn sie die mutmaßlichen Langfinger sieht, schreit sie: „Attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket!“

Das Handyvideo zeigt Touristen mit Rucksäcken und Umhängetaschen, die entspannt durch eine Gasse in Venedig bummeln. Plötzlich drängen sich mehrere Frauen von hinten an die Urlauber. Die Kamerafrau ruft laut: „Attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket!“ (Deutsch: „Achtung Taschendiebe!“)

Auf dem TikTok- und Instagramkanal von cittadininondistratti sind zahlreiche solcher Videos zu finden. Mal zeigen sie die vermeintlichen Taschendiebe und -diebinnen auf dem Bahnsteig, mal auf einer Brücke mitten in Venedig. Sobald sich die mutmaßlichen Langfinger den Touristen nähern, beginnt die Kamerafrau zu schreien. Offenbar auf frischer Tat ertappt, laufen die Personen weg oder versuchen, ihr Gesicht zu verstecken.

Italien: Videos auf Instagram zeigen Monica Polis Einsatz gegen Taschendiebe

Hinter den Clips steckt Monica Poli. Die 57-Jährige lebt in Venedig und ist in den sozialen Medien bekannt geworden, weil sie auf den Straßen ihrer Heimatstadt patrouilliert – und Touristen auf potenzielle Taschendiebe aufmerksam macht. Mit ihren Videos ist die Italienerin mittlerweile zu einer kleinen Berühmtheit geworden – viele ihrer Videos wurde auf TikTok über eine Million Mal angesehen.

Poli gehört zur Gruppe Cittadini Non Distratti (Bürger, die sich nicht ablenken lassen). Poli und ihre Mitstreiter ziehen durch die Stadt und schreien Menschen an, die sie für Diebe halten. Immer wieder zeigen Monica Poli und ihre Kollegen diese mutmaßlichen Taschendiebe bei der Polizei an. Bereits im Jahr 2019 berichtete „The Economist“, dass die Gruppe für ein Drittel aller Verhaftungen von Taschendieben in Venedig verantwortlich war.

Monica Poli ist Stadträtin und Mitglied der Lega Nord – einer konservativen Partei, die zunächst als radikal regionalistisch oder separatistisch galt, inzwischen aber mit rechter Politik in Verbindung gebracht wird. Während ihrer Regierungsbeteiligung 2018 bis 2019 vertrat die Lega mit Innenminister Matteo Salvini an der Spitze eine nationalistische und migrationsfeindliche Politik.

Poli im Interview: „Sechster Sinn“ für Taschendiebe

In den sozialen Netzwerken spekulieren User darüber, wie Poli die Taschendiebe ausmachen kann, denn nicht immer werden sie auf frischer Tat ertappt. Sie erklärte in einem Interview mit der „New York Times“, einen „sechsten Sinn“ für Taschendiebe zu haben. Sie erkenne diese an ihrem Blick auf die Passanten und deren Taschen. In dem Interview berichtete Poli auch, dass sie fast täglich durch die Straßen ziehe. Da sie früh morgens arbeite, investiere sie oftmals mehrere Stunden am Nachmittag, um „Touristen zu schützen“.

Obwohl die Gruppe Cittadini Non Distratti schon seit Jahrzehnten in Italien aktiv ist, teilen die Mitglieder erst seit kurzem die Videos auf TikTok und Instagram. Hunderttausende folgen den Accounts bereits, nicht zuletzt dank der unverkennbaren lauten Stimme von Monica Poli. Ihre durchdringenden Warnrufe „Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket!“ sind zu Memes in Italien geworden.

Das stört Poli offenbar nicht. Im Gegenteil. Sie sagte der „New York Times“, dass ihre neue Berühmtheit sie glücklich mache: Denn sie und ihre Gruppe wollten, dass Touristen, die etwa nach Venedig oder Mailand reisten, wachsam sind und auf Taschendiebe achten. „Ich beschütze alle Touristen“, sagt Poli. „Tourismus ist für Italien sehr wichtig.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama